VIDEC khởi công dự án chung cư 30 tầng trên đường Nguyễn Xiển

13-08-2025 - 12:34 PM | Bất động sản

VIDEC khởi công dự án chung cư 30 tầng trên đường Nguyễn Xiển

Sáng nay, tại khu đất số 16, đường Nghiêm Xuân Yêm – Thanh Liệt, Hà Nội, Tập đoàn VIDEC long trọng tổ chức Lễ khởi công Khu nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân - VALENTA NGUYỄN XIỂN.

Sự kiện có sự hiện diện của đại diện Lãnh đạo Bộ Công an, đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, các sở ban ngành, đại diện Tập đoàn VIDEC, cùng đông đảo khách mời, đối tác và cơ quan báo chí truyền thông tham dự.

VALENTA NGUYỄN XIỂN là dự án nhà ở hiện đại, được quy hoạch trên quy mô 3.500m2. Dự án gồm tòa tháp 30 tầng với 3 tầng hầm cung ứng 390 căn hộ cao tầng, Khối đế thương mại – dịch vụ, Trường mầm non, Phòng sinh hoạt cộng đồng, Khu tập Gym, Siêu thị và các tiện ích nội khu khép kín.

Nằm tại vị trí chiến lược trên trục Nguyễn Xiển – Vành đai 3, dự án kết nối thuận tiện đến trung tâm Thủ đô, các trục giao thông lớn như tuyến Metro số 2, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đồng thời nằm trong khu vực được định hướng phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Kiến trúc công trình gồm ba gam màu chủ đạo. Màu xanh rêu – tượng trưng cho sự bền vững, kỷ luật và chiều sâu truyền thống của ngành Công an. Màu xanh nõn chuối – gợi nhắc sức trẻ, nhiệt huyết và tinh thần sẵn sàng phụng sự. Màu trắng tinh khôi – biểu trưng cho chính nghĩa, sự trong sạch và trách nhiệm vì cộng đồng.

Được biết, Tập đoàn VIDEC là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản có trách nhiệm xã hội. VIDEC đã triển khai thành công hàng loạt dự án như: Riverside Garden, VIDEX Complex, Green Little Town, The Diamond Park, Times Riverside, ... hiện diện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn VIDEC khẳng định VALENTA NGUYỄN XIỂN là dự án mang dấu ấn đặc biệt. Chúng tôi không đơn thuần xây nhà – chúng tôi kiến tạo tổ ấm cho những người âm thầm phụng sự xã hội. Với dự án này, Tập đoàn VIDEC cam kết đảm bảo chất lượng, pháp lý, tiến độ và tiện ích sống đồng bộ, xứng đáng là nơi an cư bền vững.

Phan Nam

PV

An Ninh Tiền Tệ

