Vì sao nên nằm nghiêng bên trái khi ngủ?

Tư thế ngủ tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, đặc biệt với người bị trào ngược dạ dày , bệnh tim hay phụ nữ mang thai, theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam.

Mỗi người có thể chọn tư thế ngủ tùy theo thói quen và sở thích, miễn sao mang lại cảm giác dễ chịu và giúp ngủ sâu hơn. Tuy nhiên, do vị trí các cơ quan nội tạng không đối xứng, việc chọn tư thế phù hợp còn giúp cải thiện nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Vì sao nên nằm nghiêng bên trái?

Tim nằm lệch trái, trong khi gan, dạ dày và một phần ruột non lại nằm về phía bên phải. Cấu trúc không cân xứng này khiến việc nằm nghiêng trái trở thành tư thế “lý tưởng” với nhiều người.

Theo bác sĩ Hoàng, khi nằm nghiêng trái, lực hấp dẫn sẽ hỗ trợ đưa thức ăn từ thực quản xuống dạ dày và đi tiếp đến ruột non hiệu quả hơn. Tư thế này đặc biệt phù hợp với người bị trào ngược dạ dày – thực quản, giúp giảm cảm giác nóng rát, đầy hơi, ợ chua sau khi ăn tối.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng được khuyến khích nằm nghiêng bên trái. Lý do là tư thế này giúp tăng lưu lượng máu đến tử cung và nhau thai, từ đó cải thiện việc cung cấp oxy cho thai nhi và giảm nguy cơ chèn ép các mạch máu lớn.

Những người nên nằm nghiêng bên phải

Dù nằm nghiêng trái có nhiều lợi ích, không phải ai cũng phù hợp với tư thế này. Người mắc bệnh tim mạch , đặc biệt là suy tim, có thể cảm thấy khó chịu khi nằm nghiêng trái do tim bị đè nén nhiều hơn. Trong trường hợp này, bác sĩ khuyên nên nằm nghiêng phải để giảm áp lực lên tim, giúp dễ thở và ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên, cần tránh thói quen kê tay dưới đầu khi ngủ – dù là nghiêng trái hay phải – vì có thể làm giảm lưu thông máu và gây tê tay do chèn ép dây thần kinh.

Tránh mất ngủ từ những thói quen nhỏ

Không chỉ tư thế ngủ, các thói quen sinh hoạt buổi tối cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng giấc ngủ. Theo bác sĩ Hoàng, ngoài cà phê, nhiều người không để ý rằng một số loại trà và nước ngọt cũng chứa caffeine – chất kích thích có thể khiến thần kinh hưng phấn, gây khó ngủ kéo dài.

Cả trà xanh và trà đen đều chứa nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ nên dùng vào buổi sáng. Nếu có thói quen uống trà vào buổi tối, bạn nên chuyển sang các loại trà thảo dược không chứa caffeine, như trà hoa cúc, bạc hà hoặc hỗn hợp hỗ trợ ngủ ngon.

Để cơ thể được thư giãn trước khi ngủ, chuyên gia khuyên nên đọc sách, nghe nhạc nhẹ, uống một ly nước ấm hoặc thực hiện các bài tập nhẹ như thiền, yoga hoặc đi bộ chậm rãi 1–2 tiếng trước khi đi ngủ.

Giấc ngủ chất lượng bắt đầu từ hiểu cơ thể mình

Trong suốt đêm, cơ thể thường tự động thay đổi tư thế trong vô thức, nên việc chọn một tư thế cố định là điều không dễ. Tuy nhiên, hiểu rõ đặc điểm sức khỏe của bản thân để chọn tư thế ngủ phù hợp có thể giúp giảm nhiều triệu chứng như đau dạ dày, trào ngược, khó thở hay tê nhức tay chân.

Giấc ngủ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi, mà còn là khoảng thời gian quan trọng để cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng. Vì vậy, một vài điều chỉnh nhỏ về tư thế, môi trường và thói quen sinh hoạt có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe lâu dài.