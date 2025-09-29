Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về tiêu thụ xe máy điện, VinFast tăng trưởng gần 450%

Thị trường xe máy Việt Nam năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, trong đó phân khúc xe máy điện được xem là bùng nổ với các con số được ghi nhận tăng mạnh. Theo số liệu từ Motorcycles Data, trong 8 tháng đầu năm, doanh số xe máy điện của VinFast đã tăng gần 450%, đưa hãng lên vị trí thứ ba toàn thị trường, chỉ sau Honda và Yamaha, đồng thời giữ vai trò dẫn dắt phân khúc xe điện hai bánh.

Năm 2024, toàn thị trường đạt 2,9 triệu xe, tăng 4,9% so với năm trước. Sang năm 2025, đà tăng tốc rõ rệt hơn. Tính đến hết tháng 6, doanh số toàn ngành đạt khoảng 1,6 triệu xe, tăng gần 19% so với cùng kỳ. Đến tháng 8, doanh số cộng dồn từ đầu năm đạt 2,08 triệu xe, tăng 15,2%. Trong đó, xe tay ga tăng gần 15%, còn dòng xe máy truyền thống – vốn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ – tăng tới hơn 60%.

Theo dữ liệu từ Motorcycles Data, nhóm xe điện hạng nhẹ L1 (tương đương dưới 50 cc) tăng trưởng gần 89%, trong khi nhóm L3 (trên 50 cc) tăng gần 197% so với cùng kỳ. Việt Nam cũng vươn lên vị trí thứ ba thế giới về tiêu thụ xe máy điện trong nửa đầu năm 2025, với hơn 209.000 chiếc bán ra, chỉ đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Báo cáo cũng cho biết VinFast ghi nhận mức tăng trưởng 447% trong 8 tháng đầu năm. Tháng 8/2025, hãng giao 10.922 xe máy điện tại thị trường nội địa. Trước đó, trong quý I, VinFast đã bàn giao 44.904 xe điện hai bánh, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Một số báo cáo còn ghi nhận doanh số xe điện của VinFast trong nửa đầu năm tăng hơn 500%. Nhờ kết quả này, VinFast hiện chiếm khoảng 43% thị phần xe máy điện trong nước, vượt trội hơn các đối thủ khác như Pega, Yadea hay Dibao.

Một yếu tố khác thúc đẩy nhu cầu xe điện là định hướng chính sách. Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện các giải pháp, biện pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, lộ trình đến ngày 1/7/2026, không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028, không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng liệu hóa thạch lưu thông trong khu vực Vành đai 1, Vành đai 2. Đến năm 2030, phạm vi thực hiện sẽ mở rộng thêm trong Vành đai 3.

Cùng với đó, TP.HCM đang có kế hoạch thí điểm hạn chế xe xăng và khuyến khích chuyển đổi sang xe điện, đặc biệt là trong nhóm xe công nghệ và giao hàng. Kế hoạch này bao gồm việc ngừng đăng ký xe xăng mới cho tài xế từ năm 2026, và tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng trong dịch vụ vận tải công nghệ vào cuối năm 2028.

Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường, quy mô thị trường xe điện tại Việt Nam năm 2025 có thể đạt khoảng 3,12 tỷ USD và được dự báo duy trì mức tăng trưởng cao trong giai đoạn 2025–2030.



