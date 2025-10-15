Việt Nam SuperPort™ - Biểu tượng logistics thông minh ASEAN

Là liên doanh chiến lược giữa Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng hàng đầu của Châu Á với gần 70 năm kinh nghiệm, Việt Nam SuperPort™ không chỉ là một dự án cơ sở hạ tầng logistics với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa năng lực sáng tạo Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế trong quản trị chuỗi cung ứng hiện đại.

Mắt xích chiến lược trong Mạng lưới logistics thông minh ASEAN

Việt Nam SuperPort™ ra đời từ dự án SGConnect™ (Smart Growth Connect) của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) nhằm nhằm giúp các thành phố đang phát triển giảm bớt gánh nặng đô thị hóa bằng cách thí điểm các Trung tâm Tăng trưởng Thông minh tại mỗi quốc gia ASEAN, trong đó, Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN (ASLN) đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng xuyên suốt khu vực và toàn cầu.

Là "siêu cảng" đầu tiên trong mạng lưới ASLN, Việt Nam SuperPort™ được định vị là trung tâm hậu cần đa phương thức chiến lược, kết nối mạng lưới vận tải hàng hóa Trung Quốc - Đông Nam Á với các thị trường toàn cầu thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường biển. Đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới ASLN, Việt Nam SuperPort™ được xây dựng nhằm tăng cường hội nhập và thương mại xuyên biên giới trong khu vực, thúc đẩy chuỗi cung ứng liền mạch, nhanh hơn và thông minh hơn.

Nằm trên hành lang kinh tế phía Bắc, Việt Nam SuperPort™ kết nối 20 khu công nghiệp với các cảng biển và sân bay lớn, bao gồm Hải Phòng, Nội Bài, và kéo dài đến Vân Nam và Côn Minh, Trung Quốc. Thừa hưởng gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics của Tập đoàn YCH, Việt Nam SuperPort™ còn tận dụng được lợi thế kết nối với các trung tâm cung ứng toàn cầu trên khắp Châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á.

Tiên phong đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực logistics

Với phương châm phát triển "Kết nối - Thông minh - Bền vững", Việt Nam SuperPort™ dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong lĩnh vực logistics. Tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2024, Việt Nam SuperPort™ đã công bố lộ trình chuyển đổi số toàn diện, thúc đẩy năng lực kết nối ngành logistics Việt Nam. Tại Triển lãm năm nay, Việt Nam SuperPort™ tiếp tục giới thiệu đến công chúng loạt giải pháp chuyển đổi số tích hợp AI nhằm nâng cao năng lực vận hành logistics.

Nổi bật tại triển lãm, Việt Nam SuperPort™ giới thiệu sáng kiến ứng dụng AI thế hệ mới nâng cao hiệu quả và an ninh hàng hóa tại Kho hàng không kéo dài (OACT). Hợp tác với Google, Kyndryl và được Chính phủ Singapore hỗ trợ, hệ thống AI xác thực tài liệu, tự động trích xuất, kiểm tra chứng từ, đồng thời tích hợp vào máy soi chiếu để phát hiện hàng cấm, hàng nguy hiểm, nhờ đó, giúp tăng độ chính xác, giảm phụ thuộc kiểm tra thủ công và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Một điểm nhấn là nền tảng kết nối logistics do Việt Nam SuperPort™, Vietnam Post Logistics cùng Techcombank, Visa và Doxa (Singapore) phát triển. Nền tảng giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ số hóa toàn diện từ đặt hàng, thanh toán đến theo dõi đơn hàng theo thời gian thực; đồng thời kết nối kho ngoại quan, vận tải và dịch vụ tài chính, tối ưu quy trình, minh bạch giao dịch, cải thiện dòng tiền và tăng năng lực tham gia thương mại toàn cầu.

Trong lĩnh vực tự động hóa, Việt Nam SuperPort™ hợp tác cùng Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu thuộc Chính phủ Singapore (A*STAR) để các giải pháp Robot tích hợp AI cho OACT nhằm tối ưu hóa năng lực xử lý hàng hóa; nâng cao năng suất và giảm tỷ lệ sai sót; từ đó, củng cố lợi thế cạnh tranh. Có thể kể đến xe dẫn đường tự động điều hướng (AGV); Robot chất xếp (Robot loader); Robot di động tự hành (AMR).

Song song với đổi mới công nghệ, Việt Nam SuperPort™ khẳng định cam kết phát triển bền vững, hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2040. Doanh nghiệp ứng dụng Blockchain và AI trong kiểm toán carbon, theo dõi phát thải Phạm vi 1 và 2, bảo đảm tính minh bạch và chính xác. Đồng thời, xây dựng lộ trình giảm phát thải cụ thể, thúc đẩy xu hướng logistics xanh tại Việt Nam và khu vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững của ngành logistics hiện đại.

Tiến sĩ Yap Kwong Weng, CEO Việt Nam SuperPort™ chia sẻ tại sự kiện: "Với tầm nhìn trở thành trung tâm logistics hiện đại và bền vững của khu vực, chúng tôi cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác toàn cầu trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy chuyển đổi số logistics và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh."