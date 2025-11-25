Việt Nam công bố con số kỷ lục 126 tỷ USD, Mỹ có đóng góp lớn

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ vượt 126 tỷ USD. Đây là mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, khi chiếm trên 30% tổng kim ngạch, đồng thời đóng vai trò dẫn dắt triển vọng thương mại năm 2026.

Ngoài ra, tại các thị trường quan trọng khác, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt sang Trung Quốc đạt 56,98 tỷ USD (tăng 13,9%), EU đạt 46,5 tỷ USD (tăng 8,3%), ASEAN đạt 31,79 tỷ USD (tăng 3,1%), Hàn Quốc đạt 23,84 tỷ USD (tăng 12%), Nhật Bản đạt 22,03 tỷ USD (tăng 8,8%) và Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 14,33 tỷ USD (tăng 38,6%). Những số liệu này cho thấy Mỹ vẫn là động lực tăng trưởng vượt trội, trong khi những thị trường khác duy trì đà mở rộng ổn định.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, đằng sau kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục giữa Việt Nam và Mỹ là sự mở rộng đồng loạt ở những nhóm hàng chủ lực. cụ thể, công nghiệp chế biến – chế tạo tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn, nhất là ở những ngành điện tử, máy móc và công nghệ. Minh chứng là máy vi tính, điện tử và linh kiệnđạt hơn 34 tỷ USD, tăng gần 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng mạnh nhất trong thập kỷ qua, do nhu cầu máy chủ AI, thiết bị công nghệ và linh kiện phục vụ sản xuất bán dẫn.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu máy móc và thiết bị đạt 19,6 tỷ USD, tăng 9,2%. Điện thoại và linh kiện tăng nhẹ lên 9,02 tỷ USD sau hai năm chững lại. Kim ngạch xuất khẩu của dệt may - ngành xuất khẩu truyền thống cũng đã phục hồi với 14,81 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mỹ còn có sự bứt phá của nhóm đồ chơi và dụng cụ thể thao. Cụ thể, sau khi nhiều doanh nghiệp Mỹ dịch chuyển đơn hàng khỏi Trung Quốc, nhóm hàng này tăng từ 1,47 tỷ USD lên 5,24 tỷ USD, tăng hơn 255%, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua.

Cùng với đó, những nhóm hàng tiêu dùng như gỗ và sản phẩm gỗ cũng đạt 7,8 tỷ USD (tăng 6%), trong khi phương tiện vận tải và phụ tùng tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm nông – thủy sản cũng có sự gia tăng đáng kể khi rau quả tăng 58,5%, cà phê tăng hơn 60% nhờ giá thế giới cao và sản phẩm cao su tăng 51%. Sau giai đoạn giảm sâu, thủy sản cũng phục hồi với mức tăng 7,5% khi tồn kho ở Mỹ giảm mạnh, cũng như nhu cầu với các dòng sản phẩm cao cấp khởi sắc trở lại.

Đáng chú ý, theo số liệu sơ bộ từ Cục Hải quan, tính đến ngày 15/11, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,35 triệu tấn, với giá trị 7,64 tỷ USD, tương ứng với tăng 15,4% về sản lượng và tăng 62,6% về giá trị. Như vậy, dù còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc năm 2025 nhưng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã vượt xa so với mức kỷ lục là 5,62 tỷ USD của cả năm 2024.

Nhiều ngành hàng của Việt Nam có thể giữ đà tăng trưởng trong năm 2026

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, diễn biến tích cực của xuất khẩu năm nay cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu. Cụ thể, khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt, lãi suất ổn định và chu kỳ xả kho gần kết thúc, các nhà nhập khẩu Mỹ buộc phải quay lại đặt hàng mới. Đồng thời, xu hướng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc của doanh nghiệp Mỹ cũng củng cố lợi thế cho Việt Nam trong các ngành điện tử, cơ khí, đồ chơi, dệt may và công nghiệp nhẹ.

Dù triển vọng trong năm 2026 được đánh giá khả quan nhưng cũng không kém phần thách thức. Theo các hiệp hội, Mỹ đang gia tăng điều tra phòng vệ thương mại, nhất ở gỗ, kim loại và dệt may. Đồng thời Mỹ cũng áp tiêu chuẩn môi trường và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe. Nhưng nếu doanh nghiệp Việt duy trì khả năng thích ứng, từ nâng chuẩn minh bạch nguyên liệu đến đầu tư sản xuất xanh, nhiều ngành như điện tử, máy móc, giày dép, dây cáp điện, đồ chơi và các ngành nông thủy sản chất lượng cao vẫn có thể tiếp tục giữ đà tăng trưởng.