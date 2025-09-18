Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?

Hướng đến tăng trưởng lợi nhuận 32%/năm trong 5 năm

Đón bắt xu thế sôi động của thị trường, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã sẵn sàng cho một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Sau khi điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 lên hơn gấp đôi và công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), ngày 15/9, VPBankS cũng đã thông qua nghị quyết chiến lược phát triển trung hạn cho giai đoạn 2026 – 2030.

Cụ thể, về các chỉ tiêu tài chính, năm 2025, VPBankS đã điều chỉnh mục tiêu tổng doanh thu lên 7.177 tỷ đồng, tăng 58% so với kế hoạch ban đầu; lợi nhuận trước thuế ở mức 4.450 tỷ đồng, tương ứng tăng 122% và đồng thời cao thứ hai toàn ngành. Năm 2025 được xem như giai đoạn bản lề, khi VPBankS liên tục có những câu chuyện như IPO, tham gia dự án sàn tài sản mã hóa, giới thiệu sản phẩm công nghệ AI tiên tiến và tiếp tục ghi nhận những bước tiến trong kết quả kinh doanh.

Các mục tiêu tài chính của VPBankS giai đoạn 2025 – 2030. (Ảnh: VPBankS)

Trên nền tảng đó, VPBankS đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng doanh thu đạt 29.051 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17.520 tỷ đồng, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) hơn 32%/năm trong 5 năm. Các chỉ số ROE, ROA vào năm 2030 lần lượt đạt 19% và 6,5%, gấp khoảng hai lần bình quân ngành chứng khoán hiện nay, thể hiện khả năng sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản của VPBankS.

Bên cạnh chỉ số tài chính, VPBankS cũng đặt mục tiêu tới năm 2030, thị phần môi giới chứng khoán đạt 10%, thị phần phái sinh là 20%, đồng thời chiếm 18,5% thị phần phát hành trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng và 15% thị phần cho vay ký quỹ (margin). Những con số trên đưa VPBankS vào nhóm những công ty chứng khoán hàng đầu về thị phần, thể hiện khát vọng dẫn dắt ngành và khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các mục tiêu kinh doanh của VPBankS giai đoạn 2025 – 2030. (Ảnh: VPBankS)

VPBankS đã xây dựng chiến lược phát triển trung hạn gồm 10 trọng tâm chiến lược. Công ty sẽ tập trung đổi mới công nghệ, mở rộng chuỗi giá trị thị trường vốn, phát triển nền tảng WealthTech, sàn tài sản mã hóa, đồng thời tận dụng hệ sinh thái VPBank – SMBC để củng cố nền tảng tài chính vững mạnh. Song song, VPBankS đẩy mạnh tự động hóa, ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhiều hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa nguồn thu và hoàn thiện chiến lược đầu tư.

Động lực cho kế hoạch 5 năm

Những mục tiêu trung hạn của VPBankS được tiếp sức bởi hệ sinh thái mở rộng khác biệt của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) cũng như sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, động lực từ thương vụ IPO.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động nhất trong nhiều năm trở lại đây, với triển vọng nâng hạng ngày càng rõ nét, thương vụ IPO được triển khai ngay trong năm 2025 được xem như cú hích giúp VPBankS huy động hàng chục nghìn tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên tối đa 18.750 tỷ đồng – lớn thứ 3 toàn ngành. Nguồn vốn từ thương vụ sẽ củng cố hơn nữa nền tảng tài chính vốn vững chắc của VPBankS, giúp công ty có dư địa cho vay margin lớn nhất thị trường.

Sự đồng hành của VPBank – ngân hàng tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam - mang lại cho VPBankS khả năng tiếp cận nguồn vốn quy mô lớn, chi phí thấp; nâng uy tín thương hiệu; hỗ trợ tăng trưởng ở những mảng kinh doanh mà công ty chứng khoán truyền thống không có lợi thế; tạo kết nối liền mạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đối tác chiến lược của VPBank - Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - mở ra cơ hội để VPBankS kết nối mạng lưới tài chính toàn cầu, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng những dịch vụ chứng khoán hiện đại… Trong 3 năm qua, SMBC đã tài trợ cho VPBankS 200 triệu USD, mang lại nguồn vốn dài hạn, ổn định với chi phí thấp.

Thừa hưởng kinh nghiệm chuyển đổi số từ ngân hàng mẹ, VPBankS đã xây dựng nền tảng công nghệ hiện đại với chi phí tối ưu. Công ty hiện sở hữu hơn 200 nhân sự công nghệ am hiểu sâu cả về công nghệ, dữ liệu và tài chính – thuộc nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán. Tuy vậy, do cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái, tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập của VPBankS lại đang thuộc nhóm thấp nhất ngành.

Các khoản đầu tư bài bản vào hạ tầng, nhân sự cùng việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến như AI đã giúp VPBankS định hình rõ nét vị thế của một công ty công nghệ tài chính. Công ty ứng dụng AI, blockchain và số hóa để tối ưu chuỗi giá trị ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và nền tảng giao dịch thông minh. Năm 2025, VPBankS ra mắt StockGuru – trợ lý đầu tư chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng Agentic AI. Sản phẩm này tạo dấu ấn khác biệt so với các giải pháp AI trên thị trường, vốn chủ yếu dựa trên công nghệ tạo sinh hoặc quy tắc tĩnh, nhờ khả năng tổng hợp và phân tích thông tin, xây dựng báo cáo, thử nghiệm.

Về sản phẩm, VPBankS cũng đã xây dựng chiến lược rõ ràng, với mục tiêu trở thành công ty chứng khoán hàng đầu – ngân hàng đầu tư - mang đến giải pháp tài chính đa dạng, "may đo" theo nhu cầu đa dạng phân khúc khách hàng. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, công ty cũng phát triển các dịch vụ ngân hàng đầu tư chuyên sâu: Tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tư vấn M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp, giúp khách hàng tối ưu hóa nguồn vốn và chiến lược phát triển.

Mô hình kinh doanh đa dạng này thúc đẩy tăng trưởng chất lượng và bền vững, giúp VPBankS không phụ thuộc quá lớn vào hoạt động môi giới hoặc tự doanh như các công ty chứng khoán độc lập hay hệ sinh thái ngân hàng mẹ như các công ty chứng khoán thuộc sở hữu ngân hàng.

VPBankS cũng thể hiện tham vọng ở lĩnh vực tài sản số và đã sẵn sàng mọi nguồn lực, hứa hẹn mở ra thêm những động lực mới trong tương lai.

Với tất cả các tiềm lực mạnh mẽ nói trên, VPBankS sẵn sàng cho chặng đường phía trước để đạt được các mục tiêu tham vọng, mang lại các giá trị thịnh vượng cho khách hàng và nhà đầu tư.