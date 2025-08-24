Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam vừa dẫn trước loạt quốc gia ASEAN, trên Singapore 8 bậc, vượt một nước hơn 60 bậc

24-08-2025 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây tiếp tục là dấu ấn mới của Việt Nam trên bảng xếp hạng quốc tế.

Việt Nam vừa dẫn trước loạt quốc gia ASEAN, trên Singapore 8 bậc, vượt một nước hơn 60 bậc- Ảnh 1.

Mới đây, trong một sự kiện, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhắc đến xếp hạng chỉ số phát triển bền vững 2025 do Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDSN).

Theo báo cáo của SDSN, Việt Nam được xướng tên ở vị trí 61/167 quốc gia trong SDG Index 2025 - bảng xếp hạng tiến độ thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Điểm số SDG Index của Việt Nam đạt 73,35/100, cao hơn đáng kể so với mặt bằng khu vực.

Trong bức tranh ASEAN, Việt Nam hiện đứng thứ 2 sau Thái Lan. Dữ liệu chính thức cho thấy Thái Lan xếp 43/167 với 75,34 điểm, Việt Nam 61/167 – 73,35 điểm, còn Singapore 69/167 – 71,54 điểm.

Các nền kinh tế lớn khác đứng sau Việt Nam gồm Indonesia (77/167 – 70,22 điểm) và Malaysia (84/167 – 69,52 điểm).

Một số thành viên ASEAN có thứ hạng thấp hơn nữa là Philippines (87/167 – 68,34 điểm), Brunei (92/167 – 67,97 điểm), Campuchia (101/167 – 66,38 điểm), Myanmar (116/167 – 63,56 điểm) và Lào (121/167 – 62,5 điểm).

Như vậy, Việt Nam đang hơn Singapore 8 bậc và bỏ xa Lào 60 bậc theo bảng xếp hạng 2025.

SDG Index là thước đo tổng hợp ghi điểm từng quốc gia trên cả 17 mục tiêu - từ xóa nghèo, giáo dục, y tế đến năng lượng sạch, biến đổi khí hậu - rồi xếp hạng tương quan giữa các nước.

Báo cáo Sustainable Development Report (SDR) 2025 do UN SDSN phát hành, bao phủ toàn bộ 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, sử dụng hơn 200.000 dữ liệu từ các nguồn chính thức và quốc tế để tính toán.Năm nay, Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Với cách đo lường nhất quán từ 2016, SDG Index giúp so sánh “điểm rơi” bền vững giữa các nền kinh tế, không chỉ theo quy mô GDP mà dựa trên chất lượng dịch vụ công, môi trường, an sinh và năng lực thể chế.

Ý nghĩa thực tiễn của vị trí 61/167 – 73,35 điểm đối với Việt Nam nằm ở chỗ đây là kết quả tổng hợp đa trụ cột, phản ánh tiến bộ tương đối đồng đều thay vì chỉ bứt phá ở một vài mục tiêu. Khoảng cách 8 bậc so với Singapore – một nền kinh tế thu nhập cao – và hơn 10–20 bậc so với các nước ASEAN quy mô tương đương cho thấy dư địa để Việt Nam giữ nhịp cải cách dịch vụ công, hạ tầng xã hội, chuyển dịch xanh, đồng thời tránh rơi vào “bẫy điểm số” khi một vài chỉ tiêu suy giảm. Ở chiều ngược lại, việc đứng sau Thái Lan cho thấy Việt Nam vẫn cần bứt tốc ở những nhóm mục tiêu khó như khí hậu – năng lượng, đổi mới sáng tạo..., nơi Thái Lan đang cải thiện nhanh.

Trong khu vực, biến động thứ hạng năm nay phản ánh sự tái phân bổ “chất lượng tăng trưởng” giữa các nền kinh tế. Indonesia và Malaysia – dù có quy mô GDP lớn – vẫn xếp sau Việt Nam do một số chỉ số môi trường và dịch vụ công chưa cải thiện kịp.

Ngược lại, Campuchia và Lào ở nhóm cuối bảng ASEAN cho thấy khoảng cách cấu trúc về hạ tầng xã hội và năng lực thể chế, dù có những chỉ số chuyên đề tiến bộ.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

