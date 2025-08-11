Việt Nam dẫn đầu toàn cầu về một chỉ tiêu quan trọng, là gì vậy?

Chứng nhận Aquaculture Stewardship Council (ASC) là chứng nhận quốc tế về nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm , được cấp bởi Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản (ASC).

Chứng nhận ASC bao gồm hai phần chính: Tiêu chuẩn dành cho trang trại nuôi trồng và tiêu chuẩn chuỗi hành trình sản phẩm cho các đơn vị sản xuất, chế biến, phân phối. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ASC mới chỉ hoàn thiện bộ tiêu chuẩn áp dụng cho trang trại, trong khi tiêu chuẩn dành cho chuỗi hành trình sản phẩm vẫn đang được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện.

Chứng nhận ASC đang trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong ngành thủy sản, giúp nâng cao giá trị, uy tín và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Ông Koji Yamamoto, Đại diện ASC khu vực Đông Nam Á cho hay, Việt Nam đang giữ vai trò dẫn dắt thế giới trong phát triển thủy sản đạt chuẩn ASC, đặc biệt ở hai mặt hàng chiến lược là tôm và cá tra.

"ASC không chỉ đơn thuần là một chứng nhận, mà là cam kết với người tiêu dùng toàn cầu về một sản phẩm sạch, truy xuất được nguồn gốc và trách nhiệm với cộng đồng, môi trường: Từ đó, sản phẩm thủy sản Việt Nam sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường thế giới, nhất là các thị trường cao cấp có yêu cầu khắt khe", ông Koji Yamamoto cho hay.

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam hiện dẫn đầu thế giới về số lượng trại nuôi đạt chuẩn ASC.

ASC cho biết, tính đến năm 2024, toàn cầu có 733 trại nuôi tôm được chứng nhận ASC tại 23 quốc gia. Việt Nam có 321 trại tôm được chứng nhận ASC – chiếm gần 44% tổng số trại trên toàn cầu.

Những trại này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn giảm tiêu thụ nước tới 20 lần, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn và sử dụng ít hóa chất hơn.

Đặc biệt, toàn bộ sản lượng cá tra ASC trên thế giới hiện nay đều đến từ Việt Nam, với 58 trại, sản lượng hơn 210.000 tấn, phân phối tại 61 quốc gia, chủ yếu ở châu Âu, với các thị trường khó tính như Hà Lan, Đức, Anh và Thụy Sĩ.

Các trại cá tra ASC tiết kiệm trung bình 144 m3 nước cho mỗi tấn cá, năng suất đạt mức 70,4%, khả năng kiểm soát bệnh cao hơn (88,9%) và 72,4% trại có hệ thống xử lý bùn đạt chuẩn.

Một ao nuôi tôm.

ASC không chỉ là một tiêu chuẩn sản phẩm mà còn là một hệ sinh thái phát triển bền vững, từ môi trường đến sinh kế cộng đồng. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, VASEP cho biết, số hộ nuôi tôm đạt chuẩn ASC đã tăng gấp 4 lần trong 4 năm, gắn với các mô hình liên kết chuỗi giúp nông dân tiếp cận vốn, kỹ thuật và thị trường ổn định.

Bên cạnh trang trại nuôi trồng thủy sản, chuỗi giá trị ASC đang mở rộng với tiêu chuẩn thức ăn thủy sản (Feed Standard), yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn nguyên liệu, đạo đức và môi trường. Từ tháng 10/2025, tất cả nhà máy thức ăn trong chuỗi ASC sẽ phải đạt chuẩn này.

Tại Việt Nam, Grobest và Skretting là hai đơn vị đầu tiên đạt chứng nhận, góp phần đưa thủy sản Việt Nam tiến gần hơn tới phát triển bền vững và minh bạch toàn chuỗi.