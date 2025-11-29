Việt Nam đối mặt việc thiếu 27.000 kỹ sư bán dẫn

Tại hội thảo "Tăng cường hợp tác để thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn" do Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức, nhiều chuyên gia nhận định tình trạng khan hiếm nhân lực đang là thách thức lớn nhất với ngành bán dẫn toàn cầu, song cũng mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng.

Ông Wan Azmi Bin Wan Hussin, CEO CT Semiconductor, cho rằng nhiều nơi trên thế giới đều rơi vào tình trạng thiếu hụt, riêng châu Á thiếu khoảng 450.000 nhân lực bán dẫn trình độ cao. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi tốc độ phát triển ngành này nhanh hơn khả năng đào tạo.

Theo ông Hussin, sinh viên mới ra trường thường mất tối thiểu 6 tháng để làm quen dây chuyền thực tế. Trong quá trình xây dựng nhà máy tại Việt Nam, doanh nghiệp phải nhờ chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ do thiếu lực lượng kỹ sư trong nước.

Hiện Việt Nam có khoảng 15.000 nhân lực bán dẫn, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 50.000 người. Riêng lĩnh vực đóng gói (packaging) cần 35.000 kỹ sư nhưng hiện mới có 8.000, thiếu tới 27.000 người chỉ trong 5 năm tới.

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu nhân lực bán dẫn tăng vượt khả năng đào tạo, trong khi Việt Nam đang nỗ lực trở thành trung tâm sản xuất mới của khu vực

Bà Vũ Kim Chi, Giám đốc Phát triển thị trường - Viện Nghiên cứu Mitsubishi, cho rằng hiện nay là thời điểm để Việt Nam hướng tới mô hình đào tạo kết hợp, vừa đáp ứng nhu cầu trong nước vừa có thể cung ứng nhân lực ra quốc tế. Viện Nghiên cứu Mitsubishi đề xuất mô hình hợp tác ba bên: trường đại học – doanh nghiệp – đơn vị trung gian đào tạo, nhằm rút ngắn khoảng cách cung – cầu nhân lực.

Ông Kenneth Tse, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp ba bên này. Theo ông, việc cho sinh viên trực tiếp làm việc tại dây chuyền sản xuất là cách hiệu quả nhất để tích lũy kinh nghiệm thực tế; đồng thời cần xây dựng cơ chế hợp tác "cùng có lợi" để hấp dẫn cả doanh nghiệp lẫn trường học.

Ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết đơn vị đã đầu tư hạ tầng nghiên cứu, thiết kế chương trình đào tạo chuyên sâu và đang triển khai xây dựng Trung tâmThiết kế – chế tạo – kiểm thử vi mạch quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo 10.000 chuyên gia bán dẫn đến năm 2030, đồng hành cùng chiến lược phát triển ngành này của Việt Nam.