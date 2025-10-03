Việt Nam xây mới công trình gần 100ha phục vụ sự kiện quy tụ VVIP, ghi dấu ấn với toàn thế giới

Xây thêm hồ nước "khủng" ở Phú Quốc để phục vụ APEC 2027

Ngày 3/10, UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc đến năm 2040. Điểm nhấn quan trọng của lần điều chỉnh này là việc bổ sung dự án hồ chứa nước Dương Đông 2 với diện tích hơn 96 ha – công trình hạ tầng trọng yếu nhằm phục vụ sự kiện APEC 2027.

Khu vực được quy hoạch nằm tại Dương Đông, gần hồ Dương Đông hiện hữu. Theo quyết định, phần diện tích đất nông nghiệp, rừng đặc dụng, cây xanh và mặt nước sẽ được chuyển đổi thành đất khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật để xây dựng hồ chứa mới.

Hồ Dương Đông (Phú Quốc). Ảnh: https://visitphuquoc.com.vn/

Hồ chứa nước Dương Đông 2 có dung tích dự kiến khoảng 4,7 triệu m³, công suất cấp nước 36.500 m³/ngày. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng 6/2027, kịp thời đưa vào vận hành trước Hội nghị cấp cao APEC diễn ra tại Việt Nam.

Việc bổ sung hồ chứa nước Dương Đông 2 không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất tại Phú Quốc trong dài hạn, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm đảm bảo hạ tầng phục vụ sự kiện quốc tế lớn APEC 2027.

An Giang triển khai nhiều dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027

Trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC 2027, Thủ tướng Chính phủ đã giao tỉnh An Giang triển khai 21 dự án hạ tầng then chốt tại Phú Quốc, với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 137.138 tỷ đồng. Đây là những công trình trọng điểm, vừa phục vụ trực tiếp cho sự kiện quốc tế sắp tới, vừa tạo nền tảng phát triển bền vững cho “đảo ngọc” trong dài hạn.

Trong tổng số 21 dự án, có 10 dự án đầu tư công trị giá 20.166 tỷ đồng và 11 dự án PPP, đầu tư kinh doanh với vốn 116.972 tỷ đồng. Đến nay, An Giang đã ban hành đủ 9/9 lệnh xây dựng khẩn cấp.

Ở nhóm đầu tư công, 8 dự án đã phê duyệt và chọn xong nhà thầu, gồm:

Ở nhóm xã hội hóa, 7 dự án đã có nhà đầu tư, trong đó nổi bật là:

Việc triển khai đồng bộ 21 dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức APEC 2027, mà còn tạo bước đột phá để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ mang tầm quốc tế. Ông nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công, đồng thời kêu gọi mạnh mẽ nguồn vốn xã hội hóa, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

APEC – Sự kiện quy tụ VVIP, cơ hội để Việt Nam ghi dấu ấn toàn cầu

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2027 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng. Đây không chỉ là một sự kiện đối ngoại có quy mô hàng đầu thế giới mà còn là dịp để đất nước khẳng định vị thế, uy tín và vai trò trung tâm trong chuỗi kết nối toàn cầu.

APEC được coi là một trong những diễn đàn kinh tế – chính trị quan trọng nhất hành tinh, nơi quy tụ các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao (VVIP) cùng đại diện hàng đầu của giới doanh nghiệp, tài chính, thương mại.

Việc tổ chức thành công APEC đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ đón tiếp hàng loạt lãnh đạo quyền lực hàng đầu thế giới, tạo nên một “trung tâm đối thoại” được cả hành tinh dõi theo.

Phú Quốc đang "chạy đà" cho hàng loạt công trình phục vụ sự kiện APEC 2025. Ảnh: https://visitphuquoc.com.vn/

Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã chứng minh năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế lớn như APEC 2006, APEC 2017 hay Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019. APEC 2027 tiếp tục là cơ hội để Việt Nam:

Khẳng định uy tín quốc tế, cho thấy vai trò là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu.

Quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người, tiềm năng kinh tế – du lịch của Việt Nam sẽ được truyền thông quốc tế đưa tin rộng rãi.

Thu hút đầu tư và hợp tác khi các tập đoàn đa quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp lớn tham dự, cơ hội kết nối đầu tư – thương mại sẽ mở rộng mạnh mẽ.

Không chỉ mang ý nghĩa ngắn hạn, APEC 2027 còn là cú hích để Việt Nam đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, nâng cấp dịch vụ, cải cách thể chế. Những công trình trọng điểm phục vụ APEC tại Phú Quốc, Hà Nội và nhiều địa phương sẽ tiếp tục phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nhiều năm sau sự kiện.

APEC là dịp để Việt Nam bước ra sân khấu quốc tế, củng cố hình ảnh quốc gia năng động, hòa bình, hợp tác và phát triển. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ như hiện này, APEC 2027 hứa hẹn sẽ trở thành dấu mốc mới trong hành trình khẳng định vị thế toàn cầu của Việt Nam.