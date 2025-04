Vì sao tâm lý sợ bỏ lỡ bao trùm thị trường căn hộ TP HCM

Hậu sáp nhập, sức bật mạnh mẽ cho BĐS khu Đông TP.HCM

TP.HCM được chia thành 5 khu vực phát triển, gồm Nam - Tây - Tây Bắc - Đông và trung tâm. Không ngẫu nhiên hơn một thập kỷ qua khu Đông TP.HCM vươn lên như vũ bão, các chiến lược hạ tầng quan trọng của TP.HCM và quốc gia đều tập trung cho khu vực này.

Từ các công trình trọng điểm luôn "đi trước một bước" và đã hoàn thiện như Metro số 1, cao tốc TP.HCM – Long Thành kết nối vùng miền Trung, bến xe miền Đông Mới, Đại lộ Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, hầm Sài Gòn, Cầu Thủ Thiêm 1-2... mở toang kết nối khu vực với trung tâm. Đến các đại công trình đang ráo riết triển khi như sân bay Quốc tế Long Thành, Vành Đai 3, nút giao thông An Phú, mở rộng đường Nguyễn Thị Định, Đỗ Xuân Hợp, tuyến đường Liên Phường kết nối Quận 9 cũ với An Phú – Thảo Điền sắp hoàn thiện vào 2025...

Thủ Đức tại khu Đông thành phố cũng là nơi đầu tiên áp dụng mô hình thành phố trong thành phố. Trong đó xác định nơi đây là hạt nhân dẫn đầu đóng góp 30% GDP toàn thành phố, tương đương 7% GDP cả nước cho thấy vai trò và sức bật khổng lồ của khu vực này.

Không dừng lại ở đó, các thông tin sáp nhập Tỉnh – Thành đang khiến khu Đông TP.HCM nóng lên từng ngày. Cụ thể, ngày 13/4, Trung Ương đã thống nhất sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương vào TP.HCM để tạo nên một siêu đô thị hàng đầu châu Á với bộ ba toàn diện gồm thủ phủ kinh tế, giao thương – thủ phủ công nghiệp - thủ phủ logistic.

Thực tế, quỹ đất ở trung tâm như Quận 1, Quận 3 nhiều năm qua đã cạn, các dự án hạng sang ít ỏi mở bán trong vài năm qua dao động từ 400 - 600 triệu/m2 nhưng vẫn liên tục "cháy hàng". Nhìn sang Thủ Đức, giá bán phân khúc tương đương nằm trong khu đô thị bài bản đang chỉ dao động ở 140 - 180 triệu mỗi m2 nên dư địa tăng giá còn rất mạnh.

Theo giới chuyên gia, đây chỉ mới là giai đoạn khởi đầu của tiến trình sáp nhập nên người mua nhà vẫn còn cơ hội tìm kiếm bất động sản giá tốt. Tuy nhiên hậu sáp nhập, TP.HCM trở thành siêu đô thị hàng đầu Châu Á, khu Đông TP.HCM khẳng định vị thế tâm điểm, giá nơi đây sẽ gia tăng theo cấp số nhân xứng tầm với vai trò mới.

Giá biến thiên x2, x3, người mua không nên chần chừ vì sẽ bỏ lỡ cơ hội

Bốn năm trước, chị Nhi có cơ hội mua một căn hộ tại Quận 2 (cũ) với mức giá 65-75 triệu/m2 nhưng do đánh giá "đắt đỏ" nên từ chối. Sau khi đắn đo, chị Nhi xuống vùng ven mua một dự án giá khoảng 40 triệu/m2. "Hiện nay, căn hộ Quận 2 đã tăng lên 130 triệu/m2, vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Giờ có đủ tài sản tích lũy, muốn mua lại thì đã không còn khả năng", chị Nhi tiếc nuối.

Căn hộ trung tâm khu Đông TP.HCM tăng giá mạnh trong vòng 05 năm qua

Câu chuyện của chị Nhi là thực trạng chung của rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư. Bất động sản trung tâm luôn có giá cao hơn mặt bằng chung song khả năng thanh khoản và tỷ lệ tăng giá luôn dẫn đầu bởi trúng nhu cầu thực, đặc biệt là các khu vực được đầu tư đặc biệt về hạ tầng và tầm nhìn quy hoạch như khu Đông. Các dữ liệu báo cáo cũng đã chứng minh điều này.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group.

Cụ thể, One Housing (Techcombank) cho biết, trong năm qua, giá căn hộ khu Đông đạt trung bình 18.3%, cao hơn 3.2% trung bình toàn thị trường. 40% sản phẩm căn hộ của khu vực này thuộc phân khúc hạng sang và siêu sang. Dù giá cao song các nguồn cung mới vẫn đạt 100% tiêu thụ trong bối cảnh khan hiếm.

Tiêu biểu như toàn bộ giỏ hàng của phân khu cao tầng Masteri Grand View thuộc khu đô thị The Global City đã giữ chỗ thành công ngay khi ra mắt. Hiện nay còn rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu đặt mua mới song phải chờ đợi phân khu sau. Theo thông tin mới nhất, sắp tới Masterise sẽ ra mắt phân khu căn hộ tiếp theo trên mặt tiền đường Liên Phường, dự kiến sẽ tiếp tục tạo sóng mới do trúng điểm rơi chu kỳ vàng của thị trường.

Các dự án cao tầng nằm trong khu đô thị bài bản có dư địa tăng giá mạnh mẽ, "hút hàng" ngay từ khi ra mắt

Tiếp lực cho người mua nhà, từ đầu năm đến nay lãi suất tiết kiệm điều chỉnh ổn định trong khi đó lãi suất vay mua nhà đang chứng kiến cuộc rượt đuổi ưu đãi. Trong tháng 4, các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh giảm mức lãi vay mua nhà dao động từ 3-8% phục vụ mục tiêu kích cầu, tạo điều kiện cho khách hàng mạnh dạn săn mua bất động sản trước khi giá bán tăng cao.

Nhìn về dài hạn, đầu tư căn hộ vẫn là kênh tối ưu và an toàn bậc bởi có lợi nhuận gộp từ cả tăng giá và cho thuê. Công bố của batdongsan.com.vn hồi 2/4 cho biết, 10 năm qua cứ 1 đồng bỏ ra mua căn hộ nhà đầu tư sẽ thu về ít nhất 3 đồng tiền lãi khi các kênh khác chỉ là 1:1.3.

Trong đó các dự án khu đô thị phát triển mô hình trung tâm mới tại khu Đông dự báo có tỷ suất sinh lời hàng đầu. Nguyên nhân do mô hình này đáp ứng được hệ sinh thái toàn diện vừa an cư, vừa giao thương – dịch vụ - vui chơi – giải trí kéo theo làn sóng di dân khổng lồ. Từ đó khiến giá bán – giá thuê đều tăng cao vượt trội so với căn hộ đơn lẻ./.