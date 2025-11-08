Vì sao hôm nay là ngày cực "đẹp" để mua Vietlott?

Cộng đồng người chơi xổ số tự chọn đang "sốt" lên bởi thông tin Giải Độc Đắc (Jackpot) của Lotto 5/35 đã chính thức vượt qua mốc 12 tỷ đồng. Đây là lúc tính năng đặc biệt, chưa từng có trên thị trường xổ số Việt Nam, của Vietlott được kích hoạt: Cơ chế Chia Giải Độc Đắc. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của người chơi lâu năm mà còn tạo ra làn sóng tham gia mạnh mẽ từ những người mới, khiến lượng vé bán ra tăng đột biến.

Thời điểm "Vàng" của Vietlott và Quy tắc chia giải hấp dẫn Lotto 5/35

Theo thông báo từ Vietlott, nếu không có ai may mắn trúng Giải Độc Đắc trong các kỳ quay số mở thưởng (QSMT) sắp tới, Kỳ Chia Giải Độc Đắc dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 21:00 ngày 08/11/2025. Đây là kỳ quay cuối cùng trong ngày, mang theo hy vọng "đổi đời" cho hàng ngàn người chơi.

Vậy, 12 tỷ đồng (và có thể hơn) sẽ được chia như thế nào?

Quy tắc chia giải độc đắc của Lotto 5/35 cực kỳ hấp dẫn và khác biệt:

Khi Jackpot vượt mốc 12 tỷ đồng và không có người trúng giải Độc Đắc, giá trị tích lũy sẽ được phân bổ cho các hạng giải khác (trừ giải Khuyến khích) ngay tại kỳ chia giải. Giải Nhất sẽ nhận được một phần "lộc" lớn nhất: 1/3 giá trị Giải Độc Đắc. Các hạng giải còn lại (Giải Nhì, Ba, Tư, Năm) mỗi hạng sẽ nhận 1/6 giá trị Giải Độc Đắc.

Điều này có nghĩa là, ngay cả khi người chơi không trúng Jackpot, chỉ cần may mắn trúng các hạng giải thấp hơn, giá trị giải thưởng bạn nhận được cũng sẽ tăng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Đây chính là yếu tố tạo nên sự hồi hộp và kỳ vọng cao độ trong cộng đồng người chơi.

Vietlott thông báo độc đắc Lotto 5/35 vượt mốc 12 tỷ đồng.

Cơ chế chia giải độc đắc của Lotto 5/35 thực tế đã tạo ra hàng chục nghìn người trúng thưởng lớn trong các kỳ quay trước.

Trong lần chia giải đầu tiên với Jackpot hơn 13,5 tỷ đồng, có tới hơn 12.500 người đã cùng nhau "chia lộc", nhận thêm tiền thưởng lớn dù không trúng độc đắc.

Một ví dụ điển hình là trường hợp trúng Giải Tư (trùng 3 số chính và số đặc biệt). Thông thường chỉ nhận 100.000 đồng, nhưng trong một kỳ chia giải với Jackpot gần 20 tỷ, phần thưởng này đã tăng lên thành hơn 2,7 triệu đồng. Tương tự, một người trúng Giải Ba (thông thường 500.000 đồng) có thể nhận về hơn 5,5 triệu đồng trong kỳ chia giải.

Cách chơi Vietlott Lotto 5/35 "chuẩn"

Với tần suất quay số 2 lần/ngày (13h và 21h), Lotto 5/35 mang đến cơ hội trúng thưởng liên tục. Để tối ưu hóa cơ hội của mình trong kỳ Chia Giải Độc Đắc này, người chơi cần đảm bảo vé được mua trước 20:30 ngày 08/11/2025 (nếu kỳ chia giải diễn ra đúng như dự kiến) để kịp tham gia kỳ quay. Cập nhật kết quả xổ số Vietlott một cách nhanh chóng qua các kênh chính thức hoặc ứng dụng Vietlott SMS để không bỏ lỡ thông tin trúng giải.

Với mỗi vé dự thưởng 10.000 đồng, Lotto 5/35 mang đến 7 hạng giải thưởng khác nhau. Giải thưởng cao nhất là Độc Đắc (Jackpot), yêu cầu trùng khớp 5 số chính và 1 số đặc biệt, với giá trị tối thiểu là 6 tỷ đồng và liên tục tích lũy.

Các giải thấp hơn có giá trị cố định như sau: Giải Nhất (trùng 5 số chính) nhận 10 triệu đồng; Giải Nhì (trùng 4 số chính và số đặc biệt) nhận 5 triệu VNĐ; Giải Ba (trùng 4 số chính) nhận 500.000 VNĐ; Giải Tư (trùng 3 số chính và số đặc biệt) nhận 100.000 VNĐ; Giải Năm (trùng 3 số chính) nhận 30.000 VNĐ; và chỉ cần trùng Giải Khuyến Khích (chỉ trùng 1 số đặc biệt) là đã nhận được 10.000 VNĐ.



