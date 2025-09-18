VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định bức tranh vĩ mô trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ đà tăng dài hạn của thị trường chứng khoán trong các tháng cuối năm 2025.

Theo đó, với mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%, Thủ tướng chỉ đạo NHNN thực hiện nhiệm vụ quyết liệt, chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025. Theo thông lệ, tăng trưởng tín dụng hay tăng tốc vào các tháng cuối năm, thúc đẩy mạnh mẽ lợi nhuận đồng thời cho cả các ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

Chính sách mới về Thương mại Điện tử & Hoãn kế hoạch áp thuế Bất động sản sở hữu cũng kỳ vọng tạo động lực cho thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Bất động sản.

Ngoài ra, đối sách làm giảm áp lực tỷ giá là sử dụng các công cụ điều tiết tiền tệ mới của NHNN, bên cạnh kỳ vọng FED giảm lãi suất trong tháng 9 tới có thể làm giảm bớt áp lực lên thị trường liên ngân hàng khi công cụ tín phiếu đang ngày trở nên kém hiệu quả hơn, đồng thời tạo ra dư địa cho NHNN tiếp tục duy trì chính sách lãi suất thấp cho tới cuối năm.

Hơn hết, câu chuyện nâng hạng chứng khoán đang đến gần cũng thêm "chất xúc tác" cho đà tăng của thị trường. Theo đó, chỉ số các TTCK cận biên thường tăng trước thềm nâng hạng 1 năm và trong dài hạn cùng với tiềm năng tăng trưởng kinh tế.

Với đà tăng của VN-Index trong tháng 7 và tháng 8, chỉ số chung đang giao dịch với P/E 14,9x. P/E hiện tại đang ở mức hấp dẫn so với bình quân khu vực (~15,3x) và bình quân 5 năm (~14,4x), đồng thời mặt bằng lãi suất thấp cùng tăng trưởng tín dụng tăng mạnh vào các tháng cuối năm, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản thị trường dồi dào và nâng mặt bằng định giá P/E các ngành lên nền cao mới.

Trong các tháng cuối năm 2025, VCBS đưa ra ước tính P/E của VN sẽ dao động ở vùng 13,4x – 16,4x trong năm 2025. VN-Index đang vận động tiệm cận quanh đỉnh thời đại và tiếp tục hướng tới kịch bản cơ sở tại 1.672 và kịch bản tích cực tại 1.854 điểm trong 4 tháng cuối năm 2025 với (1) kỳ vọng nâng hạng thị trường, (2) các chính sách quyết liệt đẩy mạnh tăng trưởng và (3) các bước tiến tiếp theo từ nghệ thuật ngoại giao linh hoạt.

Ngoài ra, trong quá trình đi lên, thị trường chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh , thậm chí có rủi ro đảo chiều với những biến số đáng lưu ý áp lực lạm phát cao xuất hiện và chính sách tiền tệ có sự thay đổi và đảo chiều.