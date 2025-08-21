Việt Nam chính thức có thêm một khu công nghiệp tạo 100.000 việc làm

80 năm kể từ ngày mùa thu lịch sử, đất nước ta giành lại độc lập, dân tộc Việt Nam đã đi một hành trình dài dựng nước và giữ nước, vừa chiến đấu vừa kiến tạo. Từ Cách mạng tháng Tám 1945, qua ba thập niên chiến tranh, rồi bước vào thời kỳ Đổi mới 1986 và nay là kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, chúng ta chứng kiến sự trưởng thành của một quốc gia.

Năm 2025, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khí thế ấy một lần nữa bừng dậy khi hàng trăm công trình khởi công, khánh thành đồng loạt trên khắp 34 tỉnh, thành. Mỗi công trình là một minh chứng cho sức mạnh nội lực và khát vọng phát triển.

Thủ tướng chính phủ phát biểu tại Lễ khánh thành, khởi công các dự án công trình chào mừng 80 Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trong dàn hợp xướng ấy, Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên Green Park﻿ tại tỉnh Phú Thọ hiện lên như một nốt nhạc đặc biệt. Đây không chỉ là dự án mới được khởi công, mà còn là sự khẳng định tầm vóc của Phú Thọ - vùng đất Tổ của dân tộc - trong kỷ nguyên công nghiệp xanh và thông minh.

Việc KCN Nam Bình Xuyên được lựa chọn là một trong 80 điểm cầu tiêu biểu kết nối trực tiếp toàn quốc đã nói lên vị trí trọng yếu của công trình này trong chiến lược chung của đất nước.

Bản hòa ca từ quốc gia đến địa phương

Lễ khởi công KCN Nam Bình Xuyên Green Park﻿ sáng ngày 19 tháng 8 diễn ra trong không khí đặc biệt. Không khí ấy không chỉ là niềm hân hoan của một buổi lễ, mà còn là niềm tự hào được hòa chung với sự kiện truyền hình trực tiếp toàn quốc.

Tại lễ đài, cùng với sự có mặt của lãnh đạo Trung ương và địa phương, bài phát biểu của Ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ như một tuyên ngôn phát triển. Ông nhấn mạnh rằng dự án KCN Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ là một công trình hạ tầng công nghiệp mà còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, khẳng định quyết tâm xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời là trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics quan trọng của cả nước.

Hơn 1.000 người tham dự Lễ khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên tại điểm cầu Phú Thọ

Lời phát biểu ấy không dừng ở phạm vi một tỉnh. Nó phản chiếu tầm nhìn quốc gia, cho thấy sự đồng bộ giữa khát vọng địa phương và định hướng lớn của Đảng và Chính phủ. Từ Phú Thọ, nơi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, một không gian phát triển mới đã mở ra.

KCN Nam Bình Xuyên Green Park trở thành biểu tượng cho sự chuyển mình, một dấu mốc chứng minh rằng những vùng đất lịch sử nay tiếp tục đi đầu trong hành trình công nghiệp hóa bền vững.

Dự án mang tầm vóc chiến lược

KCN Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch trên diện tích gần 300 hecta, tổng vốn đầu tư dự kiến 176 triệu đô la Mỹ. Dự án định hướng thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, sản xuất bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác và logistics thông minh.

Khi hoàn thành, KCN Green Park có thể tạo việc làm cho gần 100.000 lao động, đồng thời đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp của tỉnh.

Điểm khác biệt của KCN Green Park là cách dự án gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Toàn bộ mái nhà xưởng được phủ điện mặt trời, hệ thống xử lý chất thải tuần hoàn hướng tới trung hòa carbon, hơn 35 hecta cây xanh và 5,5 hecta hồ điều hòa, kênh mương, được quy hoạch như lá phổi tự nhiên.

Hệ thống vận hành sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để giám sát, tối ưu hóa. Đây không chỉ là khu công nghiệp, mà là một khu công nghiệp xanh và thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Lễ khởi công KCN Nam Bình Xuyên

Ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, sự kiện khởi công KCN Nam Bình Xuyên là dấu mốc quan trọng, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động khu vực dự án.

Quan trọng hơn, dự án này là một trong 57 khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2030 với tổng diện tích hơn 13 nghìn hecta, đóng góp tới một nửa giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng của toàn tỉnh.

Đến năm 2050, con số này sẽ nâng lên 58 khu công nghiệp với diện tích hơn 14 nghìn hecta, tích hợp đô thị, dịch vụ và kinh tế tuần hoàn. Sự kiện khởi công KCN Nam Bình Xuyên Green Park đồng điệu cùng những dự án lớn trên cả nước, trở thành một mắt xích quan trọng trong bản đồ công nghiệp quốc gia.

Trong phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh cũng khẳng định KCN Nam Bình Xuyên không chỉ là công trình hạ tầng công nghiệp, mà còn là niềm tin, là khát vọng, là minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông hiện đại với 5G và IoT; bảo đảm 100% khu công nghiệp xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn; triển khai sử dụng năng lượng tái tạo; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ thống nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, tạo nên hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Những cam kết ấy không chỉ cho thấy quyết tâm chính trị, mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn về một mô hình phát triển công nghiệp gắn chặt với an sinh xã hội và môi trường. Cam kết ấy của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ hòa chung với quyết tâm của Đảng và Chính phủ trong việc kiến tạo nền công nghiệp xanh, bền vững cho cả nước.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Tập đoàn CNCTech, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nam Bình Xuyên Green Park phát biểu tại Lễ khởi công

Ở một tầng nghĩa khác, KCN Nam Bình Xuyên Green Park còn khẳng định vị thế của những nhà phát triển hạ tầng tiên phong. CNCTech - Nhà phát triển công nghiệp dẫn đầu với dịch vụ toàn diện - đã cho thấy bản lĩnh của một doanh nghiệp công nghiệp - công nghệ cao, dám đi đầu trong những xu hướng khó, gắn khát vọng của doanh nghiệp tư nhân với tầm nhìn quốc gia.

Từ kinh nghiệm triển khai nhiều dự án công nghiệp - công nghệ, CNCTech không chỉ đầu tư về hạ tầng, mà còn đồng hành với địa phương trong xây dựng chuỗi giá trị, thu hút các tập đoàn quốc tế, lan tỏa hình ảnh Việt Nam như một điểm đến an toàn, thông minh và bền vững. Sự hiện diện của những doanh nghiệp như CNCTech là minh chứng cho sức mạnh mới của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, đồng hành cùng Nhà nước trong những dự án mang tầm vóc quốc gia.

Biểu tượng của kỷ nguyên công nghiệp xanh

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với biến đổi khí hậu, với áp lực từ các hiệp định quốc tế về môi trường, hướng đi của KCN Green Park phù hợp với xu thế toàn cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần. Phát triển phải hài hòa, bảo vệ sinh thái, giữ gìn bản sắc, hướng tới một tương lai bền vững và nhân văn hơn.” KCN Nam Bình Xuyên Green Park chính là sự cụ thể hóa tinh thần đó ở một vùng đất cụ thể.

KCN Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch 35 hecta cây xanh, 15 hecta mặt nước, 100% mái nhà xưởng phủ kín điện mặt trời

Từ một khu vực từng là không gian thuần nông, KCN Green Park đang được xây dựng để trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao hàng đầu miền Bắc. Đây là sự dịch chuyển từ công nghiệp nâu sang công nghiệp xanh, từ phát triển dựa vào lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào công nghệ và quản trị thông minh.

Mỗi chi tiết quy hoạch xanh tại KCN Nam Bình Xuyên là sự hưởng ứng cụ thể vào cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam, đưa hình ảnh đất nước bước ra thế giới bằng những chuẩn mực phát triển mới.

Nếu coi cầu Rạch Miễu 2, các tuyến cao tốc hay bệnh viện hiện đại là hạ tầng trực tiếp phục vụ đời sống nhân dân, thì KCN Green Park chính là hạ tầng sản xuất, nơi tạo ra giá trị gia tăng, việc làm và sự cạnh tranh quốc tế cho nền kinh tế Việt Nam.

Từ đất Tổ đến bản đồ thế giới

Phú Thọ vốn là vùng đất Tổ linh thiêng, nơi hội tụ nguồn cội văn hóa dân tộc. Nay trên mảnh đất ấy mọc lên một khu công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại. Sự kết hợp giữa cội nguồn lịch sử và khát vọng công nghiệp hóa hiện đại hóa tạo nên một biểu tượng mới. KCN ﻿Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ gắn với quá khứ hào hùng mà còn hướng đến tương lai rộng mở.

Ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã khẳng định: “Lễ khởi công KCN Nam Bình Xuyên hôm nay không chỉ là sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của tỉnh Phú Thọ, khẳng định quyết tâm xây dựng Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.” Lời nói ấy vừa như một cam kết, vừa như một lời hiệu triệu. Nó biến một buổi lễ thành một thông điệp quốc gia, khẳng định rằng công nghiệp xanh chính là con đường phát triển tất yếu.

Hòa vào bản giao hưởng 80 năm

Năm nay, cả nước có tới 250 dự án khởi công và khánh thành, tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng. Tất cả đều được truyền hình trực tiếp trong chương trình cầu truyền hình đặc biệt do VTV thực hiện.

Trong bản giao hưởng ấy, mỗi công trình là một nốt nhạc. Cầu Rạch Miễu 2 ở miền Tây, các tuyến cao tốc ở miền Trung, bệnh viện hiện đại ở Nghệ An, nhà ở xã hội ở nhiều đô thị lớn… tất cả tạo nên bức tranh đa dạng về nỗ lực dựng xây. KCN Green Park nằm trong bức tranh ấy nhưng giữ một âm sắc riêng. Nó không chỉ là một nhà máy mới, một khu đất mới, mà là sự khởi đầu cho một mô hình phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và CNCTech trao chứng nhận nhà phân phối chiến lược KCN Nam Bình xuyên cho với các đối tác danh tiếng như: Cushman & Wakefield, Savills, CBRE, RSL, Nguyên Giáp

Tại điểm cầu truyền hình trực tiếp ở Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước đã hiện diện, khẳng định tầm vóc lịch sử và ý nghĩa quốc gia của sự kiện.

Trong mạch kết nối ấy, KCN Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ mang sứ mệnh thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh ở Phú Thọ, mà còn góp phần kiến tạo diện mạo mới cho nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và bền vững.

Nghi lễ khởi công KCN Nam Bình Xuyên thực hiện đồng loạt cùng 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng

Nhìn từ trên cao, KCN Green Park như một “cánh rừng công nghiệp xanh” với những mái nhà xưởng phủ pin năng lượng mặt trời, những hồ nước phản chiếu ánh sáng, những dải cây xanh ôm lấy khu sản xuất. Đó không chỉ là hình ảnh của một khu công nghiệp, mà còn là lời cam kết rằng công nghiệp Việt Nam có thể hiện đại mà vẫn nhân văn, có thể hội nhập mà vẫn giữ bản sắc.

Lễ khởi công KCN Nam Bình Xuyên Green Park trong dịp 80 năm Quốc khánh đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia. Đây không chỉ là công trình kinh tế mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển xanh, thông minh và bền vững. Từ đất Tổ Phú Thọ, một ngọn cờ công nghiệp mới được dựng lên, hòa vào dòng chảy 80 năm dựng xây đất nước.

Ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam động viên các cán bộ công nhân KCN Nam Bình Xuyên

KCN Green Park sẽ không chỉ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách, mà còn truyền đi một thông điệp rõ ràng: Việt Nam bước vào kỷ nguyên công nghiệp xanh với niềm tin, trí tuệ và quyết tâm. Khi cả nước đồng loạt cắt băng khánh thành, khởi công hàng trăm công trình, KCN Nam Bình Xuyên Green Park đã góp một tiếng nói khác biệt. Tiếng nói ấy không ồn ào, không phô trương, mà sâu lắng, bền bỉ, mang âm hưởng của tương lai.

Ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà đến các cán bộ công nhân KCN Nam Bình Xuyên

80 năm dựng nước và giữ nước, hôm nay là dựng công trình và giữ môi trường. KCN Nam Bình Xuyên Green Park chính là sự kết tinh của tinh thần ấy, trở thành dấu mốc lịch sử trong hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu của dân tộc Việt Nam.