Việt Nam sắp có công ty chứng khoán vốn điều lệ 25.000 tỷ đồng

Chiều ngày 25/9/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, CTCP Chứng khoán SSI đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán 415,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được 1 quyền mua). Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phiếu, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2026 hoặc theo quyết định của Hội đồng Quản trị sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi phát hành thành công, số tiền thu về ước đạt 6.234 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ SSI theo đó tăng lên 24.963,5 tỷ đồng, giành lại ngôi vương VĐL ngành chứng khoán. Con số này sẽ đưa TCBS trở thành CTCK có vốn điều lệ lớn nhất thị trường, thậm chí còn lớn hơn nhiều ngân hàng thương mại như NamABank, ABBank, Kiên Long Bank…

Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và đầu tư vào trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác theo tỷ lệ do HĐQT quyết định.

Trước đó, CTCP Chứng khoán Chứng khoán SSI cũng đã chào bán 104.042.344 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chiếm 5,28% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, SSI thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu này, nâng vốn điều lệ từ 19.739 tỷ đồng lên 20.779 tỷ đồng (vốn điều lệ tính đến 30/8/2025). SSI dự kiến sử dụng 50% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi, còn lại 50% số tiền sẽ dùng cho bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Báo cáo tại Đại hội, CTCP Chứng khoán SSI cho biết, 8 tháng đầu năm 2025, TTCK Việt Nam ghi nhận nhiều biến động trái chiều, đặc biệt là xu hướng thị trường xoay quanh thông tin về thuế quan. Dù khởi đầu quý 2/2025 khá tiêu cực sau thông báo về mức thuế đối ứng mà Hoa Kỳ áp dụng cho Việt Nam, song khi hai bên thông báo đạt được một thỏa thuận thương mại, thị trường đã ghi nhận mức tăng mạnh mẽ. Kết thúc tháng 8/2025, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.682 điểm, vượt qua mức đỉnh lịch sử thiết lập năm 2022 và tăng trưởng 32,8% so với thời điểm đầu năm 2025.

Trong bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo SSI đã điều hành linh hoạt và ghi nhận kết quả kinh doanh hiệu quả. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SSI đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 54% kế hoạch kinh doanh trình Đại hội đồng Cổ đông tháng 4 vừa qua. Lợi nhuận trước thuế quý 2 của SSI tăng 13,1% so với quý 1, tích cực trên tất cả các phân khúc (đầu tư, môi giới, cho vay ký quỹ và ngân hàng đầu tư). Thị phần môi giới của SSI tăng trưởng trên cả 3 sàn, trong đó, thị phần trên HOSE tăng trưởng cao nhất 9 quý, đạt 10.85%. Vay ký quỹ quý 2/2025 đạt mức kỷ lục 33,1 nghìn tỷ đồng (tăng 22,0% so với cùng kỳ quý trước, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước), thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu cho vay ký quỹ 6 tháng 2025 (1,5 nghìn tỷ đồng). Trên thị trường, SSI đóng cửa phiên 11/9 tại mức đỉnh 42.450 đồng/cp, ghi nhận mức tăng gần 63% từ đầu năm. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục hơn 88.100 tỷ đồng. Con số này giúp SSI vững vàng ở vị trí số 1 về vốn hóa trong nhóm các công ty chứng khoán đang niêm yết.﻿

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của SSI đạt xấp xỉ 91.000 tỷ đồng. Sự tăng trưởng về hiệu quả kinh doanh của SSI cho thấy thế mạnh về vốn, giá trị thương hiệu uy tín và chất lượng dịch vụ của công ty. Với việc liên tục tăng trưởng về quy mô vốn, SSI được kỳ vọng tiếp tục có hướng đi đột phá, đón đầu sự phát triển ấn tượng của thị trường.