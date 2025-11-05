Vì sao cổ phiếu Masan Consumer ngược dòng vượt đỉnh, vốn hóa lên gần 200.000 tỷ đồng sau khi công bố kết quả quý 3 sụt giảm?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều phiên sụt giảm sâu từ giữa tháng 10 thì cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) lại trở thành một “hiện tượng” khi trải qua 11 phiên tăng liên tiếp, chốt phiên 4/11 ở mức giá 182.500 đồng.

So với mức đáy 105.000 đồng hồi cuối tháng 7, MCH đã tăng hơn 70% và thậm chí còn thiết lập mức đỉnh mới.

Điều đáng nói, đà tăng giá này diễn ra ngay sau khi Masan Consumer công bố BCTC Quý 3/2025 với doanh thu giảm 6% và lợi nhuận sau thuế sụt 19% so với cùng kỳ.

Đây chính là một "nghịch lý" thú vị. Thay vì bi quan, giới đầu tư dường như nhìn nhận quãng thời gian khó khăn nhất của Masan Consumer đã qua đi.

Công cuộc tái cấu trúc hệ thống phân phối 'Retail Supreme'

So với mức sụt giảm doanh thu 15% của quý 2/2025 thì mức giảm 6% của quý 3 cho thấy đà hồi phục đang hình thành. Kênh bán lẻ hiện đại (MT) tăng 12,5%, xuất khẩu tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo Masan giải thích, đây là sự sụt giảm có chủ đích và chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Nguyên nhân trực tiếp là do việc triển khai dự án "Retail Supreme" – đẩy mạnh hình thức phân phối trực tiếp trên kênh bán lẻ truyền thống (GT), làm giảm mạnh lượng tồn kho tại các kênh trung gian (nhà phân phối và bán sỉ) với mục tiêu kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng, dữ liệu và hiệu quả từng điểm bán.

Nguyên tắc của dự án là đưa hàng hóa của Masan Consumer đến điểm bán lẻ gần người tiêu dùng nhất; do đó, lượng tồn kho tại các kênh trung gian sẽ giảm xuống, gây ảnh hưởng đến doanh thu nhập hàng của công ty trong quý 3.

Tính đến cuối quý 3/2025, số lượng điểm bán hoạt động trung bình đạt khoảng 345.000, tăng 40% so với cùng kỳ; năng suất đội ngũ bán hàng tăng 50%; tồn kho tại nhà phân phối giảm còn 15 ngày (giảm 8 ngày so với cùng kỳ). Với việc dự án đã hoàn tất 100% tại 34 tỉnh thành, ban lãnh đạo Masan Consumer tự tin sẽ quay lại đà tăng trưởng dương ngay từ Quý 4/2025.

Cú hích chuyển sàn HoSE

Chất xúc tác rõ ràng nhất đang thúc đẩy giá MCH là lộ trình chuyển sàn niêm yết từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã được HĐQT thông qua.

Theo Phó Tổng Giám đốc Masan Group, ông Michael Hung Nguyen cho biết “Hiện nay, hồ sơ IPO của MCH gần như đã hoàn tất, doanh nghiệp đang chờ kết quả kinh doanh Quý 4/2025 – Quý 1/2026 để quyết định thời điểm lên sàn HoSE”.

Hiện vốn hóa thị trường của Masan Consumer đạt xấp xỉ 192.000 tỷ đồng, đứng 11 trên sàn chứng khoán, vượt xa nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu-bán lẻ khác như Thế giới Di động, Vinamilk hay chính công ty mẹ Masan Group. Lãnh đạo Masan và giới phân tích đều tự tin rằng MCH "có khả năng cao" sẽ được thêm vào rổ chỉ số VN30 ngay sau khi đáp ứng các tiêu chí.

Với cổ phiếu MCH đang tăng mạnh những phiên gần đây, giới đầu tư nhận định thị trường đang “định giá trước” khả năng Masan Consumer sẽ chính thức lên sàn HoSE sớm ngay trong những tháng cuối năm nay.