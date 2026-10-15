Việt Nam đang xây siêu sân bay quốc tế lớn hơn cả Nội Bài, chỉ cách Hà Nội 40km, thời hạn hoạt động 70 năm, dự kiến tạo việc làm cho hàng nghìn người

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: MAI

Sân bay quốc tế lớn nhất miền Bắc đang được triển khai, tổng vốn đầu tư gần 200.000 tỷ đồng

Vào ngày 11/12/2025, Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình chính thức được Quốc hội thông qua, mở ra cột mốc quan trọng với một dự án hạ tầng lớn của Việt Nam.

Dự án được triển khai trên địa bàn TP. Bắc Ninh, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 40km, được triển khai với diện tích trên 1.884ha (trong đó, khoảng hơn 922ha là đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên). Quy mô này lớn hơn sân bay Nội Bài (diện tích khoảng 1.500ha). Như vậy, sau khi hoàn thành, sân bay Gia Bình sẽ trở thành sân bay lớn nhất miền Bắc.

Dự án được xác định là bước đi chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng không của Vùng Thủ đô. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ bổ trợ cho Nội Bài, phát huy lợi thế về không gian, kết nối và hạ tầng, đồng thời tạo động lực phát triển các lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ.

Gia Bình là một trong số 7 cảng hàng không mới được dự kiến đưa vào khai thác đến năm 2030. Các cảng hàng không còn lại được dự kiến đưa vào khai thác trong khoảng thời gian này gồm Long Thành, Quảng Trị, Phan Thiết, Sa Pa, Thổ Chu, Thành Sơn.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: MAI

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng, tương đương gần 8 tỷ USD. Công trình có quy mô cấp 4F, đáp ứng nhu cầu khai thác đến năm 2030 khoảng 30 triệu khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; thời hạn hoạt động là 70 năm.

Giai đoạn đến năm 2050, công trình được quy hoạch đáp ứng khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự án đặt mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế.

Trong tương lai, cảng hàng không Gia Bình hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Về sinh kế, trong giai đoạn thi công, dự án cần từ 1.200 đến 1.500 lao động, chủ yếu sử dụng lao động địa phương. Khi đưa vào khai thác sẽ tạo khoảng 10.000 việc làm và sử dụng ít nhất 30% lao động địa phương.

Đẩy mạnh đầu tư mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối sân bay Gia Bình

Hiện, TP. Bắc Ninh và nhiều địa phương trên cả nước đang triển khai các dự án giao thông kết nối với cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Điển hình, dự án xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội được khởi công vào ngày 19/12/2025 tại Hà Nội.

Tuyến đường đoạn đi qua địa bàn TP. Bắc Ninh dài hơn 27km, được đầu tư với mặt cắt ngang 120m, gồm cao tốc 10 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Đoạn tuyến qua địa bàn TP. Hà Nội gồm 7km làm mới và 6,55km đi trùng với các tuyến cao tốc hiện hữu, được nâng cấp, mở rộng lên 120m.

Các địa phương nằm trên đoạn dự án đi qua đang đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án. Mới đây, xã Lâm Thao (TP. Bắc Ninh) đã hoàn tất giải phóng mặt bằng 54,1ha đất (đạt 100% diện tích) và bàn giao thực địa cho đơn vị thi công.

Phối cảnh dự án xây dựng tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (Ảnh: Sun Group)

Tại Hải Phòng, vào ngày 29/9, UBND thành phố đăng tải thông báo tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu nghiên cứu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 46,55km (khoảng 44,8 km trên địa bàn thành phố Hải Phòng, khoảng 0,75 km trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và khoảng 1,0 km chiều dài cầu vượt sông Thái Bình).

Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10, thuộc phường Lưu Kiếm, TP. Hải Phòng; điểm cuối tại nút giao phía Đông sân bay Gia Bình, thuộc xã Trung Kênh, TP. Bắc Ninh.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.743 tỷ đồng. Dự án nhằm mục tiêu tạo dư địa mới cho thành phố thông qua việc hình thành quỹ đất dọc hai bên tuyến đường để phát triển hành lang kinh tế - logistics - công nghiệp - đô thị liên vùng; tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Hải Phòng tăng cường thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng bền vững.