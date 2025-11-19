Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao doanh nghiệp chọn XGSPON của VNPT để tăng tốc?

19-11-2025 - 20:30 PM | Doanh nghiệp

Vì sao doanh nghiệp chọn XGSPON của VNPT để tăng tốc?

Trong ngành dược phẩm, nơi dữ liệu phải chính xác, ổn định và cập nhật liên tục, tốc độ Internet không còn là tiện ích phụ mà là nền tảng quyết định hiệu quả vận hành và sức mạnh cạnh tranh.

Một buổi sáng đầu quý IV, chị Thanh Vân - Trưởng Phòng Đấu thầu, Công ty Cổ Phần Dược và Thiết bị Y Tế Nam Hà lại gặp cảnh quen thuộc: Báo cáo tồn kho tải chậm, hệ thống phản hồi không kịp nhịp làm việc. Chỉ vài giây chờ tưởng như không đáng kể nhưng đủ khiến cả quy trình từ nhập hàng, kiểm soát kho đến xử lý đơn bị ảnh hưởng.

Từ nhu cầu đó, chị Vân bắt đầu tìm kiếm một giải pháp kết nối mạnh mẽ và ổn định hơn. "Tốc độ Internet giờ là thước đo năng lực vận hành của doanh nghiệp," chị chia sẻ. Sau thời gian trao đổi và khảo sát, Công ty quyết định lựa chọn FiberVNN công nghệ XGSPON của VNPT – Công nghệ Internet băng rộng thế hệ mới đang được xem là chuẩn hạ tầng số cho doanh nghiệp trong nhiều năm tới.

Chỉ vài ngày sau khi lắp đặt, sự thay đổi diễn ra rõ rệt. Những báo cáo tồn kho được cập nhật tức thì, hệ thống ERP phản hồi nhanh chóng hơn, CRM vận hành trơn tru. Các cuộc họp trực tuyến với chi nhánh miền Nam vốn thường gặp tình trạng giật lag nay kết nối liền mạch từ đầu đến cuối. Điều khiến chị Vân ấn tượng nhất là tốc độ đối xứng lên đến 10Gbps và độ ổn định rất cao mà XGSPON mang lại. "Ngay cả khi nhân viên cùng lúc sao lưu dữ liệu, quan sát camera giám sát và họp online, đường truyền vẫn giữ tốc độ đều và mượt," chị nói.

Nếu ví Internet như một tuyến cao tốc, thì XGSPON chính là "cao tốc 10 làn", nơi dữ liệu được truyền đi gấp nhiều lần so với công nghệ GPON phổ biến. Nhờ khả năng xử lý dữ liệu lớn và độ trễ cực thấp, FiberVNN XGSPON giúp doanh nghiệp vận hành đồng thời hàng loạt hệ thống quan trọng từ ERP, CRM, dịch vụ đám mây cho đến VPN nội bộ mà không lo nghẽn mạng hay gián đoạn.

Vì sao doanh nghiệp chọn XGSPON của VNPT để tăng tốc?- Ảnh 1.

Khách hàng tìm hiểu về XGSPON của VNPT

Vì hiểu được mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau nên VNPT thiết kế các gói FiberVNN XGSPON linh hoạt từ 2,5Gbps đến 10Gbps, phù hợp từ doanh nghiệp nhỏ đến tập đoàn lớn. Công ty Cổ Phần Dược và Thiết bị Y Tế Nam Hà đã lựa chọn gói cước đủ mạnh cho hiện tại nhưng vẫn rộng cửa nâng cấp khi quy mô phát triển. Song song đó, đội ngũ kỹ thuật của VNPT trực 24/7, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng mỗi khi cần. Với chị Vân, điều này mang lại cảm giác "được đồng hành, chứ không chỉ sử dụng một đường truyền Internet đơn thuần".

Sau hơn nửa năm ứng dụng XGSPON, quá trình chuyển đổi số của ALC tăng tốc mạnh mẽ. Các hệ thống phân tích dữ liệu, ứng dụng quản trị trên nền tảng cloud, hay cổng thương mại điện tử nội bộ đều hoạt động trơn tru, giúp giảm sai sót, tăng năng suất và nâng cao chất lượng vận hành. "Đầu tư vào hạ tầng Internet chất lượng cao không phải chi phí, mà là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai," chị Vân khẳng định.

Với định hướng "Kết nối giá trị – Kiến tạo tương lai số", VNPT đang mở rộng triển khai XGSPON trên toàn quốc, tạo nền tảng hạ tầng số vững chắc để doanh nghiệp Việt chủ động chuyển đổi, cải thiện hiệu suất và nâng cao sức cạnh tranh. Câu chuyện từ Công ty Cổ Phần Dược và Thiết bị Y Tế Nam Hà cho thấy: khi hạ tầng kết nối được nâng cấp đúng thời điểm, doanh nghiệp không chỉ vận hành hiệu quả hơn mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng mới. FiberVNN công nghệ XGSPON của VNPT vì thế trở thành "bệ phóng công nghệ", giúp doanh nghiệp sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên số.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
vnpt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
BSC: Vincom Retail có thể thu về 1.900 tỷ đồng lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, ghi nhận trong quý 4/2025

BSC: Vincom Retail có thể thu về 1.900 tỷ đồng lợi nhuận từ vụ chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, ghi nhận trong quý 4/2025 Nổi bật

Vụ tập đoàn Thái Lan kiện doanh nghiệp của Shark Liên ở DA Nước mặt Sông Đuống: Có cập nhật từ tòa án

Vụ tập đoàn Thái Lan kiện doanh nghiệp của Shark Liên ở DA Nước mặt Sông Đuống: Có cập nhật từ tòa án Nổi bật

Chưa đầy 1 tháng nữa, nhà máy thép 5 triệu tấn/năm của Vingroup sẽ khởi động tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhât Vượng

Chưa đầy 1 tháng nữa, nhà máy thép 5 triệu tấn/năm của Vingroup sẽ khởi động tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhât Vượng

19:32 , 19/11/2025
Sân bay Phú Quốc vận hành ra sao sau khi bàn giao cho Sun Group?

Sân bay Phú Quốc vận hành ra sao sau khi bàn giao cho Sun Group?

18:38 , 19/11/2025
Nguyễn Thúc Thùy Tiên: "Cảm ơn cơ quan điều tra đã phát hiện vụ án"

Nguyễn Thúc Thùy Tiên: "Cảm ơn cơ quan điều tra đã phát hiện vụ án"

17:32 , 19/11/2025
Khởi đầu mới - Điểm tựa cho phụ nữ Việt làm "điều phi thường"

Khởi đầu mới - Điểm tựa cho phụ nữ Việt làm "điều phi thường"

17:30 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên