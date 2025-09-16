Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán

16-09-2025 - 10:41 AM | Thị trường chứng khoán

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE.

Thông tin từ Bộ Tài chính, sáng 15/9 (theo giờ địa phương), tại London - Vương quốc Anh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán London (LSE).

Về vấn đề nâng hạng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tập trung để triển khai các giải pháp nâng hạng.

Đến nay, Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE. Chúng tôi đã có những cải cách và quyết sách mạnh mẽ như việc ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để ngay lập tức có thể tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông Thắng nói.

Việt Nam đã cố gắng đáp ứng các tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán- Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ Tài chính làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London.

Bộ trưởng Tài chính cũng thông tin thêm, trong chuyến công tác này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - đại diện là bà Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương - sẽ có buổi làm việc trực tiếp với FTSE Russell tại đây, để trao đổi các vấn đề về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam .

Chính phủ vừa phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán. Mục tiêu cụ thể, trong ngắn hạn đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025; duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell - một trong những công ty quan trọng thuộc sở hữu của Tập đoàn Sở Giao dịch chứng khoán London.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính đề xuất một số định hướng hợp tác giữa Việt Nam và LSE thời gian tới. Cụ thể, Việt Nam mong muốn tăng trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế giám sát thị trường , áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị công ty, công bố thông tin và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (ESG), qua đó nâng cao tính minh bạch, an toàn và hội nhập toàn cầu.

Việt Nam quan tâm đến việc học hỏi kinh nghiệm phát triển các sản phẩm mới như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, công cụ chứng khoán phái sinh. Bộ trưởng đề nghị có các chương trình xúc tiến đầu tư chung, hoạt động quảng bá để xây dựng, kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là tại Vương quốc Anh và châu Âu.

Đáp từ đề xuất của bộ trưởng, bà Julia Hoggett bày tỏ sự thống nhất cao và tin tưởng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Về phía mình, LSE sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác để hỗ trợ thị trường chứng khoán Việt Nam trong vấn đề nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Cũng trong chương trình làm việc, tại trụ sở LSE, Giám đốc Chính sách toàn cầu FTSE David Sol và đại diện VNX đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty FTSE International Limited (FTSE) - chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược nhằm nâng cao hạ tầng thị trường vốn và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Việt Nam.

