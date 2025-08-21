Viconship trình cổ đông kế hoạch tăng lợi nhuận năm 2025 lên 1.250 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng từ 400 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng, tương đương gấp 3,1 lần kế hoạch đã phê duyệt trước đó.

Được biết, Viconship muốn tăng chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên sau khi đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm.

Ảnh minh họa

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 của Viconship cho thấy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã mang về tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 312 tỷ đồng, tăng 53,7% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Như vậy, Viconship đã hoàn thành được 78% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra và 25% kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến trình cổ đông sắp tới.

Ngày 22/8/2025 tới đây, Viconship sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Thời gian và địa điểm thực hiện sẽ được doanh nghiệp sẽ được thông báo tại thư mời họp.

Nội dung họp dự kiến bao gồm việc điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trong một diễn biến khác, mới đây Viconship đã có văn bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, Viconship đã nhận được công văn số 1235/SGDHCM-GS của HoSE về việc yêu cầu báo cáo, công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu VSC tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 12/8/2025 đến ngày 18/8/2025.

Theo nhận định và đánh giá của Viconship, việc biến động của giá cổ phiếu VSC trong thời gian qua có thể do diễn biến cung - cầu khách quan của thị trường chứng khoán Việt Nam và nằm ngoài sự kiểm soát của công ty.

Đồng thời, một phần nguyên nhân có thể xuất phát từ kết quả tích cực của hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Viconship trong thời gian qua.

Hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh của VSC vẫn diễn ra bình thường, theo kế hoạch đã đề ra và không có bất kỳ vấn đề bất thường nào trong hoạt động của công ty.

Cuối cùng, Viconship cam kết đã thực hiện công bố đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật và không có bất kỳ tác động chủ quan nào nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu VSC trên thị trường chứng khoán.