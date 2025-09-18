Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh

18-09-2025 - 00:02 AM | Thị trường chứng khoán

VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh

Bức tranh vĩ mô trong và ngoài nướ và câu chuyện nâng hạng chứng khoán đang đến gần cũng thêm "chất xúc tác" cho đà tăng của thị trường.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định bức tranh vĩ mô trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ đà tăng dài hạn của thị trường chứng khoán trong các tháng cuối năm 2025.

Theo đó, với mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%, Thủ tướng chỉ đạo NHNN thực hiện nhiệm vụ quyết liệt, chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025. Theo thông lệ, tăng trưởng tín dụng hay tăng tốc vào các tháng cuối năm, thúc đẩy mạnh mẽ lợi nhuận đồng thời cho cả các ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

Chính sách mới về Thương mại Điện tử & Hoãn kế hoạch áp thuế Bất động sản sở hữu cũng kỳ vọng tạo động lực cho thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Bất động sản.

Ngoài ra, đối sách làm giảm áp lực tỷ giá  là sử dụng các công cụ điều tiết tiền tệ mới của NHNN, bên cạnh kỳ vọng FED giảm lãi suất trong tháng 9 tới có thể làm giảm bớt áp lực lên thị trường liên ngân hàng khi công cụ tín phiếu đang ngày trở nên kém hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra dư địa cho NHNN tiếp tục duy trì chính sách lãi suất thấp cho tới cuối năm.

Hơn hết, câu chuyện nâng hạng chứng khoán đang đến gần cũng thêm "chất xúc tác" cho đà tăng của thị trường. Theo đó, chỉ số các TTCK cận biên thường tăng trước thềm nâng hạng 1 năm và trong dài hạn cùng với tiềm năng tăng trưởng kinh tế.

VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh- Ảnh 1.

Với đà tăng của VN-Index trong tháng 7 và tháng 8, chỉ số chung đang giao dịch với P/E 14,9x. P/E hiện tại đang ở mức hấp dẫn so với bình quân khu vực (~15,3x) và bình quân 5 năm (~14,4x), đồng thời mặt bằng lãi suất thấp cùng tăng trưởng tín dụng tăng mạnh vào các tháng cuối năm, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản thị trường dồi dào và nâng mặt bằng định giá P/E các ngành lên nền cao mới.

Trong các tháng cuối năm 2025, VCBS đưa ra ước tính P/E của VN sẽ dao động ở vùng 13,4x – 16,4x trong năm 2025. VN-Index đang vận động tiệm cận quanh đỉnh thời đại và tiếp tục hướng tới kịch bản cơ sở tại 1.672 và kịch bản tích cực tại 1.854 điểm trong 4 tháng cuối năm 2025 với (1) kỳ vọng nâng hạng thị trường, (2) các chính sách quyết liệt đẩy mạnh tăng trưởng và (3) các bước tiến tiếp theo từ nghệ thuật ngoại giao linh hoạt.

VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh- Ảnh 2.

Ngoài ra, trong quá trình đi lên, thị trường chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh , thậm chí có rủi ro đảo chiều với những biến số đáng lưu ý áp lực lạm phát cao xuất hiện và chính sách tiền tệ có sự thay đổi và đảo chiều.

Mai Chi

markettimes.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một “chiếc bẫy” rình rập khi VN-Index trên đỉnh, chuyên gia chỉ cách “né”

Một “chiếc bẫy” rình rập khi VN-Index trên đỉnh, chuyên gia chỉ cách “né” Nổi bật

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á

FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á Nổi bật

Nhà đầu tư chứng khoán đừng "vội mừng" khi Fed hạ lãi suất

Nhà đầu tư chứng khoán đừng "vội mừng" khi Fed hạ lãi suất

20:59 , 17/09/2025
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới tại quốc gia hơn 100 triệu dân: "Bắt tay" cùng ngân hàng có 1.800 chi nhánh để phát triển hệ sinh thái xe điện

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới tại quốc gia hơn 100 triệu dân: "Bắt tay" cùng ngân hàng có 1.800 chi nhánh để phát triển hệ sinh thái xe điện

19:52 , 17/09/2025
Chứng khoán ngày mai, 18-9: Chờ thị trường cân bằng để giải ngân

Chứng khoán ngày mai, 18-9: Chờ thị trường cân bằng để giải ngân

19:00 , 17/09/2025
Vụ đường dây tiền ảo đa cấp WorldMall.app: Chuyên gia tiết lộ hành trình truy vết và cảnh báo 'bẫy' siêu lợi nhuận

Vụ đường dây tiền ảo đa cấp WorldMall.app: Chuyên gia tiết lộ hành trình truy vết và cảnh báo 'bẫy' siêu lợi nhuận

17:45 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên