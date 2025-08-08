Vì sao nhà đầu tư toàn cầu chọn căn hộ trong Khu Thương mại Tự do?

Học hỏi chiến lược này, các sản phẩm bất động sản "thiết kế riêng" cho nhu cầu chuyên gia và dòng vốn quốc tế đang bước vào tầm ngắm của nhà đầu tư.

Từ Penang đến Johor: FTZ quốc tế và nhu cầu thuê căn hộ không ngừng tăng

Bayan Lepas – "Thung lũng Silicon của phương Đông" là một trong những mô hình thành công nhất tại Đông Nam Á. Được thành lập từ những năm 1970 tại bang Penang (Malaysia), Khu công nghiệp công nghệ cao này đã trở thành "ngôi nhà chung" của hơn 300 tập đoàn công nghệ toàn cầu như Intel, AMD, Bosch, Hitachi… Việc quy tụ lực lượng lao động chất lượng cao, cùng thu nhập bình quân đầu người ~15.900 USD, đã tạo ra nhu cầu rất lớn về nhà ở cho thuê có chất lượng sống cao và gần nơi làm việc. Theo các đơn vị môi giới địa phương, giá trị cho thuê căn hộ tại đây duy trì mức sinh lời trung bình 5–6%/năm, với tỷ lệ lấp đầy ổn định nhờ sự hiện diện lâu dài của các chuyên gia nước ngoài.

Ở phía Nam Malaysia, Forest City – khu đô thị biển quy mô lớn tại bang Johor – đang được định hướng thành Khu tài chính đặc biệt không thuế (Special Financial Zone – SFZ) với hàng loạt chính sách ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, thuế doanh nghiệp và quy định lưu trú cho nhà đầu tư nước ngoài. Dù còn non trẻ, Forest City đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng doanh nhân quốc tế nhờ lợi thế hạ tầng hiện đại và chiến lược phát triển tập trung vào cư dân toàn cầu. Dòng sản phẩm căn hộ tại đây thường được thiết kế theo hướng đa năng, vừa phục vụ nhu cầu ở thực, vừa có thể khai thác lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn cho chuyên gia quốc tế. Đây cũng chính là hướng đi đang bắt đầu hình thành tại các FTZ mới nổi như Đà Nẵng.

Mia Center Point – Đón đầu xu thế căn hộ trong Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, Mia Center Point là một trong những dự án tiên phong đón đầu xu thế phát triển của FTZ – không chỉ nhờ vị trí chiến lược ngay trung tâm phường Liên Chiểu, mà còn ở cách tiếp cận sản phẩm khác biệt. Trong đó, đáng chú ý là dòng căn hộ "dual key" – một căn hộ hai chìa khóa, đang trở thành lựa chọn được nhiều nhà đầu tư quốc tế ưa chuộng.

Hình ảnh 3D căn hộ dual key (Ảnh: Mia Center Point)

Căn hộ dual key tại Mia Center Point được thiết kế để chia thành hai không gian sinh hoạt riêng biệt, mỗi không gian có lối vào độc lập. Điều này cho phép chủ sở hữu vừa có thể sử dụng một phần để ở, vừa có thể khai thác cho thuê phần còn lại. Trong bối cảnh khu vực FTZ dự kiến thu hút hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao đến sinh sống và làm việc, mô hình dual key mang lại tính linh hoạt cao và khả năng khai thác tối đa giá trị tài sản.

Ngoài yếu tố tối ưu dòng tiền, căn hộ dual key còn giải bài toán nhu cầu lưu trú phân mảnh trong môi trường đa quốc tịch – khi các chuyên gia có thể thuê theo nhóm, theo công ty, hoặc dưới dạng ngắn hạn linh hoạt. Đây là điểm mạnh vượt trội của sản phẩm này so với các căn hộ thông thường.

Tiềm năng dài hạn và bài học từ các FTZ toàn cầu

Nếu nhìn vào mô hình thành công của Bayan Lepas hay Forest City, có thể thấy rằng việc hình thành một FTZ kéo theo sự phát triển dây chuyền không chỉ về hạ tầng, thương mại, mà còn trong nhu cầu lưu trú – sống – làm việc tại chỗ. Các khu căn hộ được quy hoạch bài bản, gần trục giao thông kết nối, tích hợp tiện ích đô thị và có mô hình sử dụng linh hoạt luôn là lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư trung – dài hạn.

Phối cảnh mặt ngoài dự án Mia Center Point (Ảnh: Mia Center Point)

Với việc FTZ Đà Nẵng đã chính thức được phê duyệt và đang từng bước triển khai, Mia Center Point – cùng dòng sản phẩm căn hộ dual key – đang ở đúng thời điểm để trở thành lựa chọn đón đầu xu thế mới. Dự án hiện đã xây đến tầng 23/25, dự kiến cất nóc trong tháng 9/2025 và bàn giao nhà vào quý 2/2026. Nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm lợi suất cho thuê hấp dẫn trong ngắn hạn, mà còn sở hữu một tài sản có vị trí chiến lược trong tương lai trung tâm giao thương quốc tế đầu tiên của Việt Nam.