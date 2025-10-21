Việt Nam có một loại rau tốt ngang "thuốc bổ" mà người Trung Quốc cực thích, giúp tiêu hoá khoẻ, hạ đường huyết hiệu quả

Tỏi tây hay hành baro là loại rau gia vị dễ dàng tìm mua ở chợ Việt. Tỏi tây được người Trung Quốc ưa chuộng từ lâu, đặc biệt là ở vùng Đông Bắc bởi mùi thơm đặc trưng. Tỏi tây rất giàu chất dinh dưỡng, ít calo nhưng lại chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, vitamin K1, vitamin C, mangan, folate... Loại rau này có thể dùng để làm các món xào hoặc nấu canh, làm bánh. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của tỏi tây đã được khoa học chứng minh:

Bổ máu

Tỏi tây cung cấp sắt và vitamin C, ngăn ngừa thiếu máu. Trong khi đó vitamin A còn hỗ trợ sự phát triển của các tế bào hồng cầu và bạch cầu, chống nhiễm trùng. Ngoài ra vitamin K có trong loại rau này cũng cần thiết cho quá trình đông máu, tốt cho sức khỏe xương.

Tốt cho tiêu hóa

Loại rau này có thể cải thiện hoạt động tiêu hóa trong cơ thể nhờ cung cấp chất xơ hòa tan, lợi khuẩn prebiotic giữ cho đường ruột khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu prebiotic có thể hỗ trợ cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng quan trọng, từ đó tăng cường sức khỏe tổng thể. Hợp chất organosulfur và flavonoid ngăn ngừa các bệnh liên quan đến đường ruột.

Hạ đường huyết

Với hàm lượng natri thấp và không có chất béo bão hòa hay cholesterol, tỏi tây đặc biệt có lợi cho bệnh nhân tiểu đường. Hàm lượng chất xơ cao trong tỏi tây cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, phù hợp với chế độ ăn của người muốn kiểm soát đường huyết.

Ngừa bệnh tim

Tỏi tây chứa một số hợp chất có tác dụng giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Loại rau này có thể làm giảm cholesterol, huyết áp, ngăn ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông nhờ hợp chất allicin. Chất chống oxy hóa flavonoids, vitamin B, folate và vitamin K1 trong loại rau gia vị cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ giảm cân

Tỏi tây ít calo, trong 100g tỏi tây nấu chín chỉ có 31 calo và là nguồn cung cấp nước, chất xơ tốt. Ăn tỏi tây tạo cảm giác nhanh no, hạn chế cơn thèm ăn và tăng cường trao đổi chất, từ đó thúc đẩy quá trình giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả hơn.

Bổ mắt

Sắc tố carotenoid trong tỏi tây khi hấp thụ vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A, rất quan trọng với thị lực và chức năng miễn dịch. Chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin dồi dào trong tỏi tây giúp bảo vệ mô mắt khỏi tổn thương oxy hóa gây ra đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Ăn nhiều rau xanh được coi là cách hiệu quả để tăng cường sức khỏe não bộ, đặc biệt là những loại rau giàu carotenoid có lợi cho não như tỏi tây. Loại rau này cải thiện chức năng nhận thức và trí nhớ cũng như khả năng tập trung, ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Lưu ý

Loại rau này an toàn với hầu hết mọi người nhưng những người thận yếu, sỏi thân không nên ăn vì tỏi tây chứa lượng oxalat cao. Lượng oxalat cao tích tụ có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Tuy việc ngâm và nấu tỏi tây có thể làm giảm đáng kể nồng độ oxalat nhưng vẫn cần hạn chế. Một số loại rau củ có hàm lượng oxalat cao khác nên lưu ý là đậu bắp, tỏi tây, súp lơ xanh, củ cải đường, khoai tây, cà tím, khoai lang, bí xanh, cà rốt, cần tây, ô liu, rau mùi tây, rau diếp xoăn, ớt, rau bina…