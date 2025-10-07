Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến vượt 10.900 tỷ đồng

07-10-2025 - 13:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến vượt 10.900 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã VBB) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 2.709 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ Vietbank dự kiến tăng từ 8.210 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 100:33, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 33 cổ phiếu mới. Thời gian phân phối kéo dài trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định định hướng phát triển bền vững của Vietbank và quyết tâm nâng cao vị thế trong giai đoạn mới.

Kinh doanh tăng trưởng tích cực tạo nền tảng tăng vốn

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vietbank đạt 178.671 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 9%. Tín dụng doanh nghiệp, tăng trưởng 15% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng cũng tăng trưởng tích cực gần 10% lên 104.208 tỷ đồng. Ngân hàng luôn duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ đa dạng hóa nguồn thu, cải thiện chất lượng tín dụng và tối ưu hóa nguồn vốn. Bên cạnh đó, ngân hàng tập trung đẩy mạnh các nguồn thu phi lãi và tăng cường chuyển đổi số cũng như kiểm soát chi phí hiệu quả. 

Hướng tới niêm yết trên HOSE

Song song với kế hoạch tăng vốn, Vietbank cũng đang xúc tiến chuyển niêm yết cổ phiếu VBB từ UPCoM sang HOSE, dự kiến hoàn tất chậm nhất vào Quý I/2026. Ngân hàng chia sẻ, việc niêm yết trên sàn lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng tính thanh khoản, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu.

Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến vượt 10.900 tỷ đồng- Ảnh 1.

Củng cố vị thế trong ngành ngân hàng

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đồng loạt tăng vốn để đáp ứng chuẩn Basel II và chuẩn bị cho Basel III, việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ nhằm củng cố năng lực tài chính, tăng khả năng quản trị rủi ro.

Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ dự kiến vượt 10.900 tỷ đồng- Ảnh 2.

Với việc tăng năng lực tài chính này sẽ giúp Vietbank gia tăng thị phần bán lẻ, mở rộng mảng dịch vụ số, từng bước tiến gần hơn mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu tại Việt Nam.

Ánh Dương

Phụ nữ số

Từ Khóa:
vietbank

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
SHS: Ngân hàng Nhà nước đã bán thêm 1,41 tỷ USD thông qua hợp đồng kỳ hạn, cung cấp quyền chọn miễn phí cho các ngân hàng

SHS: Ngân hàng Nhà nước đã bán thêm 1,41 tỷ USD thông qua hợp đồng kỳ hạn, cung cấp quyền chọn miễn phí cho các ngân hàng Nổi bật

Giá vàng nhẫn, vàng miếng ngày 7/10 đồng loạt tăng tiếp

Giá vàng nhẫn, vàng miếng ngày 7/10 đồng loạt tăng tiếp Nổi bật

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành: Nhiều xu hướng công nghệ đang tái định hình ngành tài chính

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành: Nhiều xu hướng công nghệ đang tái định hình ngành tài chính

10:44 , 07/10/2025
Sun Urban City xứng tầm đô thị kiểu mẫu phía Nam Hà Nội

Sun Urban City xứng tầm đô thị kiểu mẫu phía Nam Hà Nội

10:30 , 07/10/2025
Vàng miếng trở lại đường đua

Vàng miếng trở lại đường đua

08:25 , 07/10/2025
Bắt nguyên giám đốc một công ty bảo hiểm ở Gia Lai

Bắt nguyên giám đốc một công ty bảo hiểm ở Gia Lai

05:19 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên