Venezuela nhận 300 triệu USD tiền bán dầu

Phát biểu tại thủ đô Caracas hôm qua, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez cho biết, số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ Bolivar so với đồng USD, với mục tiêu ổn định thị trường ngoại hối và bảo vệ thu nhập, cũng như là sức mua của người lao động.

Quốc hội Venezuela hôm qua thông báo kế hoạch sửa đổi 29 đạo luật, trong đó có các quy định về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, để tạo môi trường thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư.

Trước đó, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ đã đưa 50 triệu thùng dầu ra khỏi Venezuela và đang bán một phần trong số đó trên thị trường mở, mặc dù hồ sơ vận chuyển cho thấy số dầu đó vẫn chưa được xuất khẩu.

“Chúng tôi đã lấy 50 triệu thùng dầu từ Venezuela trong 4 ngày đầu tiên. Chúng tôi vẫn còn hàng triệu thùng dầu nữa. Chúng tôi đang bán nó trên thị trường. Chúng tôi đang giúp hạ giá dầu” – ông Trump nói. Tổng thống Mỹ không nói rõ “4 ngày đầu tiên” được tính từ thời điểm nào.

Trước đó, ngày 6/1, ông Trump tuyên bố Venezuela sẽ “bàn giao” cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu đang chịu trừng phạt. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn thu do ông trực tiếp kiểm soát để “phục vụ lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”.