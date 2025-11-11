Việt Anh để lộ bằng chứng đang hẹn hò Quỳnh Nga?

Sau khi ly hôn chồng đầu tiên, diễn viên Quỳnh Nga vẫn chưa công khai mối quan hệ với công chúng. Tuy nhiên, cô liên tục bị soi hint có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Việt Anh. Cả hai bị tóm liên tục sánh đôi tham gia sự kiện, cùng về căn chung cư tại Hà Nội.

Mới đây, diễn viên Việt Anh đăng tải đoạn clip đi ăn cưới diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền tại một khách sạn ở Hà Nội. "Chúc 2 đứa luôn vui vẻ nhé, như đã hứa tặng 2 đêm nghỉ dưỡng trên Mộc Châu nhé Nguyễn Đình Tú", anh viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên cư dân mạng soi ra trong video, Việt Anh xuất hiện tại đám cưới cùng với Quỳnh Nga. Thậm chí cả hai còn có vị trí ngồi bên cạnh nhau ở bàn tiệc. Trước đông đảo khách mời, màn công khai sánh đôi của Việt Anh và Quỳnh Nga được bàn tán rần rần. Chi tiết này càng khiến netizen nghi ngờ mối quan hệ thực sự của cặp diễn viên nổi tiếng.

Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga cùng nhau tới ăn cưới Đình Tú - Ngọc Huyền

Cả hai còn bị soi có vị trí ngồi bên cạnh nhau trong bàn tiệc

Vào cuối tháng 9/2025, mạng xã hội rộ lên hình ảnh được cho là Quỳnh Nga và diễn viên Việt Anh cùng xuất hiện tại một bệnh viện. Trong bức ảnh lan truyền, “cá sấu chúa” Quỳnh Nga diện trang phục giản dị, trên tay cầm một tờ giấy được cho là phiếu siêu âm. Chính khoảnh khắc này đã khiến cư dân mạng xôn xao, đồn đoán rằng Việt Anh đưa Quỳnh Nga đi khám thai.

Trước loạt đồn đoán từ netizen, Quỳnh Nga nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nữ diễn viên cho biết cô chỉ đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ cùng một vài người bạn, trong đó có Việt Anh. Quỳnh Nga hài hước bình luận: "Ôi trời, đi khám tổng quát hằng năm cùng mấy người lun mà". Về chuyện đang có thai, nữ diễn viên cũng phủ nhận: "Tôi đi rủ 4, 5 anh em đi khám tổng quát mà thành khám thai thì cũng là tấu hài ghê. Tối về còn đi đánh pickleball ầm ầm".

Việt Anh và Quỳnh Nga từng gây xôn xao khi cùng xuất hiện tại một bệnh viện

Tuy nhiên nữ diễn viên sau đó lên tiếng phủ nhận, cho biết cả hai đi khám tổng quát định kỳ cùng với một vài người bạn

Quỳnh Nga sinh năm 1988, được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn trong bộ phim Lập trình cho trái tim (2009). Sau thành công này, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong loạt dự án truyền hình đình đám như Sinh tử, Về nhà đi con, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ... Năm 2014, nữ diễn viên lên xe hoa với người mẫu Doãn Tuấn, song cuộc hôn nhân của cả hai chỉ kéo dài 5 năm rồi đường ai nấy đi.

Tháng 2/2024, Quỳnh Nga hiếm hoi trải lòng về chuyện hôn nhân khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ, kết hôn ở độ tuổi đó đã rất chững chạc rồi, không quá trẻ để nông nổi. Không ai muốn lấy chồng xong lại ly hôn, không ai muốn như vậy. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc, suôn sẻ mãi. Nhưng không, tôi đã nghĩ sai. Thời gian tôi đang hoạt động nghệ thuật năng nổ nhất thì lại dừng để lấy chồng. Đến khi bắt đầu lại, mọi thứ rất khó khăn, không đơn giản. Nếu cứ bước đi thì mọi thứ trôi chảy, nhưng dừng lại hẳn rồi bước đi lại từ đầu là vô cùng gian nan.

Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, cập nhật xu hướng nhanh, để tôi đuổi kịp được các bạn ấy sẽ mất rất lâu và khó khăn. Rất may, tôi có những người bạn tốt bên cạnh giúp đỡ tôi vượt qua thời gian đó. Gia đình cũng ở bên, làm điểm tựa giúp tôi phấn đấu tốt hơn. Tôi tự tin hơn để bước vào cuộc sống mới".

Việt Anh và Quỳnh Nga vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2019

Dù từng phủ nhận chuyện tình cảm, nhưng cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, đi du lịch chung và tương tác thân mật trên mạng xã hội