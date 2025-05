VIB là Ngân hàng cung cấp Thẻ tín dụng Tốt nhất năm 2025, theo Global Business Outlook

Việc Global Business Outlook, một ấn phẩm truyền thông về kinh doanh uy tín toàn cầu với quy trình xét duyệt giải thưởng khắt khe dựa trên nhiều tiêu chí toàn diện như hiệu quả kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và cam kết phát triển bền vững, trao tặng giải thưởng này đã một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong và những đóng góp quan trọng của VIB trên thị trường thẻ Việt Nam.

Chia sẻ về giải thưởng, bà Tường Nguyễn, Giám đốc Khối Thẻ VIB cho biết: " Giải thưởng Ngân hàng cung cấp thẻ Tín dụng Tốt nhất của năm 2025 là cột mốc tiếp theo, đánh dấu sự công nhận của quốc tế cho hành trình khẳng định vị thế Dẫn đầu xu thế thẻ của VIB. Đây là minh chứng cho chiến lược đúng đắn và tâm huyết của cả một tập thể luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Giải thưởng này là động lực mạnh mẽ để chúng tôi không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến và mở rộng hệ sinh thái đối tác, nhằm mang đến những sản phẩm thẻ thực sự dẫn đầu xu thế và dẫn đầu lợi ích, góp phần nâng cao trải nghiệm tài chính và chất lượng cuộc sống cho người dùng."

Dẫn đầu xu thế thẻ – Chiến lược tạo nên sự khác biệt

Thành công của VIB trong mảng thẻ tín dụng là kết quả trực tiếp từ việc kiên định theo đuổi chiến lược Dẫn đầu xu thế thẻ. Thay vì chỉ phản ứng với thị trường, VIB chủ động tạo ra các xu hướng mới thông qua việc liên tục đầu tư vào công nghệ, số hóa và thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng. Chiến lược này được VIB cụ thể hóa qua ba trụ cột chính: Dẫn đầu công nghệ, Dẫn đầu trải nghiệm và Dẫn đầu lợi ích.

Với mục tiêu Dẫn đầu công nghệ, VIB là một trong những ngân hàng tiên phong mạnh mẽ nhất trong việc ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, dịch vụ thẻ. Ngân hàng cung cấp trải nghiệm số hóa xuyên suốt từ bước đầu tiên trong hành trình khách hàng. Theo đó, khách hàng có thể mở thẻ 100% trực tuyến trên ứng dụng MyVIB và Max, được phê duyệt nhanh chóng chỉ trong 15-30 phút và nhận thông tin thẻ ảo để sử dụng ngay lập tức cho các giao dịch online, trước cả khi nhận thẻ vật lý. Việc quản lý thẻ cũng trở nên đơn giản và thông minh hơn bao giờ hết với ứng dụng MyVIB. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi chi tiêu theo thời gian thực, thanh toán dư nợ, thiết lập trả góp, khóa/mở thẻ, kích hoạt thẻ, tạo mã PIN, quản lý hạn mức, đổi điểm thưởng... mọi lúc, mọi nơi. VIB cũng tích cực ứng dụng các công nghệ tiên tiến đầu tiên tại Việt Nam như thẻ duo (2 chip trên cùng 1 thẻ, hay 2 ứng dụng ghi nợ và tín dụng trên cùng 1 chip); các công nghệ bảo mật tiên tiến như Chip EMV, 3D Secure, và đặc biệt là công nghệ mã hóa số thẻ (Tokenization), cho phép khách hàng liên kết thẻ VIB với các nền tảng thanh toán di động hàng đầu thế giới như Apple Pay, Google Pay, SamSung Pay, Gramin Pay một cách an toàn và tiện lợi.

Với mục tiêu Dẫn đầu trải nghiệm, ngân hàng xây dựng một danh mục thẻ tín dụng phong phú, được cá nhân hóa sâu sắc, được "may đo" cho từng phân khúc khách hàng và nhu cầu chi tiêu cụ thể: từ hoàn tiền cao cho chi tiêu hàng ngày (VIB Cash Back, VIB Online Plus 2in1), tích điểm không giới hạn (VIB Rewards Unlimited), tích lũy dặm bay và đặc quyền sân bay (VIB Travel Élite, Premier Boundless), đến dòng thẻ cho phép khách hàng tự chọn tính năng (VIB Super Card), dòng thẻ giúp tối ưu dòng tiền cho doanh nghiệp (VIB Business Card). Ngoài ra, VIB cũng nâng tầm trải nghiệm cho toàn bộ chủ thẻ tín dụng với nhiều tính năng được cá nhân hóa như ngày sao kê, tỷ lệ thanh toán tối thiểu, số thẻ, thiết kế thẻ theo công nghệ AI trên các nền tảng số hóa như ứng dụng MyVIB hay webiste VIB. Bên cạnh đó là hệ sinh thái VIB Priviledges ưu đãi phong phú với hơn150 đối tác chiến lược trong 5 lĩnh vực chính (Travel, Dine, Shop, Move, More) cùng các đặc quyền về phong cách sống, biến thẻ VIB không chỉ là công cụ thanh toán mà còn là chìa khóa mở ra những trải nghiệm đẳng cấp.

Với mong muốn mang đến lợi ích tài chính tối ưu cho người dùng, các chương trình hoàn tiền, tích điểm, tích dặm bay của VIB luôn được thiết kế với tỷ lệ cạnh tranh, điều kiện áp dụng rõ ràng và cơ chế đổi thưởng linh hoạt. Chương trình trả góp VIB Pay Ease 0% lãi suất tại hàng ngàn đối tác giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, trong khi các dòng thẻ cao cấp còn có ưu đãi về phí giao dịch ngoại tệ, giúp tiết kiệm chi phí khi chi tiêu ở nước ngoài.

Kết quả tăng trưởng ấn tượng và sự công nhận của thị trường

Chiến lược Dẫn đầu xu thế thẻ đã mang lại kết quả tăng trưởng ấn tượng cho VIB. Tính đến tháng 4/2025, số lượng thẻ tín dụng VIB đang lưu hành vượt 920.000 thẻ, tăng gần 10 lần so với năm 2018. Tổng chi tiêu qua thẻ năm 2024 đạt 4,8 tỷ USD, tăng hơn 14 lần trong cùng giai đoạn. Tổng chi tiêu quý 1/2025 đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Những nỗ lực và thành tựu của VIB đã được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng uy tín và sự công nhận từ các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng số 1 Việt Nam về Tổng Chi Tiêu Thẻ - 8 giải thưởng từ Mastercard; Giải thưởng "Breakthrough Personalization with AI" và Kỷ lục Ngân hàng Đầu Tiên tại Việt Nam Ứng Dụng AI Cá Nhân Hóa Thẻ Tín Dụng từ Visa; Giải thưởng "Thẻ Tín Dụng Sáng Tạo Nhất - Giải thưởng Bình chọn của Người tiêu dùng" từ International Finance Magazine (ghi nhận thẻ ảo, tổng đài ảo và chuyên gia tài chính ảo ứng dụng AI); Và mới nhất là giải thưởng Ngân hàng cung cấp Thẻ tín dụng Tốt nhất năm 2025 từ Global Business Outlook.

Những giải thưởng này, đặc biệt là sự vinh danh từ Global Business Outlook năm 2025, là minh chứng rõ nét cho thấy VIB không chỉ đang dẫn đầu thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam mà còn được công nhận ở tầm quốc tế nhờ vào các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ tiên tiến, thực sự mang đến những lợi ích thiết thực và vượt trội cho người dùng.

Trong thời gian tới, VIB cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để hiểu sâu hơn nhu cầu khách hàng, từ đó cung cấp những giải pháp và ưu đãi siêu cá nhân hóa. Ngân hàng cũng sẽ không ngừng tìm kiếm, tích hợp các hình thức thanh toán mới, an toàn và tiện lợi hơn, đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác để gia tăng giá trị cho chủ thẻ.