Vì sao Shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hoà là ‘lá chắn an toàn’ cho dòng vốn 2025?

Giá trị khai thác kép shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa

Trong bối cảnh thị trường bất động sản vệ tinh quanh TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng trưởng, dòng sản phẩm shophouse tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư nhờ tính đa công năng: vừa kinh doanh thương mại, vừa an cư, vừa tích sản dài hạn. Tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa, mô hình này được hiện thực hóa rõ nét qua thiết kế thông minh và vị trí trung tâm, mở ra nhiều kịch bản khai thác giá trị.

Một trong những điểm cộng lớn của của shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa là mặt tiền 5m kết hợp vỉa hè 5m, đúng chuẩn cho một mặt bằng thương mại. Với lợi thế tọa lạc trên trục đường 3/2, tuyến huyết mạch trung tâm Hậu Nghĩa, các căn shophouse đón trọn luồng dịch chuyển cư dân và trở thành điểm đến giao thương sầm uất. Tầng trệt có thể vận hành quán café, cửa hàng thời trang, minimart, văn phòng dịch vụ hoặc cho thuê thương mại, đón dòng khách ổn định từ cư dân nội khu lẫn người dân địa phương.

Không chỉ khai thác tối ưu công năng kinh doanh, shophouse tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa còn được thiết kế để đảm bảo giá trị ở lâu dài. Khoảng lùi 3m phía sau nhà tạo không gian thoáng, tách biệt với khu vực kinh doanh, mang lại sự riêng tư cần thiết cho gia đình. Gia chủ có thể vừa cho thuê tầng trệt, vừa sinh hoạt ở các tầng trên, đồng thời hưởng trọn vẹn tiện ích nội khu như công viên, hồ nước, không gian cộng đồng. Đây là mô hình "hai trong một", vừa kinh doanh, vừa an cư, phù hợp xu hướng sống của các gia đình trẻ: tối ưu hóa tài sản nhưng vẫn giữ sự cân bằng trong không gian sống.

Chính sự phân tầng hợp lý trong công năng đã tạo nên giá trị kép. Về tài chính, sản phẩm mang lại dòng tiền cho thuê đều đặn, giảm áp lực chi phí vốn và gia tăng lợi nhuận. Về nhu cầu ở, nó đảm bảo môi trường sống tách biệt, tiện nghi, an toàn, yếu tố ngày càng quan trọng khi dân cư dịch chuyển mạnh về các đô thị vệ tinh.

Bài toán lợi nhuận: Sinh lời từ dòng tiền và vốn

Đánh giá từ góc độ đầu tư, shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa có thể khai thác tối đa lợi ích kép: vừa cho thuê thương mại, vừa đảm bảo giá trị an cư. Theo tính toán sơ bộ, tỷ suất lợi nhuận trung bình của căn shophouse tại đây có thể đạt tới 32%/năm, mức vượt trội so với kênh gửi tiết kiệm ngân hàng hiện chỉ quanh mức 4,5 - 5,5%/năm.

Tỷ suất lợi nhuận cao là bởi dòng sản phẩm shophouse tại Imperia Grand Plaza Đức Hòa sẵn sàng vận hành khai thác kinh doanh ngay hoặc cho thuê sớm với mức giá trung bình 15 triệu đồng/tháng, trong khi giá vốn bỏ ra thấp nhờ chính sách hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm.

Chưa kể, giá trị shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa còn được dự báo tăng mạnh nhờ yếu tố hạ tầng. Vị trí dự án đang tiếp cận trực diện loạt tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cao tốc Đức Hòa – Mỹ An,… Khi các tuyến này hoàn thiện, giá của các căn shophouse tại Imperia Grand Plaza Đức Hoà được dự báo tăng trưởng mạnh, thậm chí có thể nhân gấp nhiều lần so với hiện tại.

Ở thời điểm này, chủ đầu tư còn tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn cho những khách hàng sở hữu các căn shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa cuối cùng. Theo đó, gói chính sách "Đặc quyền Kim Cương" mang đến ưu đãi có giá trị như quà tặng 200 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, tổng ưu đãi lên tới 20%. Đây được coi là "đòn bẩy kép" giúp người mua vừa giảm chi phí tài chính ban đầu, vừa gia tăng giá trị ngay khi xuống tiền.

Đặc biệt, Imperia Grand Plaza Đức Hòa còn là một trong những dự án trên thị trường sở hữu pháp lý minh bạch và đã sẵn sàng đi vào vận hành ngay. Đây là yếu tố "giữ giá" và "tăng giá" trong trung, dài hạn, giúp nhà đầu tư an tâm xuống tiền. Trong bối cảnh dòng vốn tìm kiếm kênh an toàn, sinh lời, shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa là lựa chọn hoàn hảo nhờ đáp ứng đồng thời 3 nhu cầu: ở, cho thuê, đầu tư cùng một tỷ suất sinh lời hấp dẫn.

