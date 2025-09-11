Việt Nam – Úc hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Úc Sam Mostyn chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Như Ý

Chiều 10/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.

Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Toàn quyền Úc và Phu quân cùng đoàn đại biểu sang thăm cấp Nhà nước, đặc biệt ngay sau khi Việt Nam vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Toàn quyền Úc Sam Mostyn bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trên cương vị hiện nay; chia sẻ ấn tượng trước những phát triển vượt bậc của Việt Nam trong một thời gian ngắn; cảm ơn Chủ tịch nước, Phu nhân và Nhà nước Việt Nam dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm và trọng thị.

Toàn quyền Úc chúc mừng những thành tựu nổi bật Việt Nam đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc duy trì tăng trưởng GDP cao và phát triển kinh tế - xã hội. Toàn quyền khẳng định Úc luôn là đối tác tin cậy, bền vững của Việt Nam, luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các cải cách nhằm đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Hai bên cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024 là một bước tiến lịch sử, thể hiện sự tin cậy chiến lược cũng như quyết tâm mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới. Các bộ, ngành hai bên đang triển khai đúng tiến độ chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027, đặc biệt là triển khai đều đặn các cơ chế tham vấn và đối thoại.

Hai nước là các đối tác thương mại lớn của nhau với kim ngạch thương mại đạt trên 14 tỷ USD năm 2024, số lượng khách du lịch hai bên tăng đều qua các năm và hiện có 56 chuyến bay khứ hồi/tuần giữa hai nước. Các doanh nghiệp của Úc đã và đang được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam tích cực trở thành cầu nối để Úc tăng cường liên kết với khu vực Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Úc – ASEAN và hợp tác thực chất giữa Úc và Tiểu vùng Mekong.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đà trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và hợp tác giữa các địa phương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, củng cố tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Úc Sam Mostyn cho rằng hợp tác quốc phòng – an ninh là một trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương; nhất trí mở rộng hơn nữa hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này. Phía Úc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo sỹ quan, hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đặc biệt là giúp vận chuyển các bệnh viện dã chiến đến phái bộ Việt Nam tại Nam Sudan.

Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Úc đứng trên bục danh dự nghe cử hành quốc thiều trong lễ đón. Ảnh: Như Ý

Đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao và ghi nhận hỗ trợ hiệu quả của Úc thông qua nhiều sáng kiến như chương trình phát triển nguồn nhân lực, hợp tác thông qua Trung tâm Việt Nam – Úc đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng mô hình quản trị công hiệu quả và phát triển giáo dục quyền con người tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị Úc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là đào tạo giáo viên, giảng viên, kết nối chương trình đào tạo giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở đào tạo, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của hai nước.

Toàn quyền Úc đánh giá cao đóng góp quan trọng của cộng đồng khoảng 350.000 người Việt tại Úc, gần 40.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Úc; nhấn mạnh giao lưu nhân dân sâu sắc là nền tảng vững chắc của quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí triển khai mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp để tăng cường hợp tác kinh tế song phương, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư song phương trong những năm tới; gia tăng tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm thế mạnh của nhau.

Việt Nam mong đón luồng đầu tư mạnh mẽ hơn từ các doanh nghiệp Úc trên cơ sở các sáng kiến kết nối kinh tế của Úc với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040. Hai bên cũng nhất trí khuyến khích các cơ sở nghiên cứu, nhà khoa học hai nước hợp tác xây dựng các dự án nghiên cứu chung, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, công nghệ y sinh…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt cũng như hợp tác phát triển Tiểu vùng Mekong và hợp tác APEC. Úc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.