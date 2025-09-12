Vì sao tỷ giá USD và lãi suất tiết kiệm chịu áp lực tăng?

Tại báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, trong tháng 8, thị trường ngoại hối ghi nhận áp lực tăng. Cụ thể, tỷ giá tại các NHTM cổ phẩn đã tăng 122 đồng trong tháng 8, và đạt 26.502 VND/USD (giá bán). Bên cạnh đó, tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng mạnh, với mức tăng 360 đồng, và đạt 26.820 VND/USD.

Theo VCBS, từ đầu năm tới nay, VND đã mất giá khoảng 3,8% so với USD. Diễn biến mất giá của VND từ đầu năm tới nay chủ yếu do 3 nguyên nhân. Thứ nhất, chính sách tiền tệ nới lỏng cũng như môi trường mặt bằng lãi suất thấp, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ; Thứ hai, lo ngại về căng thẳng thương mại vẫn hiện hữu; Thứ ba, giá vàng vẫn tăng mạnh, kéo theo áp lực gián tiếp lên tỷ giá.

VCBS dự báo áp lực tỷ giá trong tháng tiếp theo sẽ tiếp diễn, tuy nhiên đà tăng sẽ chậm lại so với tháng trước khi kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 9. Theo CME FedWatch Tool, 97,6% thị trường nghiêng về kịch bản Fed sẽ hạ lãi suất xuống ngưỡng 4-4,25% vào kỳ họp FOMC tháng 9.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo bán ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày, có huỷ ngang, với giá bán 26.550 đồng/USD. VCBS cho rằng, động thái này sẽ giúp thị trường ngoại tệ giảm áp lực.

Vào thời điểm gần cuối năm, VCBS kỳ vọng thị ngoại hối sẽ có diễn biến tích cực hơn, trong bối cảnh kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, căng thẳng thương mại dịu đi so với giai đoạn trước. Theo đó, các dòng tiền sẽ tự tin đầu tư vào Việt Nam, thay vì tâm lý thận trọng như hiện nay.

"VND có thể giảm giá tương đối so với đồng USD với mức biến động hợp lý khoảng 5% cho cả năm 2025", VCBS dự báo.

Nguồn: VCBS

Về lãi suất, VCBS cho biết lãi suất huy động nhích tăng nhẹ tại kỳ hạn dưới 12 tháng trong tháng 8. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động vẫn giảm khoảng 0,03 – 0,15 điểm %.

Trong giai đoạn này, NHNN tiếp tục điều hành lãi suất ổn định để đảm bảo phù hợp với lãi suất chung của nền kinh tế cũng như phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác; chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì lãi suất cho vay thấp bằng cách tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp và người dân.

VCBS đánh giá, trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao, cùng tín dụng được thúc đẩy, một số NHTM có thể cân nhắc tăng lãi suất huy động nhằm cân đối nguồn vốn trong thời gian tới. Theo đó, lãi suất huy động có thể nhích tăng nhẹ tại một số NHTM cổ phần. Trong khi đó, tín dụng sẽ được đẩy mạnh vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Nhìn chung, lãi suất cho vay vẫn sẽ duy trì ở mặt bằng thấp.