Việt Nam có loại cá bổ dưỡng ngang cá hồi, nhiều quốc gia tìm mua

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang dần trở thành nguồn cung cá rô phi quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tận dụng tốt biến động của thị trường, mở rộng vùng nuôi và nâng chất lượng sản phẩm đã giúp cá rô phi Việt Nam ghi dấu trên bản đồ thủy sản thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng.

Hiện, sản phẩm cá rô phi Việt Nam đã có mặt tại nhiều khu vực như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Trung Đông, ASEAN và Nhật Bản. Trong đó, Mỹ là thị trường trọng điểm, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhờ ổn định nhu cầu và tiêu chuẩn rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam nâng tầm giá trị.

Theo các chuyên gia của VASEP, tăng trưởng sản lượng cá rô phi toàn cầu cùng xu hướng tiêu dùng ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường đang mở ra cơ hội để Việt Nam xây dựng thương hiệu cá rô phi mang dấu ấn riêng. Không chỉ lấp đầy khoảng trống nguồn cung nhất thời, Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới vai trò nhà cung cấp chiến lược, bền vững, giá trị cao trong dài hạn.

Lợi thế của cá rô phi Việt Nam đến từ kỹ thuật nuôi cải tiến, chủ động con giống, áp dụng các quy chuẩn chất lượng quốc tế, đồng thời chi phí nuôi thấp giúp tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, tính ổn định của sản xuất và khả năng giao hàng đều đặn là yếu tố giúp doanh nghiệp trong nước được nhiều đối tác quốc tế đánh giá cao.

Thịt cá rô phi.

Dinh dưỡng “không thua cá hồi”

Trong nhóm các loài cá nước ngọt, cá rô phi được xem là nguồn cung protein dồi dào và lành mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 gram cá rô phi chứa tới 26 gram protein và chỉ 128 calo. Lượng protein này cao hơn cả mức trung bình của nhiều loại cá biển, trong đó có cá hồi (20 gram/100 gram thịt cá). Đây là lý do cá rô phi ngày càng được ưa chuộng trong các chế độ ăn giảm cân, tăng cơ hay ăn uống lành mạnh.

Hàm lượng chất béo trong cá cũng rất thấp, chỉ khoảng 3 gram và chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn và đa – nhóm chất béo được chứng minh có lợi cho tim mạch, giúp kiểm soát cholesterol và ổn định huyết áp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, loại cá nước ngọt này chứa hàm lượng protein chất lượng cao. Protein của cá rô phi dễ tiêu hóa, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ trẻ em, người lớn tuổi đến người tập luyện thể thao.

Một ưu điểm lớn của cá rô phi là ít chất béo và cholesterol, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay tăng mỡ máu. Dù không giàu omega-3 như cá hồi, cá rô phi vẫn cung cấp lượng omega-3 và omega-6 vừa phải, giúp hỗ trợ não bộ và giảm viêm.

Cá rô phi cũng chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như vitamin B12, niacin, kali, phốt pho và selen – những dưỡng chất cần thiết cho hệ miễn dịch, xương khớp và quá trình trao đổi chất. Nhờ thịt trắng, ít xương dăm và mùi vị dễ ăn, cá rô phi phù hợp với nhiều cách chế biến: nướng, kho, hấp, phi lê áp chảo hay nấu canh chua.

Đặc biệt, cá rô phi được đánh giá là loại cá an toàn cho phụ nữ mang thai. Cá nuôi phổ biến, sản lượng dồi dào cũng giúp giá thành ổn định, dễ dàng tiếp cận với mọi gia đình.