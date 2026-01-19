Victoria Beckham vì sợ béo mà ép cân đến suy dinh dưỡng, gần 30 năm chỉ ăn cá và rau luộc

Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu với tư cách ca sĩ, Victoria Beckham vẫn được nhiều người nhắc đến như một biểu tượng phong cách và thời trang. Bên cạnh sự nghiệp và cuộc sống gia đình viên mãn, bà mẹ 4 con còn khiến công chúng phải ngưỡng mộ bởi vóc dáng mảnh mai, thon gọn bền bỉ suốt hàng chục năm – điều không phải ngôi sao nào cũng duy trì được hậu sinh nở. Tuy nhiên, đi kèm với vóc dáng chuẩn chỉnh, cũng không ít lần ngôi sao sinh năm 1974 khiến dư luận “tá hỏa” khi xuất hiện với thân hình gầy trơ xương đến mức trông như suy dinh dưỡng.

Ở tuổi U55, Victoria Beckham khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ với vóc dáng chuẩn chỉnh, mảnh mai. (Ảnh: Instagram, Vogue, irishmirror)

Tự ti bản thân "chưa đủ gầy", chỉ ăn cá và rau luộc suốt gần 30 năm

Victoria Beckham từng nhiều lần thừa nhận rằng nỗi ám ảnh về cân nặng và ngoại hình đã theo cô suốt từ thời còn đi học. Bà Becks tiết lộ bản thân từng trải qua giai đoạn tự ti sâu sắc, đến mức không thích soi gương vì luôn nghi ngờ cơ thể mình “chưa đủ đẹp”, “chưa đủ gầy”. Áp lực từ truyền thông và công chúng càng khiến Victoria trở nên khắt khe hơn với bản thân, đặc biệt sau những lần bị soi mói, chê bai ngoại hình trên mặt báo.

Victoria Beckham tự tin về ngoại hình, cân nặng từ thời niên thiếu. (Nguồn: Netflix)

Cô cũng thừa nhận từng kiểm soát cân nặng theo cách không lành mạnh, thậm chí có dấu hiệu rối loạn ăn uống, giấu kín với gia đình trong thời gian dài. Một trong những ký ức ám ảnh nhất với Victoria là việc bị yêu cầu đứng lên cân trực tiếp trên truyền hình sau khi sinh con – trải nghiệm mà cô gọi là tổn thương và tàn nhẫn. Những câu chuyện ấy cho thấy, phía sau vẻ ngoài hoàn hảo, Victoria Beckham từng phải vật lộn rất nhiều với chính hình ảnh của mình.

Việc phải đứng lên bàn cân ngay sau sinh trên sóng truyền hình là nỗi ám ảnh của bà mẹ 4 con. (Nguồn: Instagram)

Thậm chí, David Beckham còn từng tiết lộ rằng kể từ khi quen nhau, bà xã hầu như chỉ ăn hai món: cá và rau luộc mỗi ngày để giữ dáng và chăm sóc sức khỏe. Thói quen ăn uống này bắt nguồn từ sự kỷ luật và quyết tâm duy trì vóc dáng thon gọn trong suất gần 30 năm, bất chấp lịch trình bận rộn ở cả showbiz lẫn lĩnh vực thời trang. Cô hạn chế tối đa việc sử dụng dầu mỡ, nước sốt hay những món chế biến phức tạp, thay vào đó ưu tiên thực phẩm tươi, ít gia vị và cách chế biến đơn giản nhất. Victoria kiên trì ăn rau luộc, thay vì xào để kiếm soát cân nặng, ngăn chặn các vấn đề về da.

Chế độ ăn này, dù nghe có phần “nhạt nhẽo” với nhiều người, lại là một phần quan trọng trong thói quen hàng ngày của Victoria – giúp cô duy trì đường nét cơ thể săn chắc, cân đối. Ngoài ra, cựu thành viên Spice Girls bắt đầu ngày mới bằng việc uống giấm táo pha loãng lúc bụng đói, sau đó là một cốc nước nóng với chanh để kích thích tiêu hóa và thanh lọc cơ thể.

Victoria chỉ ăn 2 món cá nướng và rau luộc để giữ vóc dáng săn chắc. (Nguồn: Instagram)

Trải qua 4 lần sinh nở, Victoria theo đuổi một chế độ tập luyện cực kỳ kỷ luật và đa dạng để duy trì vóc dáng thon gọn suốt nhiều năm. Bà xã David Beckham không chỉ trung thành với các buổi cardio buổi sáng, mà còn thường xuyên làm việc cùng huấn luyện viên cá nhân để xây dựng chương trình tập phù hợp với cơ thể và mục tiêu sức khỏe. Các buổi tập của cô bao gồm chạy bộ, tập tạ nhẹ, bài tập với dây kháng lực và các động tác chức năng, giúp cải thiện cả sức bền lẫn độ săn chắc cho cơ bắp.

Không dừng lại ở phòng gym, Victoria còn tích cực biến những hoạt động hàng ngày thành thời điểm rèn luyện: từ các bài tập thăng bằng, plank đến động tác kéo giãn, giúp giữ độ linh hoạt và giảm căng thẳng. Cô cũng kết hợp thêm các hình thức vận động như yoga và pilates, không chỉ hỗ trợ thân hình săn chắc mà còn giúp cân bằng tinh thần trong lịch trình bận rộn, góp phần lớn vào vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng mảnh mai dù đã ở độ tuổi U50.

Vóc dáng săn chắc của Victoria đến từ thành quả tập luyện suốt nhiều năm. (Nguồn: Instagram)

Ám ảnh cân nặng đến mức gầy trơ xương

Dù luôn được ngưỡng mộ vì khả năng giữ dáng đáng nể, Victoria Beckham cũng không ít lần khiến công chúng phải lo ngại khi xuất hiện trước ống kính với thân hình gầy trơ xương, thiếu sức sống. Từ cánh tay khẳng khiu, xương quai xanh lộ rõ cùng đôi chân mảnh đến mức báo động của cô trở thành tâm điểm bàn tán. Không ít khán giả cho rằng việc ép cân quá gầy khiến Victoria trông kém tươi tắn, thậm chí làm mất đi nét quyến rũ vốn có. Thay vì hình ảnh khỏe khoắn, săn chắc, thân hình bà Becks đôi khi lại trông như "suy dinh dưỡng".

Victoria để lộ xương quai xanh đáng sợ và thân hình gầy trơ xương. Thậm chí, phần bàn chân của bà Becks còn nhăn nhúm vì quá gầy, trông như chỉ còn da bọc xương. (Nguồn: Instagram)

Thân hình trông như "suy dinh dưỡng" của cô khi diện bodysuit. (Nguồn: SplashNews)