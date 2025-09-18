Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Gỗ Đức Thành bị phạt hơn 200 triệu đồng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 269/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (MCK: GTD, sàn HoSE).

Theo đó, Gỗ Đức Thành bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) các tài liệu gồm Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV/2023; Công văn số 37-24/CBTT-ĐT ngày 27/3/2024 thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC; Nghị quyết HĐQT số 01-25/NQ - ĐT ngày 16/1/2025 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty.

Ảnh minh họa

Đồng thời, doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của các đối tượng này.

Theo đó, tại BCTC tổng hợp năm 2023, 2024 được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, 2024 và các hợp đồng cho vay, trong năm 2023 và 2024, công ty cung cấp khoản vay cho cổ đông, đồng thời là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, Gỗ Đức Thành bị UBCKNN xử phạt hành chính tổng số tiền 202,5 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Gỗ Đức Thành mang về doanh thu thuần gần 141,1 tỷ đồng, giảm 10,3% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 31,9 tỷ đồng, tăng 40,5%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Gỗ Đức Thành giảm nhẹ 2,8 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 524,5 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản đầu tư chiếm 40,7% tổng tài sản, ở mức gần 213,6 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 68,4 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 209,5 tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 148 tỷ đồng, chiếm 70,6% tổng nợ.

Cũng tính đến ngày 30/6/2025, vốn điều lệ của Gỗ Đức Thành đang ở mức gần 249,6 tỷ đồng, tương đương gần 24,96 triệu cổ phiếu.



