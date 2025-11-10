Vì sao tổ hợp căn hộ Sun Group Cầu Giấy hút giới chuyên gia nước ngoài?

Lọt tầm ngắm nhóm khách ngoại

Sau khi tham quan căn hộ mẫu và tìm hiểu dự án Sun Feliza Suites tại Sun Gallery Tay Ho, anh Joon-woo (quản lý cấp cao một doanh nghiệp Hàn Quốc tại KCN Bắc Thăng Long) nhanh chóng quyết định sẽ mua một căn hộ 2 phòng ngủ tại đây. Với ý định sẽ định cư làm việc lâu dài tại Hà Nội, từ lâu anh đã muốn mua căn hộ trung tâm để thuận tiện sinh hoạt, tuy nhiên cả năm qua anh vẫn chưa tìm thấy dự án ưng ý.

"Dự án của Sun Group nằm tại vị trí trung tâm Cầu Giấy. Từ đây có tàu điện di chuyển vào trung tâm Thủ đô hay đi tới các khu công nghiệp phía Bắc đều thuận tiện. Chưa kể thiết kế dự án rất hiện đại, đầy đủ tiện nghi để sinh sống ổn định lâu dài", vị khách Hàn Quốc chia sẻ.

Hiện các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang Việt Nam, đặc biệt tại những trung tâm kinh tế năng động như Hà Nội. Số liệu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho thấy, năm 2024 có khoảng 192.683 người Hàn sống tại Việt Nam, phân bổ ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM... Số người Nhật sống tại Việt Nam (giai đoạn 2022–2023) ước tính lên tới 22.000 người. Trong đó Hà Nội có khoảng 8.700 người Nhật (theo số liệu tham khảo từ các báo cáo và dữ liệu JETRO).

Sun Feliza Suites là dự án hiếm hoi đủ điều kiện pháp lý bán cho người nước ngoài. Ảnh: Sun Property

Đây là nguồn cầu đủ lớn thúc đẩy nhu cầu thuê hoặc sở hữu căn hộ cao cấp. Một số nghiên cứu thị trường chỉ rõ Cầu Giấy, Nam Từ Liêm (Mỹ Đình) và Tây Hồ là những khu vực được cộng đồng Hàn Quốc và Nhật Bản ưa chuộng. Trong đó, khu vực Cầu Giấy, được ví như "new CBD" của Hà Nội, lâu nay vẫn lọt tầm ngắm của khách ngoại bởi hạ tầng giao thông hiện đại, kết nối tốt, mặt bằng dân trí cao, có trường quốc tế, hội tụ văn phòng của các công ty đa quốc gia với nhân sự là giới trí thức… Tuy nhiên, số lượng dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài tại đây vẫn khá khiêm tốn.

"Bên cạnh nhu cầu mua để ở, nhiều khách hàng của tôi "xuống tiền" tại dự án Sun Feliza Suites bởi lạc quan vào khả năng khai thác cho thuê. Đặc biệt nhóm khách ngoại có mức chi trả tốt, có thể bỏ ra từ 30 đến hơn 50 triệu đồng để thuê căn hộ mỗi tháng", một chuyên viên tư vấn sàn Đất Xanh Miền Bắc chia sẻ.

Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn cao

VIP lounge được thiết kế đẳng cấp, sang trọng tại Sun Feliza Suites. Ảnh: Sun Property.

Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá cùng thiết kế và thi công đẳng cấp định hướng 6 sao, tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Feliza Suites chinh phục khách hàng nhờ pháp lý minh bạch, đủ điều kiện bán trực tiếp cho người nước ngoài, không cần qua trung gian.

"Sun Feliza Suites là dự án căn hộ hạng sang dành cho khách hàng đang tìm kiếm "second home" lý tưởng tại điểm đến phát triển năng động. Dự án mở ra cánh cửa cho khách hàng toàn cầu tiếp cận phong cách sống thượng lưu tại Hà Nội, nơi mỗi ngày đều là trải nghiệm đáng nhớ", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Cư dân tận hưởng cuộc sống với hệ tiện ích cao cấp tại Sun Feliza Suites. Ảnh: Sun Property.

Vị trí giao lộ trung tâm Phạm Hùng – Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu – Phạm Văn Đồng, gần tháp Keangnam Landmark 72, "phố văn phòng" Duy Tân, các khu đại sứ quán, liền kề nhà ga metro Đại học Quốc gia… giúp cư dân Sun Feliza Suites di chuyển thuận tiện đến nơi làm việc – yếu tố "sống còn" của chuyên gia quốc tế. Bao quanh dự án là hệ thống bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, tạo môi trường sống hoàn hảo cho gia đình. Hệ tiện ích nội khu "all in one" gồm bể bơi mái kính, VIP lounge, Garden café, gym, spa, vườn nội khu Feliz Jardin… đúng gu sống "tiện nghi trong khép kín" của người Hàn và Nhật.

"Nhóm khách Hàn, Nhật luôn muốn tìm nơi sống tiện nghi, tiêu chuẩn cao cấp như bản xứ, lại có cộng đồng cư dân gắn bó, dự án pháp lý minh bạch, môi trường sống 6 sao, giao thông thuận lợi, đáp ứng cả nhu cầu thuê dài hạn (hộ gia đình chuyên gia) và ngắn hạn (đi công tác) – điều mà căn hộ Sun Feliza Suites đang đáp ứng", đại diện Đất Xanh Miền Bắc nhận định.

Sun Feliza Suites dành hơn 11.000m2 đất để kiến tạo không gian xanh cho cư dân. Ảnh: Sun Property.

Nhìn ra các đô thị lớn trên thế giới, dự án căn hộ thu hút cộng đồng cư dân là người nước ngoài luôn tăng giá nhanh hơn do tính khan hiếm và đẳng cấp sản phẩm. Theo Savills/Mansion Global, ở các thị trường cao cấp tại châu Âu như Lisbon, Barcelona, nhu cầu từ người mua quốc tế được xem là một trong các yếu tố chính đẩy tăng giá bất động sản. Ở Australia, Canada, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản… các nhà đầu tư nước ngoài cũng trả giá cao hơn đáng kể trong các giao dịch địa ốc.

Nên dễ hiểu vì sao khi tòa F3 - tòa tháp cuối cùng của tổ hợp Sun Feliza Suites vừa ra mắt, giới đầu tư đã nhanh chóng chớp cơ hội. Đây là "cửa sáng" cho nhu cầu lưu trú lẫn cho thuê với nhóm chuyên gia ngoại.