Vì sao người thành đạt thích sở hữu nhà trung tâm?

Tìm một nơi "cân bằng"

Nắm trong tay ba cơ sở kinh doanh lưu trú, sau một thời gian vất vả xây dựng quy trình, tạo dựng được tệp khách hàng ổn định, anh Đức Cường (TP.HCM) chọn cách rút lui dần và quản lý bằng công nghệ thay vì thường xuyên có mặt như trước. "Đã đến lúc tìm một nơi ở tốt hơn để tận hưởng thời gian yên bình bên gia đình nhỏ", anh Đức Cường nói, và cho biết đang tìm căn hộ ở trung tâm để tiện cho việc học hành, quan hệ công việc.

Vị trí phải "siêu đẹp và tiện lợi", sang trọng nhưng không cần quá phô trương, một nơi mà về đến nhà là thoải mái, yên tĩnh và riêng tư cho bản thân và cho cả gia đình. Vị doanh nhân này cũng chia sẻ, trước đây, vì công việc kinh doanh, đôi khi gia đình phải chấp nhận ở những nơi không được thoải mái lắm, khi thì hơi xa, khi thì hơi ồn ào. Kiếm được nơi gần, yên tĩnh thì lại hơi chật chội.

Sự thay đổi trong suy nghĩ và cách lựa chọn nhà của anh Cường dường như là cách nghĩ chung của nhiều người đã bước vào giai đoạn đủ đầy, với sự nghiệp ổn định, tài chính vững vàng. Lúc này, nhà không đơn thuần là chỗ ở hay tài sản tích lũy, mà nó trở thành không gian để tận hưởng cuộc sống, để cân bằng giữa công việc và gia đình.

Các báo cáo thịnh vượng do các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cho thấy tầng lớp trung lưu và người giàu ở Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng. Do vậy, nhu cầu về không gian sống đủ yên tĩnh, đủ riêng tư nhưng vẫn giữ trọn kết nối ngày càng nhiều. Đó cũng là một trong những lý do chính khiến cho giá bất động sản ở khu vực trung tâm các thành phố lớn, đặc biệt là siêu đô thị TPHCM – luôn neo cao và tăng trưởng ổn định, bất chấp tình hình chung của thị trường ra sao.

Không gian tiếp khách vừa thoải mái riêng tư vừa sang trọng, lịch lãm của doanh nhân

Không khó để nhận ra xu hướng này trong vài năm trở lại đây. Khi quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, những căn hộ có diện tích lớn, vị trí thuận tiện và thiết kế hướng đến trải nghiệm sống thực sự ngày càng được săn tìm. Không phải để đầu cơ ngắn hạn, mà để ở lâu dài, để con cái có không gian trưởng thành, để mỗi ngày trở về nhà là một cảm giác dễ chịu, không phải sự mệt mỏi kéo dài từ đường phố vào trong nhà.

Kiều by KITA - Nơi riêng tư an yên – trung tâm giữa ngàn kết nối

Chính trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng lựa chọn, những dự án hội tụ được vị trí trung tâm, không gian sống chất lượng và tính ổn định lâu dài luôn có sức hút bền bỉ. Không ồn ào, không chạy theo trào lưu, mà âm thầm trở thành lựa chọn của những người đã đủ trải nghiệm để biết mình cần gì cho chặng đường phía trước.

Căn hộ diện tích lớn và thiết kế không gian tiện lợi cho mọi sắp xếp theo sở thích của gia đình

Kiều by KITA là một trong những dự án như vậy. Nằm trên trục Trần Hưng Đạo dự án không nằm giữa những khu phố ồn ào nhất, nhưng đủ gần để mọi di chuyển hàng ngày trở nên nhẹ nhàng, khi chỉ ít phút di chuyển đã tới chợ Bến Thành, nhà ga metro trung tâm, các trường học, bệnh viện, trung tâm giải trí, ẩm thực nức tiếng trăm năm. Với nhiều người đã quen nhịp sống nội đô, điều này tạo nên sự thoải mái rất đặc biệt. Cư dân không phải đánh đổi thói quen, cũng không cần "làm quen lại" với một khu vực hoàn toàn mới.

Quy mô chỉ 82 căn hộ, trong đó phần lớn là căn 3 phòng ngủ diện tích trên 120 m², khiến Kiều by KITA mang dáng dấp của một cộng đồng nhỏ, tĩnh và có chọn lọc. Không gian sống được tổ chức theo hướng thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên, bố cục rõ ràng giữa khu sinh hoạt chung và không gian riêng tư. Nhờ vậy, mỗi thành viên trong gia đình đều có được "khoảng trời riêng" nhưng vẫn giữ được sự kết nối bền chặt với nhau.

Mỗi căn hộ đều có tầm view thoáng đạt, tạo sự sảng khoái và khơi mở nhiều ý tưởng

Ở một góc nhìn thực tế hơn, Kiều by KITA cũng là dự án hiếm hoi tại khu trung tâm đã hoàn thiện và có sổ hồng từng căn. Điều này giúp người mua chủ động hoàn toàn trong kế hoạch tài chính và sử dụng, không phải chờ đợi hay đánh đổi bằng rủi ro pháp lý. Khi nguồn cung căn hộ diện tích lớn ngày càng hạn chế, sự rõ ràng này trở thành một lợi thế đáng cân nhắc.

Không gian riêng tư giữa ngàn kết nối

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng hiện tại được thiết kế theo hướng linh hoạt, phù hợp với những người đã có nền tảng tài chính ổn định nhưng vẫn ưu tiên sự chủ động. Thanh toán 40% để nhận nhà, phần còn lại được giãn theo tiến độ, trong đó năm đầu chỉ thanh toán 1%; Với những trường hợp cần đòn bẩy tài chính, ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ, từ đó tối ưu nguồn vốn đầu tư.

Khi nhiều dự án quảng bá bằng cự ly, bằng tiến độ, bằng pháp lý, bằng chuẩn sống hiện đại... thì căn hộ cao cấp Kiều by KITA đã hội đủ tất cả những lợi thế nói trên, sẵn sàng đón những chủ nhân mới, cho cuộc sống thêm đủ đầy.

