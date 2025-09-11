VCCI và Tập đoàn Tân Hiệp Phát hợp tác triển khai sáng kiến Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên

VCCI thực hiện Sáng kiến này với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong vai trò đối tác sáng lập

Sáng kiến này đánh dấu bước đi quan trọng của VCCI trong cung cấp thông tin toàn diện và có chiều sâu về thực trạng, cơ hội và thách thức của khu vực kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Mục tiêu của Sáng kiến là xây dựng một ấn phẩm định kỳ, khách quan, cung cấp thông tin tham khảo tin cậy cho các nhà hoạch định chính sách, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Kết hợp dữ liệu thống kê với tiếng nói từ thực tế của doanh nghiệp về quá trình tiếp cận các nguồn lực, việc thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Trên cơ sở, đó, báo cáo thường niên sẽ đề xuất các khuyến nghị chính sách thực tiễn giúp cải thiện chất lượng điều hành kinh tế địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.

Phương pháp đánh giá mới – PCI 2.0: Báo cáo sẽ áp dụng phương pháp luận Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2.0, phiên bản nâng cấp chỉ số PCI do VCCI triển khai 20 năm qua, cập nhật các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh và chất lượng quản trị địa phương. PCI 2.0 sẽ hỗ trợ chính quyền các tỉnh, thành phố có cơ sở vững chắc hơn để thúc đẩy cải thiện môi trường – đầu tư kinh doanh trong bối cảnh mới sau sáp nhập, cũng như thực hiện các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế…

Vai trò của các bên liên quan: VCCI thực hiện Sáng kiến này với sự đồng hành của Tập đoàn Tân Hiệp Phát trong vai trò đối tác sáng lập. Sự hợp tác giữa tổ chức nghiên cứu, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Sự tham gia của các bên liên quan, từ các bộ, ngành trung ương tới các hiệp hội doanh nghiệp địa phương và chuyên gia nghiên cứu, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện phương pháp luận và đảm bảo tính ứng dụng và hiệu quả của báo cáo.

VCCI tin tưởng rằng thông qua việc các báo cáo phân tích sâu sắc và đối thoại liên tục giữa các bên liên quan, Sáng kiến này sẽ góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, thông suốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững. Đại diện VCCI nhấn mạnh mong muốn Sáng kiến trở thành một kênh phản hồi thường xuyên giữa cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý, giúp chính sách được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế.

Phó tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn

"Từ góc độ của VCCI - tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp, việc báo cáo không cần sử dụng tài trợ từ nước ngoài và sử dụng nguồn tài trợ từ trong nước từ Tập đoàn Tân Hiệp Phát là dấu mốc đáng tự hào. Tôi cho rằng đây là dấu mốc thể hiện sức tự tin của người Việt, tự tin với chính nguồn lực trong nước để thức đẩy sự thay đổi tích cực cho đất nước bằng chính con người Việt Nam, nguồn lực của Việt Nam"- Phó tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn cho biết.﻿

Ông Nguyễn Duy Hưng, Thành viên HĐQT Tập đoàn Tân Hiệp Phát

"﻿Với uy tín và năng lực của VCCI - tổ chức Quốc gia đại diện cho quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp, với sự thành công của VCCI thông qua chương trình đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 20 năm qua, Tân Hiệp Phát tin rằng Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên sẽ đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Dữ liệu toàn diện, chính xác là cơ sở cho cải cách chính sách, thể chế. Minh bạch, tính cam kết và đối thoại sẽ giúp cho chính sách đi vào cuộc sống, giúp tăng năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp, tạo nên niềm tin của thị trường. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam sẽ lớn mạnh để Việt Nam đạt được mục tiêu 2045" - ông Nguyễn Duy Hưng, Thành viên HĐQT Tập đoàn Tân Hiệp Phát nhấn mạnh.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát cam kết đồng hành cùng VCCI trong việc hiện thực hóa Sáng kiến. Thông qua việc hợp tác với VCCI trong Chương trình Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam thường niên, Tân Hiệp Phát mong muốn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực Kinh tế tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hình thành được những doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, dẫn dắt và làm chủ chuỗi cung ứng Việt Nam, vươn ra thế giới, xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh, tự lực, tự cường.