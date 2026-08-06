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Việt Nam có 1 nơi mát mẻ quanh năm chỉ khoảng 20 độ, sở hữu cung đường thuộc nhóm "tứ đại đỉnh đèo", được Oscar du lịch vinh danh liên tục

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Việt Nam có 1 nơi mát mẻ quanh năm chỉ khoảng 20 độ, sở hữu cung đường thuộc nhóm "tứ đại đỉnh đèo", được Oscar du lịch vinh danh liên tục

Nằm ở độ cao trung bình 1.000-1.600 m, Cao nguyên đá Đồng Văn có khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa hè nhiệt độ chỉ khoảng 20-23°C, trong khi mùa đông có thể xuống gần 0°C và xuất hiện băng tuyết.

Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao trung bình 1.000-1.600 m so với mực nước biển, trải rộng trên diện tích khoảng 2.300 km2, gồm 23 xã của tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những vùng đá vôi đặc biệt của Việt Nam, nổi bật với cảnh quan hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng cùng giá trị địa chất, địa mạo hiếm có.

Theo các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cao nguyên đá Đồng Văn có 11 hệ tầng địa chất gồm Chang Pung, Lutxia, Sika, Làng Xảng, Si Phai, Tốc Tát, Lũng Nậm, Bắc Sơn, Đồng Đăng, Sông Hiến và Hồng Ngài. Trong đó, Chang Pung là hệ tầng cổ nhất với niên đại hơn 500 triệu năm.

Một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của khu vực là đèo Mã Pì Lèng - cung đường thuộc nhóm "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát những dãy núi đá hùng vĩ cùng dòng sông Nho Quế xanh ngọc uốn lượn giữa hẻm vực sâu.

Những dãy núi đá tai mèo trùng điệp cùng hệ thống địa hình karst đặc trưng đã tạo nên một trong số ít cao nguyên đá có lịch sử hình thành hàng trăm triệu năm. Năm 2010, UNESCO công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên địa chất toàn cầu, và là một trong những vùng địa chất đặc sắc, độc đáo nhất Đông Nam Á.

Theo Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu (GGN) của UNESCO, Cao nguyên đá Đồng Văn lưu giữ những dấu ấn tiêu biểu về quá trình phát triển của vỏ Trái Đất, sở hữu nhiều hiện tượng tự nhiên, cảnh quan có giá trị thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao cùng truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa.

Không chỉ nổi bật về địa chất, Cao nguyên đá Đồng Văn còn là không gian sinh sống của 17 dân tộc với bản sắc văn hóa phong phú. Những bản làng cheo leo bên sườn núi, nhà trình tường cổ, chợ phiên vùng cao, lễ hội khèn Mông, lễ cấp sắc của người Dao hay chợ tình Khau Vai tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng cao nguyên đá

Làng Lô Lô Chải nằm trong khu vực Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Địa hình núi đá cao từ 1.000-1.600 m cũng tạo nên khí hậu đặc trưng của Đồng Văn. Nhiệt độ trung bình thường thấp hơn các khu vực lân cận khoảng 2-3°C; vào mùa ấm dao động từ 20-23°C, trong khi mùa đông có thể giảm xuống 3-5°C, thậm chí chỉ còn 0-1°C vào những đợt rét đậm. Đây cũng là một trong số ít địa phương ở Việt Nam xuất hiện băng giá và tuyết vào mùa đông.

Cảnh sắc Đồng Văn thay đổi theo từng mùa, mỗi thời điểm đều mang một vẻ đẹp riêng. Từ tháng 9 đến tháng 12, hoa tam giác mạch phủ tím hồng khắp các sườn núi; từ tháng 1 đến tháng 3 là mùa hoa đào, mận, lê nở trắng hồng khắp bản làng; còn tháng 3-4, hoa gạo đỏ rực nổi bật trên những vách đá xám, tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc trưng của vùng cao nguyên đá.

Tháng 10/2025, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á năm 2025".

Đến tháng 12/2025, tại lễ trao giải World Travel Awards ở Bahrain, Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục được vinh danh là "Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025".﻿

Đây là một trong những hạng mục danh giá nhất của WTA, tôn vinh các điểm đến có thành tựu nổi bật trong bảo tồn văn hóa bản địa, phát triển du lịch bền vững và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên.

Trước đó, Cao nguyên đá Đồng Văn cũng liên tiếp được WTA trao tặng danh hiệu "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023" và "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á năm 2024".

Tú An

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