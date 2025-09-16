Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao lô mỹ phẩm được tự giới thiệu "tốp 10 thương hiệu dẫn đầu" bị thu hồi tại Cần Thơ?

16-09-2025 - 15:55 PM | Thị trường

Lô tinh dầu nước hoa LD Perfume Oil bị Sở Y tế TP Cần Thơ đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn thành phố.

Ngày 16-9, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết đã có thông báo gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn thành phố đối với các lô sản phẩm LD Perfume Oil (hộp 1 chai 12 ml) với số lô sản xuất LD043979, hạn sử dụng là 36 tháng sau khi mở nắp.

Sản phẩm trên do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Vì sao lô mỹ phẩm được tự giới thiệu "tốp 10 thương hiệu dẫn đầu" bị thu hồi tại Cần Thơ?- Ảnh 1.

Thông báo của Sở Y tế TP Cần Thơ

Lý do thu hồi vì mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu cảm quan và mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng về ghi nhãn theo quy định.

Sở Y tế yêu cầu Phòng Nghiệp vụ dược phối hợp với Phòng Quản lý dịch vụ y tế, UBND các xã, phường và các cơ quan chức năng liên quan thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên (nếu có); kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Trên trang Facebook "LD Perfume Oil" có 129.000 người theo dõi giới thiệu sản phẩm tinh dầu nước hoa Pháp chính hãng thương hiệu LD Perfume Oil đạt tốp 10 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam.

Ngoài ra, trang này cũng đăng tải thông tin lý giải về việc lô sản phẩm LD Perfume Oil (hộp 1 chai 12 ml) bị thu hồi.

Về kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm chưa đạt ở chỉ tiêu cảm quan (màu sắc tinh dầu), công ty cho rằng đây là tiêu chí chủ quan theo mắt nhìn, không ảnh hưởng đến chất lượng mùi hương hay độ an toàn khi sử dụng.

Về vấn đề ngày sản xuất trên bao bì và số lô trên chai, công ty đưa ra lý do một số thông tin trên nhãn chưa thể hiện đầy đủ theo quy định mới. Trước đó, công ty đã ghi rõ 36 tháng kể từ ngày mở nắp, cách ghi này phổ biến trong ngành nước hoa quốc tế.

Công ty xin tiếp thu vấn đề và nhanh chóng điều chỉnh nhãn bao bì để đảm bảo hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Đột kích 2 căn nhà cho thuê, công an triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm và thuốc giả, tịch thu hơn 8.000 sản phẩm

Theo Ca Linh

Người lao động

