Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viconship trình cổ đông kế hoạch tăng lợi nhuận năm 2025 lên 1.250 tỷ đồng

21-08-2025 - 11:30 AM | Thị trường chứng khoán

Viconship sẽ trình cổ đông cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng từ 400 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng, tương đương gấp 3,1 lần kế hoạch đã phê duyệt trước đó.

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng từ 400 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng, tương đương gấp 3,1 lần kế hoạch đã phê duyệt trước đó.

Được biết, Viconship muốn tăng chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên sau khi đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm.

Viconship trình cổ đông kế hoạch tăng lợi nhuận năm 2025 lên 1.250 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của Viconship cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã mang về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 312 tỷ đồng, tăng 53,7% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Như vậy, Viconship đã hoàn thành được 78% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra và 25% kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến trình cổ đông sắp tới.

Ngày 22/8/2025 tới đây, Viconship sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Thời gian và địa điểm thực hiện sẽ được doanh nghiệp sẽ được thông báo tại thư mời họp.

Nội dung họp dự kiến bao gồm việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong một diễn biến khác, mới đây Viconship đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, Viconship đã nhận được công văn số 1235/SGDHCM-GS của HoSE về việc yêu cầu báo cáo, công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu VSC tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 12/8/2025 đến ngày 18/8/2025.

Theo nhận định và đánh giá của Viconship, việc biến động của giá cổ phiếu VSC trong thời gian qua có thể do diễn biến cung - cầu khách quan của thị trường chứng khoán Việt Nam và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Đồng thời, một phần nguyên nhân có thể xuất phát từ kết quả tích cực của hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Viconship trong thời gian qua.

Hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh của VSC vẫn diễn ra bình thường, theo kế hoạch đã đề ra và không có bất kỳ vấn đề bất thường nào trong hoạt động của công ty.

Cuối cùng, Viconship cam kết đã thực hiện công bố đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật và không có bất kỳ tác động chủ quan nào nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu VSC trên thị trường chứng khoán.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lãnh đạo MWG hé lộ thời điểm mua cổ phiếu quỹ, giá lên tới "6 chữ số"

Lãnh đạo MWG hé lộ thời điểm mua cổ phiếu quỹ, giá lên tới "6 chữ số" Nổi bật

Doanh nghiệp Việt nắm loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng sắp "dốc hầu bao" trả cổ tức 4.500 đồng/cp

Doanh nghiệp Việt nắm loại khoáng sản được cả thế giới săn lùng sắp "dốc hầu bao" trả cổ tức 4.500 đồng/cp Nổi bật

Tổng Giám đốc Vinasun không mua hết 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký

Tổng Giám đốc Vinasun không mua hết 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký

11:17 , 21/08/2025
CMC tất toán hơn 300 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

CMC tất toán hơn 300 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

11:17 , 21/08/2025
BAF Việt Nam khởi công trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân tại Quảng Trị

BAF Việt Nam khởi công trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao Gia Hân tại Quảng Trị

11:16 , 21/08/2025
Thành viên HĐQT VPBank đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB

Thành viên HĐQT VPBank đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB

10:38 , 21/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên