Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao cổ phiếu Masan Consumer ngược dòng vượt đỉnh, vốn hóa lên gần 200.000 tỷ đồng sau khi công bố kết quả quý 3 sụt giảm?

05-11-2025 - 07:50 AM | Doanh nghiệp

Vì sao cổ phiếu Masan Consumer ngược dòng vượt đỉnh, vốn hóa lên gần 200.000 tỷ đồng sau khi công bố kết quả quý 3 sụt giảm?

Sự sụt giảm doanh số trong Quý 3 không phải là dấu hiệu của suy yếu, mà là "chi phí đầu tư" cần thiết cho việc tái cấu trúc hệ thống phân phối.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều phiên sụt giảm sâu từ giữa tháng 10 thì cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) lại trở thành một “hiện tượng” khi trải qua 11 phiên tăng liên tiếp, chốt phiên 4/11 ở mức giá 182.500 đồng.

So với mức đáy 105.000 đồng hồi cuối tháng 7, MCH đã tăng hơn 70% và thậm chí còn thiết lập mức đỉnh mới.

Điều đáng nói, đà tăng giá này diễn ra ngay sau khi Masan Consumer công bố BCTC Quý 3/2025 với doanh thu giảm 6% và lợi nhuận sau thuế sụt 19% so với cùng kỳ.

Đây chính là một "nghịch lý" thú vị. Thay vì bi quan, giới đầu tư dường như nhìn nhận quãng thời gian khó khăn nhất của Masan Consumer đã qua đi.

Vì sao cổ phiếu Masan Consumer ngược dòng vượt đỉnh, vốn hóa lên gần 200.000 tỷ đồng sau khi công bố kết quả quý 3 sụt giảm?- Ảnh 1.

Công cuộc tái cấu trúc hệ thống phân phối 'Retail Supreme'

So với mức sụt giảm doanh thu 15% của quý 2/2025 thì mức giảm 6% của quý 3 cho thấy đà hồi phục đang hình thành. Kênh bán lẻ hiện đại (MT) tăng 12,5%, xuất khẩu tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Vì sao cổ phiếu Masan Consumer ngược dòng vượt đỉnh, vốn hóa lên gần 200.000 tỷ đồng sau khi công bố kết quả quý 3 sụt giảm?- Ảnh 2.

Ban lãnh đạo Masan giải thích, đây là sự sụt giảm có chủ đích và chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Nguyên nhân trực tiếp là do việc triển khai dự án "Retail Supreme" – đẩy mạnh hình thức phân phối trực tiếp trên kênh bán lẻ truyền thống (GT), làm giảm mạnh lượng tồn kho tại các kênh trung gian (nhà phân phối và bán sỉ) với mục tiêu kiểm soát tốt hơn chuỗi cung ứng, dữ liệu và hiệu quả từng điểm bán.

Nguyên tắc của dự án là đưa hàng hóa của Masan Consumer đến điểm bán lẻ gần người tiêu dùng nhất; do đó, lượng tồn kho tại các kênh trung gian sẽ giảm xuống, gây ảnh hưởng đến doanh thu nhập hàng của công ty trong quý 3.

Tính đến cuối quý 3/2025, số lượng điểm bán hoạt động trung bình đạt khoảng 345.000, tăng 40% so với cùng kỳ; năng suất đội ngũ bán hàng tăng 50%; tồn kho tại nhà phân phối giảm còn 15 ngày (giảm 8 ngày so với cùng kỳ). Với việc dự án đã hoàn tất 100% tại 34 tỉnh thành, ban lãnh đạo Masan Consumer tự tin sẽ quay lại đà tăng trưởng dương ngay từ Quý 4/2025.

Vì sao cổ phiếu Masan Consumer ngược dòng vượt đỉnh, vốn hóa lên gần 200.000 tỷ đồng sau khi công bố kết quả quý 3 sụt giảm?- Ảnh 3.

Cú hích chuyển sàn HoSE

Chất xúc tác rõ ràng nhất đang thúc đẩy giá MCH là lộ trình chuyển sàn niêm yết từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã được HĐQT thông qua.

Theo Phó Tổng Giám đốc Masan Group, ông Michael Hung Nguyen cho biết “Hiện nay, hồ sơ IPO của MCH gần như đã hoàn tất, doanh nghiệp đang chờ kết quả kinh doanh Quý 4/2025 – Quý 1/2026 để quyết định thời điểm lên sàn HoSE”.

Hiện vốn hóa thị trường của Masan Consumer đạt xấp xỉ 192.000 tỷ đồng, đứng 11 trên sàn chứng khoán, vượt xa nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu-bán lẻ khác như Thế giới Di động, Vinamilk hay chính công ty mẹ Masan Group. Lãnh đạo Masan và giới phân tích đều tự tin rằng MCH "có khả năng cao" sẽ được thêm vào rổ chỉ số VN30 ngay sau khi đáp ứng các tiêu chí.

Với cổ phiếu MCH đang tăng mạnh những phiên gần đây, giới đầu tư nhận định thị trường đang “định giá trước” khả năng Masan Consumer sẽ chính thức lên sàn HoSE sớm ngay trong những tháng cuối năm nay.

Lãnh đạo Masan Group: Wincommerce sẽ mở thêm 1.000-1.500 cửa hàng trong năm tới, Masan Consumer có thể lọt rổ VN30 sau khi niêm yết

PV

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì vu khống, phỉ báng

Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì vu khống, phỉ báng Nổi bật

Các ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán: Vingroup "vô địch", MWG gấp 4 lần đầu năm, 5 doanh nghiệp có trên 40.000 tỷ

Các ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán: Vingroup "vô địch", MWG gấp 4 lần đầu năm, 5 doanh nghiệp có trên 40.000 tỷ Nổi bật

Ngành FMCG Việt Nam phục hồi: Masan Consumer đón đầu bằng mô hình phân phối mới

Ngành FMCG Việt Nam phục hồi: Masan Consumer đón đầu bằng mô hình phân phối mới

08:00 , 05/11/2025
Từ nhiệm vị trí TGĐ Hòa Bình (HBC), ông Lê Văn Nam vẫn làm Chủ tịch công ty xây dựng riêng, là đối tác quen mặt của Sunshine

Từ nhiệm vị trí TGĐ Hòa Bình (HBC), ông Lê Văn Nam vẫn làm Chủ tịch công ty xây dựng riêng, là đối tác quen mặt của Sunshine

00:11 , 05/11/2025
15 công ty tăng trưởng lợi nhuận 'khủng' nhất 9T2025: Ít nhất cũng tăng 540%, có DN tăng 5.700%, ngành bất động sản áp đảo

15 công ty tăng trưởng lợi nhuận 'khủng' nhất 9T2025: Ít nhất cũng tăng 540%, có DN tăng 5.700%, ngành bất động sản áp đảo

00:09 , 05/11/2025
Bộ Tài chính công bố kết quả đánh giá năng lực Tập đoàn Hàn Quốc vừa thoái hết vốn khỏi Masan, Vingroup

Bộ Tài chính công bố kết quả đánh giá năng lực Tập đoàn Hàn Quốc vừa thoái hết vốn khỏi Masan, Vingroup

00:04 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên