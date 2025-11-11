Vị tướng duy nhất có thể "trấn áp" Quan Vũ và Trương Phi: Mã Siêu cũng phải gọi một tiếng đại ca

Trong thời Tam Quốc, có vô số vị tướng khiến kẻ địch phải khiếp sợ từ Quan Vũ, Trương Phi cho đến Mã Siêu. Nhưng ít ai biết rằng, có một người duy nhất có thể trấn áp được cơn nóng nảy của cả Quan Vũ lẫn Trương Phi, thậm chí Mã Siêu cũng phải cúi đầu, cung kính xưng một tiếng "đại ca". Kỳ lạ là vị tướng ấy lại thường bị lịch sử bỏ quên. Người đó là ai?

Vị tướng được ca tụng là "chiến thần" của Thục Hán

Vị tướng này chính là Thường Sơn Triệu Tử Long – Triệu Vân. Nhắc đến Triệu Vân, ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh ông ôm A Đẩu "bảy lần vào ra" giữa vạn quân Tào tại Trường Bản quả là một màn thể hiện đỉnh cao của dũng khí và trí tuệ. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong sự nghiệp lừng lẫy của ông. Triệu Vân quê ở Chân Định (Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay), từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, giỏi võ, sớm được mời vào quân đội của Công Tôn Toản. Sau này ông quy thuận Lưu Bị và theo phò tá cho đến tận cuối đời.

Điều khiến người đời nể phục nhất là sức chiến đấu bền bỉ phi thường của Triệu Vân. Khi nhiều tướng lĩnh khác như Quan Vũ hay Trương Phi đều lần lượt mất sớm, Triệu Vân vẫn ra trận ở tuổi gần 70, tay cầm trường thương tung hoành như gió. Trong tuổi xế chiều, ông vẫn còn đủ sức chém chết phản tướng Hàn Đức cùng con cháu ông ta, điều mà ít có võ tướng nào làm nổi. Ở độ tuổi mà người khác đã phải chống gậy, Triệu Vân vẫn có thể tung hoành chiến địa như chàng trai đôi mươi và hình ảnh ấy khiến hậu thế không khỏi kinh ngạc.

Quan Vũ – Trương Phi đều phải nể phục

Quan Vũ được biết đến với "giết Hoa Hùng khi rượu còn ấm", "qua năm ải, giết sáu tướng", còn trong trận Bạch Mã, ông chỉ một nhát đao đã chém đầu Nhan Lương khiến quân Viên Thiệu phải tan rã và tháo chạy. Trương Phi thì nổi danh không kém: chỉ trong mười hiệp đã hạ đại tướng Kỷ Linh của Viên Thuật, và một tiếng gầm ở Trường Bản đã khiến quân Tào tan tác.

Hai người ấy đều là biểu tượng của sức mạnh, thế nhưng họ lại luôn dành cho Triệu Vân một sự kính trọng khác thường. Quan Vũ vốn ngạo nghễ, xem thường cả Mã Siêu và Hoàng Trung, thậm chí nhiều lúc còn cãi cọ với Trương Phi, nhưng với Triệu Vân, ông chưa từng tỏ ra khinh nhờn. Trương Phi thì càng rõ hơn, dù nổi tiếng nóng nảy, nhưng trước Triệu Vân lại rất kiêng nể. Có lần Trương Phi từng nói rằng "muốn một thương đâm chết Triệu Vân", song câu đó chỉ thể hiện sự ganh đua trong lòng, chứ bản thân ông không dám thật sự động thủ.

Triệu Vân trong Ngũ hổ tướng có một vị trí đặc biệt: không ồn ào, không hiếu thắng, nhưng khiến mọi người đều phải nể sợ. Ông không phải người nổi danh nhất, nhưng lại là người mà không ai dám khinh thường.

So tài Mã Siêu – Triệu Vân: Ai hơn ai?

Mã Siêu, được xưng là "Cẩm Mã Siêu", là một trong những võ tướng xuất sắc của Thục Hán, từng khiến quân Tào thất điên bát đảo ở Đồng Quan. Tuy nhiên, so với Triệu Vân, ông vẫn có phần kém hơn. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Mã Siêu từng suýt mất mạng khi đấu với Diêm Hành, may nhờ tướng sĩ cứu mới thoát chết. Đến trận ải Gia Mông, ông bị Trương Phi đánh bại và phải nhận thua.

Trong khi đó, Triệu Vân lại luôn giữ phong độ ổn định. Mỗi lần ra trận, ông đều thắng nhanh, gọn và sạch. Khi theo Lưu Bị đánh Tây Xuyên, chỉ vài hiệp đã hạ tướng Lưu Tuấn, Mã Hán, khiến đối phương kinh hồn bạt vía. Mã Siêu nhìn thấy phong độ ấy cũng phải thừa nhận bản thân không sánh nổi. Triệu Vân không chỉ mạnh hơn về võ nghệ mà còn hơn ở sự điềm tĩnh và trí tuệ.

Triệu Vân – vị tướng toàn tài

Khác với nhiều võ tướng hiếu chiến, Triệu Vân đánh trận luôn đặt dân lên hàng đầu. Ông từng dặn quân sĩ: "Đừng giết dân, đừng cướp của." Khi rút quân, ông luôn đảm bảo dân chúng được an toàn. Chính vì vậy mà ông được người đời tôn là "nhân tướng".

Mã Siêu thì ngược lại. Vì mưu đại nghiệp, ông từng liên minh với Hàn Toại chống Tào Tháo, khiến cả gia tộc bị thảm sát. Sự quyết liệt ấy dù được ca ngợi là trung dũng, nhưng trong mắt người đề cao nhân nghĩa như Lưu Bị, vẫn là điều đáng tiếc.

Triệu Vân khác hẳn: ông trung thành tuyệt đối, không hề thay đổi chủ, suốt đời chỉ phò tá một người. Ông không nghiện rượu như Trương Phi, không kiêu ngạo như Quan Vũ, cũng không quá tham công danh. Cuộc sống giản dị, luyện võ đều đặn giúp ông giữ phong độ tới tận cuối đời.

Xét toàn bộ sử sách, Triệu Vân gần như chưa từng thua trận nào. Dù đối đầu hàng trăm vạn quân Tào, ông vẫn có thể toàn thân trở về, cứu chúa thoát hiểm. Ngay cả những tướng mạnh như Trương Cáp, Từ Hoảng cũng không dám liều mạng giao đấu với ông. Đó là lý do Triệu Vân được gọi là "thường thắng tướng quân".

Triệu Vân, người từng bị xem là ít nổi tiếng hơn Quan Vũ, Trương Phi mới chính là vị tướng mạnh nhất trong ngũ hổ thượng tướng Thục Hán. Ông hội tụ đầy đủ sức mạnh, trí tuệ và nhân nghĩa và là một vị tướng toàn năng thực thụ, khiến ngay cả Quan Vũ, Trương Phi và Mã Siêu cũng phải cúi đầu kính phục.

