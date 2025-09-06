Vì sao cổ phiếu OCH của One Capital Hospitality không được phép giao dịch ký quỹ?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã có văn bản gửi Công ty CP One Capital Hospitality (MCK: OCH) về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu OCH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch lý quỹ.

Theo đó, ngày có hiệu lực là từ 10/9/2025; lý do bổ sung là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Công ty CP One Capital Hospitality được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là số âm.

Bên cạnh đó, cổ phiếu OCH không được phép giao dịch lý quỹ còn là vì chứng khoán đang thuộc diện bị cảnh báo.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 (đã soát xét), doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức hơn 306 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp ở mức 99,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do các khoản chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp,... ở mức cao khiến OCH lỗ ròng từ hoạt động kinh doanh gần 55 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, One Capital Hospitality lỗ ròng bán niên 2025 gần 66,5 tỷ đồng; dù vậy, đã giảm so với khoản lỗ hơn 70,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ở mức âm hơn 34,9 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra ngày 26/6 đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 1.098 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 81,09 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc OCH cho biết, năm 2025 được xác định là năm mà OCH sẽ tập trung vào tái cấu trúc và khai thác hiệu quả hơn các tài sản hiện có, từ đó tạo đà tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.

Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh thua lỗ trong nửa đầu năm 2025, OCH còn cách khá xa mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

One Capital Hospitality được biết đến là chủ hai thương hiệu nổi tiếng là Kem Tràng Tiền và Bánh Givral. Trong lĩnh vực khách sạn – bất động sản, OCH cũng sở hữu hai khách sạn 5 sao là StarCity Hotel và Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa.