Vì sao Tây Hồ Tây thu hút giới tinh hoa và nhà đầu tư?

Vị trí kết nối chiến lược, liên tục bứt tốc cùng hạ tầng tỷ đô

Sở hữu vị trí chiến lược bậc nhất thủ đô, Tây Hồ Tây đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết trung tâm thành phố với các vùng kinh tế trọng điểm của Hà Nội. Khu vực này sở hữu các tuyến đường huyết mạch, tạo thành một vòng lặp kết nối, liên kết toàn bộ khu vực Tây Bắc và Tây Nam của thủ đô.

Đặc biệt, hai trục giao thông trọng điểm là Phạm Văn Đồng - cầu Nam Thăng Long (Vành đai 3) và Võ Chí Công - cầu Nhật Tân (Vành đai 2) kết nối thẳng với sân bay quốc tế Nội Bài. Đây được coi là những trục giao thông đối ngoại quan trọng, là xương sống kết nối nội đô Hà Nội với cửa ngõ quốc tế, là bệ phóng cho giao thương, du lịch phát triển và đặc biệt thuận tiện cho những cư dân toàn cầu thường xuyên có lịch trình di chuyển trong nước và quốc tế.

Đà phát triển của Tây Hồ Tây còn tiếp tục tăng tốc nhờ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm liên tục đổ bộ và đang được đẩy nhanh tiến độ, làm thay đổi diện mạo của trục kinh tế phát triển nhất thủ đô này.

Theo quy hoạch, Tây Hồ Tây là nơi đặt trụ sở của 11 bộ, ngành trung ương (trước sáp nhập là 13 bộ, ngành), là nơi làm việc của khoảng 17.600 - 22.000 cán bộ, công chức trong tương lai. Các trụ sở được thiết kế hiện đại, theo lối kiến trúc mở với nhiều khu vực cảnh quan, cây xanh. Sự dịch chuyển này không chỉ làm thay đổi diện mạo khu vực mà còn giúp Tây Hồ Tây trở thành một trung tâm hành chính quan trọng của thủ đô.

Hàng loạt các tiện ích cao cấp khác cũng được quy tụ về Tây Hồ Tây, đáp ứng mọi nhu cầu từ mua sắm, giải trí, lưu trú 5 sao đến chăm sóc sức khỏe, giáo dục chất lượng cao, …

Tây Hồ Tây còn là tâm điểm mới, thu hút làn sóng bất động sản thương mại sôi động chưa từng có tại Hà Nội. Từ giữa tháng 7/2025 đến nay, khu vực này đã liên tiếp khởi công hai trung tâm thương mại quy mô lớn là dự án Thiso Mall được đầu tư bởi Thaco Group và Westlake Square Hanoi được phát triển bởi Tập đoàn Takashimaya (Nhật Bản) - một trong những thương hiệu danh tiếng nhất Nhật Bản, bổ sung nguồn cung bán lẻ, đồng thời tạo thêm không gian mua sắm và làm việc cho toàn khu vực.

Đặc biệt, Tây Hồ Tây đem đến môi trường giáo dục chất lượng cao cho thế hệ tương lai với hệ thống các trường học danh tiếng như: Liên cấp Hàn Quốc, UNIS, Hanoi Academy, Pascal, Newton, trường liên cấp Đoàn Thị Điểm..., khiến phụ huynh không quá căng thẳng hay lo lắng trước mỗi kỳ thi chuyển cấp.

Tại Tây Hồ Tây, một không gian sống xanh lý tưởng được kiến tạo nhờ hệ thống đa công viên lớn như công viên Starlake, Hòa Bình và Ngoại giao đoàn. Với tổng diện tích cây xanh, mặt nước và đường dạo lên đến hàng trăm hecta, ba công viên này không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, mà còn là nơi lý tưởng để cư dân thư giãn, dạo bộ và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Bên cạnh đó, hệ thống bệnh viện quốc tế, khu thể thao, sân golf, spa, clubhouse, hồ bơi... góp phần hoàn thiện bức tranh về một cuộc sống hiện đại, tiện nghi và đẳng cấp cho cư dân Tây Hồ Tây.

Khi các yếu tố trên cộng hưởng, Tây Hồ Tây trở thành một trong những khu vực đáng sống nhất Thủ đô, nơi cư dân được tận hưởng sự cân bằng hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại - dịch vụ tiện lợi chuẩn quốc tế và cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Tây Hồ Tây - nơi quy tụ cộng đồng tinh hoa

Với những lợi thế trên, Tây Hồ Tây từ lâu đã được xem là "miền đất hứa", điểm đến hấp dẫn của giới doanh nhân, trí thức và chuyên gia nước ngoài. Nơi đây, không chỉ là một địa điểm an cư lý tưởng với không gian sống chất lượng cao mà còn là nơi khẳng định vị thế và phong cách sống của một cộng đồng cư dân đẳng cấp.

Tây Hồ Tây còn là điểm đến của đại sứ quán Hàn Quốc, trung tâm R&D của Samsung, cùng các khu đô thị đẳng cấp quốc tế như Ciputra, Starlake, Ngoại giao đoàn…, quy tụ được cộng đồng cư dân toàn cầu đến từ 74 quốc gia đặc biệt là người Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu,…và giới nhà giàu Việt Nam.

Quy hoạch 11 bộ, ngành trung ương cũng kéo theo nhu cầu dịch chuyển an cư của hàng ngàn cán bộ, công chức đến Tây Hồ Tây, tạo nên một cộng đồng trí thức chất lượng cao.

Tính hết năm 2023, tổng số lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam khoảng gần 136.800 người và có xu hướng ngày càng tăng. 6 tháng đầu năm 2025, thành phố Hà Nội thu hút gần 3,7 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ, vươn lên dẫn đầu cả nước. Triển vọng này dẫn đến nhu cầu an cư của hàng ngàn chuyên gia, nhân sự cao cấp ở thủ đô nói chung và Tây Hồ Tây dự báo sẽ là điểm đến lý tưởng.

Lực cầu lớn về căn hộ cao cấp tại Tây Hồ Tây, giúp nâng tầm giá trị bất động sản cho khu vực này. Trái lại, thực trạng nguồn cung căn hộ tại Tây Hồ Tây lại ngày càng khan hiếm do đó việc sở hữu một không gian sống tại đây trở nên vô cùng giá trị.

Jade Square - Điểm dừng chân của giới tinh hoa Hà Nội

Trong bối cảnh đó, Jade Square là dự án căn hộ chung cư cao cấp duy nhất tại Tây Hồ Tây đủ điều kiện bán hàng và ra hàng trong quý III/ 2025.

Jade Square kế thừa những lợi thế sẵn có của khu vực Tây Hồ Tây và sở hữu những điểm khác biệt vượt trội. Nguồn ảnh: JS

Yếu tố cốt lõi khiến Jade Square trở nên hấp dẫn bởi là vị trí giao điểm thịnh vượng giữa các tuyến đường huyết mạch; không gian sống sang trọng chuẩn 5*; thiết kế tối ưu công năng và tầm nhìn khoáng đạt view sông Hồng, cầu Thăng Long; hệ 39 tiện ích độc bản đẳng cấp; dịch vụ quản lý chuẩn quốc tế được vận hành bởi Savills.

Tiện ích bể bơi nước nóng giúp thư giãn và nâng cao sức khỏe cho cư dân Jade Square. Nguồn ảnh: JS

Đặc biệt, dự án chú trọng đến không gian xanh nội khu xanh mát và hệ tiện ích đa tầng không gian trải dọc từ tầng một đến tầng mái, đảm bảo trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân. Những tiện ích độc bản của Jade Square nổi bật như: bể bơi nước nóng, khối đế thương mại, quảng trường, sân pickleball, khối đế thương mại, phòng đa năng, thư viện thiếu nhi, đài quan sát, kính viễn vọng, vườn thiền, khu yoga, góc thư giãn, vườn nướng BBQ, hệ thống trạm sạc nhanh xe điện tại tầng hầm B1...

Với những giá trị trên, Jade Square trở thành tâm điểm đầu tư và an cư sáng giá cho tập khách hàng cao cấp tại Tây Hồ Tây. Sự khan hiếm sản phẩm căn hộ hạng A nơi Tây Hồ Tây càng làm gia tăng giá trị cho Jade Square, khiến dự án trở thành một tài sản đáng giá cho cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư đang tìm kiếm một kênh sinh lời bền vững.