Vì sao phu nhân Tập đoàn Sơn Hải vội vã ra về khi đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương bắt đầu?

22-10-2025 - 10:20 AM | Lifestyle

Ngay khoảnh khắc chú rể Viết Vương bước vào nhà vợ, phu nhân Tập đoàn Sơn Hải đã rời đi.

Hỷ sự của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương đang là tâm điểm sự chú ý ngày hôm nay - 22/10. Sáng sớm nay, chú rể cùng bố mẹ, gia đình đã có mặt tại nhà cô dâu và rước nàng về dinh.

Dù đường rước dâu khá xa, buổi lễ diễn ra từ sớm nhưng các nghi lễ truyền thống trong đám cưới vẫn được thực hiện đầy đủ. Trong đó gây chú ý là khoảnh khắc mẹ chú rể rời đi ngay trước khoảnh khắc con trai chuẩn bị bước vào nhà vợ.

Khoảnh khắc mẹ chú rể rời đi trước khi nhà trai bước vào (Nguồn: @haituan1204)

Theo đó, phu nhân Tập đoàn Sơn Hải đã mang cơi trầu và chiếc nón lá bước vào nhà trước để xin dâu. Sau khi 2 gia đình trao đổi, mẹ chú rể mặc áo dài có màu sắc tương đồng, đứng nói chuyện với mẹ Đỗ Hà, nắm tay và động viên tình cảm rồi rời đi ngay trước khi con trai cùng đoàn nhà trai bước vào nhà.

Vì sao phu nhân Tập đoàn Sơn Hải vội vã ra về khi đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương bắt đầu?- Ảnh 1.

Vì sao phu nhân Tập đoàn Sơn Hải vội vã ra về khi đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương bắt đầu?- Ảnh 2.

Cũng chính vì mẹ chú rể đã rời đi nên trong khoảnh khắc chụp ảnh ở nhà Đỗ Hà, chỉ có sự xuất hiện của bố chú rể (Ảnh: @thao2k444)

Được biết việc mẹ chú rể lánh mặt trong khoảnh khắc rước dâu là truyền thống cưới hỏi ở một số vùng miền. Khi đón dâu, nhà trai gồm cha chú rể, họ hàng nam giới, anh em thân thiết và phù rể.

Trong khi đó, mẹ chú rể thường ở nhà để chuẩn bị lễ đón dâu, thắp hương tổ tiên và chờ con dâu về ra mắt. Việc mẹ chú rể ở lại nhà mang ý nghĩa “giữ lửa”, đón dâu như đón con gái về nhà.

Trong trường hợp nhà chồng Đỗ Hà, phu nhân tập đoàn vẫn có mặt trước tại nhà gái để lo lắng chu toàn, sau đó rời đi theo đúng truyền thống. Hành động này của mẹ Viết Vương được nhiều người nhận xét là vừa trân trọng nàng dâu và nhà thông gia, mới vừa làm đúng theo phong tục.

Ngày nay, ở một số gia đình hiện đại hoặc không quá câu nệ nghi lễ, mẹ chú rể vẫn có thể đi đón dâu nếu muốn chứng kiến hoặc tham gia cùng con trai.

Một số bình luận từ dân tình về sự xuất hiện rồi rời đi của mẹ Viết Vương:

- Cả hai bố mẹ đi đón dâu, thật sự thấy được sự trân trọng chào đón nàng dâu mới, các cô gái hãy cố gắng kiếm được nhà chồng trân trọng mình nhé!

- Cái này là mẹ chú rể xin dâu, sau đó cả nhà mới vào đón.

- Hình như phong tục ở Thanh Hóa là mẹ chú rể vào xin dâu trước nhà gái đồng ý là đoàn vào sau.

- Tục lệ cha đưa, mẹ đón trong đám cưới đây mà.

- Mẹ chú rể mang lễ vào xin dâu rồi mới đi ra trước này. Đầy đủ lễ nghi không thiếu thứ gì luôn.

- Coi thấy vui lây cô dâu chú rể và 2 gia đình luôn. Chúc mừng 2 bạn!

Vì sao phu nhân Tập đoàn Sơn Hải vội vã ra về khi đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương bắt đầu?- Ảnh 3.

Viết Vương và Đỗ Hà tại lễ rước dâu ở nhà gái sáng 21/10 (Ảnh: Linh Lê Chí)

 (Tổng hợp)

Theo S.A

Phụ nữ số

