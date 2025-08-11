Vì sao đua nhau mua cổ phiếu bất động sản?

Tuần này, có 26 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó có 22 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 công ty thưởng cổ phiếu, 2 doanh nghiệp trả cổ tức hỗn hợp.

Ồ ạt mua vào

Quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital vừa đăng ký mua vào 850.000 cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 12/8-10/9.

Nếu giao dịch thành công, quỹ này sẽ tăng sở hữu tại KDH lên gần 1,5 triệu cổ phần. Ước tính Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital sẽ phải chi khoảng gần 25 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital đăng ký mua vào 850.000 cổ phiếu KDH.

Ở chiều ngược lại, ông Huỳnh Chí Tâm - người phụ trách quản trị công ty, thư ký Hội đồng quản trị và là người được ủy quyền công bố thông tin của KDH - đăng ký bán ra 60.000 cổ phiếu KDH nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 7/8 - 5/9.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tâm đang sở hữu 358.400 cổ phần KDH. Nếu bán thành công, số lượng cổ phần ông Tâm sở hữu giảm xuống còn 298.400 đơn vị.

Ông Phạm Hồng Châu - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) - đăng ký mua 400.000 cổ phiếu với mục đích cá nhân trong thời gian từ 12/8 - 10/9. Nếu thành công, ông Châu sẽ tăng sở hữu lên 1,75 triệu cổ phần tại VPI.

Đáng chú ý, trong cùng thời gian từ 12/8-10/9, hai cổ đông khác là bà Nguyễn Thị Lan và ông Ngô Khắc Nghĩa, mỗi người đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu/người. Ông Nghĩa và bà Lan là bố mẹ vợ của ông Châu. Nếu bán thành công, bà Lan sẽ giảm sở hữu xuống 246.700 cổ phần, còn ông Nghĩa giảm xuống còn 48.200 cổ phần.

Ông Phạm Hồng Châu năm nay 54 tuổi, mới được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Văn Phú thay ông Triệu Hữu Đại từ ngày 6/6. Trước đó, ông Châu từng đảm nhiệm chức Phó tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị VPI.

Tổng giám đốc Digiworld Đặng Kiên Phương được mua 180.000 cổ phiếu ESOP.

Công ty CP Thế giới Số (Digiworld - mã chứng khoán: DGW) vừa công bố nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Theo đó, Digiworld dự kiến phát hành 2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn tới 78% so với thị giá.

Đối tượng phát hành là các thành viên Hội đồng quản trị và người lao động thuộc DGW và công ty con. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Nếu hoàn tất đợt phát hành này, Digiworld sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 2.213 tỷ đồng.

Theo danh sách được công bố, có 92 cán bộ nhân viên Digiworld được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, thành viên Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Đặng Kiên Phương được mua nhiều nhất với 180.000 cổ phiếu.

Gilimex bị nhắc nhở

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã nhắc nhở việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính quý II của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex - mã chứng khoán: GIL).

Theo đó, tính tới hết ngày 6/8, HoSE vẫn chưa nhận được công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm nay của Gilimex. Theo quy định, báo cáo tài chính quý II/2025 kết thúc ngày 30/6. Vì vậy, thời hạn công bố cuối cùng là cuối tháng 7.

“HoSE nhắc nhở việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính công ty và hợp nhất quý II/2025 và đề nghị Gilimex nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin”, văn bản nêu.

Coteccons phát hành thêm hơn 5 triệu cổ phiếu thưởng để nâng vốn điều lệ lên 1.087 tỷ đồng.

Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) với tỷ lệ 20:1, có nghĩa cổ đông sở hữu 20 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện từ quỹ đầu tư phát triển. Với hơn 101 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Coteccons sẽ phát hành thêm hơn 5 triệu cổ phiếu thưởng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ CTD sẽ nâng lên 1.087 tỷ đồng.