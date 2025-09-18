Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Gỗ Đức Thành bị phạt hơn 200 triệu đồng

18-09-2025 - 14:52 PM | Thị trường chứng khoán

Do công bố thông tin không đúng thời hạn và vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người nội bộ, Gỗ Đức Thành bị UBCKNN xử phạt 202,5 triệu đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 269/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (MCK: GTD, sàn HoSE).

Theo đó, Gỗ Đức Thành bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) các tài liệu gồm Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV/2023; Công văn số 37-24/CBTT-ĐT ngày 27/3/2024 thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC; Nghị quyết HĐQT số 01-25/NQ - ĐT ngày 16/1/2025 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty.

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Gỗ Đức Thành bị phạt hơn 200 triệu đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đồng thời, doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của các đối tượng này.

Theo đó, tại BCTC tổng hợp năm 2023, 2024 được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, 2024 và các hợp đồng cho vay, trong năm 2023 và 2024, công ty cung cấp khoản vay cho cổ đông, đồng thời là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, Gỗ Đức Thành bị UBCKNN xử phạt hành chính tổng số tiền 202,5 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Gỗ Đức Thành mang về doanh thu thuần gần 141,1 tỷ đồng, giảm 10,3% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 31,9 tỷ đồng, tăng 40,5%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Gỗ Đức Thành giảm nhẹ 2,8 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 524,5 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản đầu tư chiếm 40,7% tổng tài sản, ở mức gần 213,6 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 68,4 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 209,5 tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 148 tỷ đồng, chiếm 70,6% tổng nợ.

Cũng tính đến ngày 30/6/2025, vốn điều lệ của Gỗ Đức Thành đang ở mức gần 249,6 tỷ đồng, tương đương gần 24,96 triệu cổ phiếu.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh

VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh Nổi bật

Tài sản số là chìa khoá đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực?

Tài sản số là chìa khoá đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực? Nổi bật

Loạt cổ đông Chứng khoán Xuân Thiện muốn thoái vốn trước ngày chào bán 135 triệu cổ phiếu

Loạt cổ đông Chứng khoán Xuân Thiện muốn thoái vốn trước ngày chào bán 135 triệu cổ phiếu

14:18 , 18/09/2025
Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?

Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?

13:30 , 18/09/2025
FPTS bán bất thành 1,19 triệu cổ phiếu MSH

FPTS bán bất thành 1,19 triệu cổ phiếu MSH

12:50 , 18/09/2025
PNJ chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 14%

PNJ chốt ngày chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 với tỷ lệ 14%

12:22 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên