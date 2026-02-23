Việt kiều Mỹ si mê mẹ đơn thân có 2 con riêng, là ca sĩ hàng đầu Việt Nam

Thu Phương sinh năm 1972 tại Hải Phòng là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc nhẹ Việt Nam từ thập niên 1990. Trưởng thành trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp, cô nhanh chóng ghi dấu ấn với chất giọng khàn đặc trưng, giàu tự sự qua loạt ca khúc như Có phải em mùa thu Hà Nội, Dòng sông lơ đãng, Đêm nằm mơ phố, Chưa bao giờ.

Thu Phương và Huy MC kết hôn từ năm 1993 và có với nhau hai người con. Sau đó, cặp đôi quyết định sang Mỹ định cư với mong muốn tìm kiếm môi trường sống và cơ hội phát triển mới. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách không hề dễ dàng. Áp lực kinh tế, sự thay đổi môi trường và những khác biệt trong định hướng tương lai dần tạo nên khoảng cách trong hôn nhân.

Ca sĩ Thu Phương.

Sau nhiều năm chung sống tại Mỹ, cả hai chính thức ly hôn vào năm 2007. Sau đổ vỡ, Thu Phương là người trực tiếp nuôi dưỡng hai con và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Giai đoạn làm mẹ đơn thân nơi xứ người được xem là quãng thời gian nhiều thử thách nhất trong cuộc đời nữ ca sĩ. Cũng trong những năm tháng nhiều biến động ấy, cô gặp Dũng Taylor, một kỹ sư công nghệ chuyển hướng sang tổ chức biểu diễn và quản lý nghệ sĩ tại Mỹ.

Mối quan hệ giữa Thu Phương và Dũng Taylor bắt đầu từ sự hợp tác công việc. Anh đồng hành cùng cô trong nhiều dự án âm nhạc, tổ chức các chương trình biểu diễn và hỗ trợ cuộc sống gia đình. Sự kiên trì, trách nhiệm và cách chăm lo cho các con riêng của Thu Phương dần giúp nữ ca sĩ mở lòng. Năm 2008, chính Dũng Taylor thay mặt Thu Phương đón 2 con riêng của nữ ca sĩ sang định cư, sống cùng và coi như con đẻ.

Thu Phương và chồng.

Sau này, Thu Phương và Dũng Taylor có với nhau hai con chung là Gia Bảo sinh năm 2009 và Hailey sinh năm 2012. Cặp đôi gắn bó như vợ chồng trong hơn một thập kỷ trước khi chính thức đăng ký kết hôn tại Mỹ vào tháng 5/2023.



"Điều cuối cùng đợi chờ. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất hôm nay khi được nàng đồng ý, chính thức kết thúc cuộc đời độc thân! Sau bao năm sống thử, tìm hiểu nhau, góp gạo thổi cơm chung, hôm nay Dũng Taylor -Thu Phương đã chính thức thuộc về nhau.

Tôi cầu hôn nàng vào 12-12-2012 nhưng đến hôm nay nàng mới đồng ý chính thức làm vợ tôi trong mắt luật pháp Hoa Kỳ. Hơn 10 năm qua, tôi phải trải qua bao thử thách của nàng để được nàng nhận lời, đính hôn đối với văn hóa Mỹ là một lời hứa, kết hôn là một lời thề. Cảm giác lần đầu tiên đeo nhẫn tay trái thật lạ, nhưng con tim thật ấm áp vô cùng", chia sẻ của Dũng Taylor vào năm 2023 khi Thu Phương đồng ý làm vợ hợp pháp.

Cùng năm, cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới tại Hải Phòng nhưng sau đó quyết định hoãn vì lịch trình tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng của Thu Phương quá bận rộn. Chia sẻ về quyết định hoãn cưới, Thu Phương cho biết cô bị chồng giận: "Anh Dũng nổi đóa, không đồng ý hoãn đám cưới vì gameshow. Tôi phải thuyết phục rất nhiều mới được anh ủng hộ", nguồn Lao động.

Thu Phương cũng tiết lộ, cô thích ngày nào cũng được chồng hỏi: "Hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa?". Điều này cho thấy, dù sống với nhau hơn một thập kỷ nhưng nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam vẫn được chồng si mê. Những ngày cuối năm 2025, Dũng Taylor cũng về Việt Nam để đồng hành công việc và thăm họ hàng cùng vợ. Sau đó, cặp vợ chồng nổi tiếng cùng trở lại Mỹ đón năm mới 2026.