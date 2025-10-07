Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến vượt 10.900 tỷ đồng

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.709 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Vietbank dự kiến tăng từ 8.210 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 100:33, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 33 cổ phiếu mới. Thời gian phân phối kéo dài trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định định hướng phát triển bền vững của Vietbank và quyết tâm nâng cao vị thế trong giai đoạn mới.

Kinh doanh tăng trưởng tích cực tạo nền tảng tăng vốn

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vietbank đạt 178.671 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9%. Tín dụng doanh nghiệp, tăng trưởng 15% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng cũng tăng trưởng tích cực gần 10% lên 104.208 tỷ đồng. Ngân hàng luôn duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ đa dạng hóa nguồn thu, cải thiện chất lượng tín dụng và tối ưu hóa nguồn vốn. Bên cạnh đó, ngân hàng tập trung đẩy mạnh các nguồn thu phi lãi và tăng cường chuyển đổi số cũng như kiểm soát chi phí hiệu quả.

Hướng tới niêm yết trên HOSE

Song song với kế hoạch tăng vốn, Vietbank cũng đang xúc tiến chuyển niêm yết cổ phiếu VBB từ UPCoM sang HOSE, dự kiến hoàn tất chậm nhất vào Quý I/2026. Ngân hàng chia sẻ, việc niêm yết trên sàn lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng tính thanh khoản, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu.

Củng cố vị thế trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đồng loạt tăng vốn để đáp ứng chuẩn Basel II và chuẩn bị cho Basel III, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ nhằm củng cố năng lực tài chính, tăng khả năng quản trị rủi ro.

Với việc tăng năng lực tài chính này sẽ giúp Vietbank gia tăng thị phần bán lẻ, mở rộng mảng dịch vụ số, từng bước tiến gần hơn mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu tại Việt Nam.