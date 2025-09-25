Vì sao khu compound cao cấp luôn là tâm điểm thu hút giới đầu tư?

Theo đánh giá của các chuyên gia, bất động sản compound không chỉ duy trì tỷ lệ hấp thụ ổn định mà còn ghi nhận mức gia tăng giá trị vượt trội, trở thành kênh đầu tư an toàn, tiềm năng và bền vững trong dài hạn.

Ưu điểm nổi bật đầu tiên của bất động sản compound chính là tính khan hiếm và giá trị độc quyền. Được phát triển trên những quỹ đất đắc địa với tiêu chuẩn xây dựng khắt khe, số lượng dự án compound trên thị trường rất hạn chế. Chính sự giới hạn này tạo nên giá trị "độc bản" và khả năng thanh khoản vượt trội. Khi nguồn cung thấp mà cầu lại cao, đặc biệt là từ giới thượng lưu và các chuyên gia luôn tìm kiếm một không gian sống riêng tư, đẳng cấp, sản phẩm compound tự nhiên trở thành tài sản đắt giá, dễ dàng gia tăng giá trị và chuyển nhượng.

Bên cạnh tính khan hiếm, bất động sản compound còn có giá bán khá cao và thiết lập ngưỡng mới so với cùng kì năm ngoái, "rượt đuổi" mức độ tăng giá của BĐS TPHCM. Cụ thể, mức tăng giá ghi nhận trong quý 2/2025 tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai (cũ) lần lượt là 28%, 21% và 2% trong vòng 1 năm (theo báo cáo của CBRE). Sự tăng trưởng này không chỉ đến từ sự độc quyền, mà còn từ hệ thống tiện ích đẳng cấp, an ninh biệt lập và một cộng đồng cư dân tinh hoa được chọn lọc. Những giá trị nội tại này không chỉ nâng tầm chất lượng sống mà còn tạo nên một tài sản có giá trị bền vững theo thời gian.

An ninh và riêng tư tuyệt đối cũng là nhu cầu hàng đầu của giới chuyên gia, lao động chất lượng cao. Với hệ thống an ninh khép kín 24/7, các khu compound mang lại sự yên tâm tuyệt đối, đáp ứng nhu cầu về sự an toàn và không gian sống riêng tư, biệt lập. Với lối sống bận rộn và mong muốn tách biệt khỏi sự ồn ào của đô thị, các khu compound trở thành lựa chọn lý tưởng để cư dân có thể thực sự thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Đặc biệt, động lực từ dòng vốn FDI cũng thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về nhà ở chất lượng cao. Theo báo cáo mới nhất, FDI giải ngân đã đạt mốc ấn tượng 26,2 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2025, trong đó 22% đổ vào lĩnh vực bất động sản. Dòng vốn này kéo theo hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý từ các công ty đa quốc gia, tạo ra một thị trường tiêu thụ ổn định cho phân khúc nhà ở cao cấp. Đây là yếu tố quan trọng giúp các dự án compound luôn giữ vững sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Bình Cơ – Thu hút làn sóng FDI xanh và hạ tầng đột phá

Với vị thế đắc địa, Bình Cơ đang trở thành "điểm hẹn" của làn sóng FDI xanh, nổi bật với cụm khu công nghiệp trọng điểm như VSIP III. Sự hiện diện của các tập đoàn tỷ đô như Lego, Pandora và Makita không chỉ mang tới nguồn vốn khổng lồ mà còn tạo ra nhu cầu nhà ở thực từ hàng chục ngàn chuyên gia và quản lý cấp cao. Dòng nhân lực chất lượng cao này đang đổ về với tốc độ cực nhanh, dự đoán sẽ tạo nên một tầng lớp cư dân tinh hoa mới với yêu cầu về chất lượng sống vượt trội. Điều này không chỉ thúc đẩy thị trường nhà ở cao cấp, đặc biệt là các mô hình compound mà còn định hình lại chất lượng đô thị, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ tiện ích như trung tâm thương mại, trường học quốc tế và nhà hàng,...

Bên cạnh đó, Bình Cơ còn thừa hưởng trọn vẹn sức bật mạnh mẽ từ hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch, mở ra tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội. Các công trình trọng điểm như Đường Vành đai 4, Đường ĐT.746, ĐT.15, ĐT.742 và Siêu vòng xoay liên tỉnh 25ha,... không chỉ tối ưu hóa lưu thông, kết nối liên vùng mà còn tạo ra một mạng lưới giao thông thông suốt, góp phần nâng tầm giá trị bất động sản trong khu vực.

Khu compound cao cấp Lan Anh Avenue - Điểm sáng an cư, đầu tư sinh lời lý tưởng tại Đông Bắc TPHCM

Hội tụ nhiều lợi thế vượt trội, Lan Anh Avenue là một trong những compound hiếm hoi tại phường Bình Cơ, TPHCM, nằm sát cạnh các khu công nghiệp lớn như VSIP III, VSIP II mở rộng, KCN Nam Tân Uyên,... Vị thế kim cương này giúp dự án trở thành "nam châm" thu hút hàng chục ngàn chuyên gia, mở ra tiềm năng khai thác cho thuê cực kỳ lớn.

Tọa lạc tại phường Bình Cơ, TPHCM, sát cạnh KCN VSIP III, Lan Anh Avenue mang đến không gian sống riêng tư, biệt lập cùng hệ thống an ninh khép kín 24/7.

Với chỉ 147 phiên bản giới hạn, Lan Anh Avenue mang đến không gian sống riêng tư, biệt lập cùng hệ thống an ninh khép kín 24/7. Dự án được thiết kế chuẩn "may đo" dành cho giới chuyên gia, với tiện ích nội ngoại khu đủ đầy, trọn vẹn. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là một khoản đầu tư sáng giá với lợi nhuận kép, đến từ giá trị sống đẳng cấp và tiềm năng sinh lời bền vững.

Đặc biệt, cơ hội sở hữu Lan Anh Avenue càng trở nên dễ dàng nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn. Chỉ 666 triệu đã có thể ký hợp đồng mua bán, 5 ngân hàng tài trợ cho vay và hỗ trợ lãi suất 12 tháng. Đồng thời, khách hàng được tùy chọn chương trình ưu đãi từ Chủ đầu tư: "Sẵn sàng an cư" với quà tặng là trọn bộ nội thất lên đến 90 triệu đồng; hoặc "An tâm đầu tư" với cam kết thuê lại 12 tháng lên đến 180 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng địa phương cư trú tại 168 phường/xã/đặc khu TP.HCM sẽ được chiết khấu 1%; khách hàng mua sỉ sẽ được chiết khấu thêm 1% khi mua từ 2 sản phẩm và 1,5% khi mua từ 3 sản phẩm.

Hơn 18 tiện ích nội khu đẳng cấp, Lan Anh Avenue đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu cuộc sống hiện đại của cộng đồng cư dân tinh hoa.

Được biết, ngày 28/09/2025, Lan Anh Avenue sẽ tổ chức lễ mở bán đợt 1 với 66 phiên bản tinh hoa đầu tiên tại White Palace (588 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình Chánh, TP.HCM), mở ra cơ hội "vàng" cho những chủ nhân đầu tiên sở hữu với chính sách ưu đãi tốt nhất từ chủ đầu tư, trước khi các phiên bản tiếp theo được giới thiệu ra thị trường.

