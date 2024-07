Việt Nam có loại quả khi chín đỏ biến thành vựa “chất vàng” chống ung thư, hạ đường huyết, dưỡng da, giảm cân

Từ xa xưa, cà chua đã là một loại quả đa năng. Không chỉ được sử dụng bằng nhiều cách trong ẩm thực, nó còn là bài thuốc cho sức khỏe, thực phẩm làm đẹp. Tuy rất phổ biến, giá rẻ nhưng cà chua chứa cả vựa dinh dưỡng. Đặc biệt giàu các chất chống oxy hóa, nổi bật nhất là lycopene - được mệnh danh là “chất vàng” chống ung thư.

Lưu ý là lycopene xuất hiện nhiều nhất trong cà chua đã chín đỏ bởi nó có liên quan tới sắc tố caroten màu đỏ. Các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng khác cũng đạt đỉnh ở trạng thái chín thay vì cà chua còn xanh hay mới ương, chưa chín hẳn. Chưa kể, ăn cà chua xanh, chưa chín kỹ còn dễ gây ngộ độc, trường hợp nghiêm trọng có thể nguy hiểm tính mạng.

“Chất vàng” lycopene cao nhất ở cà chua chín đỏ và càng tăng lên sau khi nấu chín (Ảnh minh họa)

Các nhà khoa học cũng lưu ý thêm rằng, khi đun nóng cà chua đã chín, nồng độ lycopene và các chất chống oxy hóa tăng cao gấp từ 4 - 7 lần. Nhưng không nên đun cà chua ở nhiệt độ quá cao 80 -100 độ C quá 15 phút liên tục vì lycopen sẽ giảm đi. Không nên thêm giấm khi nấu cà chua vì nó thủy phân liên kết hóa học của lycopene, khiến nó dễ phân ly hơn.

Một số lợi ích sức khỏe nổi bật của cà chua

Sau đây là một số lợi ích sức khỏe nổi bật của cà chua rất nhiều người chưa biết để tận dụng:

Chống ung thư

Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà chua chín giúp phòng và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh ung thư. Hiệu quả cao nhất với ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, ung thư dạ dày và các khối u đường tiêu hóa khác.

Đó là nhờ cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa, nổi bật nhất là lycopene, beta-carotene, polyphenol và vitamin C. Chúng bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương gây ra bởi các hợp chất được gọi là gốc tự do. Từ đó giữ mức độ gốc tự do cân bằng, bảo vệ cơ thể chống lại nhiều bệnh lý mãn tính, làm chậm hoặc ức chế sự phát triển và lan rộng của tế bào ung thư. Các chất này cũng có tính kháng viêm mạnh và tăng cường miễn dịch - đều là những yếu tố quan trọng để phòng các bệnh ung thư.

Hạ đường huyết

Không chỉ có đường huyết thấp, cà chua còn là loại quả chứa các chất giúp hạ đường huyết. Nó chứa chất xơ và nước nhiều, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường trong máu, giúp kiểm soát đường huyết. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và cải thiện độ nhạy insulin.

Đặc biệt, loại quả này chứa một loạt các chất giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm thiểu sự tổn thương cơ thể do bệnh tiểu đường gây ra. Nổi bật như lycopene, epicatechin, resveratrol, kaempferol, naringenin.

Bảo vệ tim mạch

Cà chua giàu vitamin B6 và folate, những chất này cần thiết để chuyển hóa homocysteine. Hàm lượng homocysteine tồn tại trong cơ thể sẽ dẫn đến sự khởi đầu của đột quỵ và các cơn đau tim. “Chất vàng” lycopene giúp chống lại chứng viêm và các phân tử gây tổn hại tế bào. Đồng thời có tác dụng điều hòa huyết áp và lưu thông máu.

Cà chua còn rất giàu kali. Đây là một chất dinh dưỡng giúp hạ huyết áp bằng cách giảm tác dụng của natri trong cơ thể. Loại quả này cũng giàu chất xơ và niacin (vitamin B3), được sử dụng như một cách an toàn để giảm mức cholesterol trong máu.

Tốt cho xương và mắt

Ít người biết rằng cà chua rất tốt cho mắt và xương. Loại quả này rất giàu vitamin K giúp kích hoạt osteocalcin, đồng thời cung cấp canxi. Nhờ vậy, ăn cà chua giúp xương chắc khỏe, chống và hỗ trợ cải thiện tình trạng loãng xương.

Cà chua còn chứa beta-carotene cùng vitamin A rất tốt cho mắt, cải thiện thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Nó cũng chứa vitamin C tốt cho quá trình lưu thông máu tới giác mạc, hạn chế nguy cơ mỏi mắt, khô mắt, đục thủy tinh thể.

Lợi ích làm đẹp của cà chua

Bên cạnh lợi ích sức khỏe, cà chua còn được tận dụng trong làm đẹp từ lâu. Nổi bật như:

Làm đẹp và bảo vệ da

Vitamin C cùng các khoáng chất, chất chống oxy hóa trong cà chua có thể giúp làm trắng da, chậm lão hóa da ở một mức độ nhất định. Nó cũng tăng cường khả năng kháng viêm, giúp giảm mụn. Vitamin C còn có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, từ đó giúp tăng cường độ đàn hồi và săn chắc cho da.

Cà chua không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn mang lại nhiều lợi ích trong làm đẹp (Ảnh minh họa)

Các nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng lycopene trong cà chua có tác dụng chống nắng tự nhiên và bảo vệ chống lại tia UV. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể dùng nó thay thế kem chống nắng hay biện pháp chống nắng vật lý.

Giảm cân

Cà chua cũng rất quen thuộc với những người muốn giảm cân bởi có lượng carb thấp, giàu chất xơ và nước nhưng lại chứa rất ít calo. Điều này giúp tăng cảm giác no lâu, giảm sự thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra cà chua giúp kích thích sản xuất các acid amin có vai trò đốt cháy chất béo trong cơ thể, hỗ trợ làm tăng quá trình trao đổi chất. Nổi bật như axit citric, thúc đẩy quá trình chuyển hóa đường và đốt cháy chất béo.

Dưỡng tóc

Cà chua chín có hàm lượng vitamin A rất cao và nó giúp mái tóc chắc khỏe, bóng mượt, ít gãy rụng hơn. Nhờ các vitamin, đặc biệt là vitamin C ảnh hưởng tới quá trình hình thành collagen cùng chất sắt giúp mái tóc nhanh mọc, phục hồi hư tổn. Cà chua có tính axit có thể cân bằng độ pH trong tóc, giảm viêm nên hạn chế gàu ngứa.

Nguồn: Sohu, UDN