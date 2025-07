Vietcap đón thêm dòng vốn mới hơn 1.000 tỷ từ các “cá mập” tài chính, vốn hoá tăng vọt lên hơn 1,2 tỷ USD

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán VCI) vừa thông báo Công ty đã ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay hợp vốn không tài sản đảm bảo trị giá 41,6 triệu USD (tương đương 1.061 tỷ đồng).

Khoản vay được thu xếp bởi CTBC Bank Co., Ltd., Cathay United Bank Co., Ltd., Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., First Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch và Union Bank of Taiwan.

Trước đó, Vietcap cũng liên tục nhận được các khoản vốn ngoại quy mô lớn, điểm lại bao gồm:

+ Tháng 9/2024: 119 triệu USD cùng với quyền được tăng hạn mức cam kết cấp tín dụng thêm lên đến 81 triệu USD được thu xếp bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore Branch), Maybank Philippines, Inc., Maybank International (Labuan Branch), và Taishin International Bank Co., Ltd. (Singapore Branch).

+ Tháng 1/2024: 34 triệu USD kèm quyền chọn nâng hạng mức lên 100 triệu USD được thu xếp bởi Bank SinoPac Co., Ltd, và Bank of Kaohsiung – Offshore Banking Branch.

+ Tháng 8/2023: 100 triệu USD, được Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking.

+ Tháng 7/2023: 45 triệu USD, được Ngân hàng Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd. thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking

+ Tháng 10/2022: 105 triệu USD, với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 150 triệu USD, do Maybank Securities Pte. Ltd và O-Bank Co., Ltd, với tư cách là bên thu xếp và bên quản lý sổ đầu tư chính được ủy quyền, với Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.

+ Tháng 5/2022: 100 triệu USD, được Ngân hàng Mega International Commercial Bank thu xếp thông qua chi nhánh Offshore Banking.

+ Tháng 11/2021: 100 triệu USD, với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 150 triệu USD, từ một nhóm ngân hàng do Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd (nay là Maybank Securities Pte Ltd) thu xếp, với Malayan Banking Berhad, Chi nhánh Singapore là một trong những bên cho vay.

+ Tháng 5/2020: Khoản vay hợp vốn không tài sản đảm bảo trị giá 40 triệu USD từ một nhóm ngân hàng do Ngân hàng Sinopac đứng đầu.

Trên thị trường, cổ phiếu VCI cũng bứt phá mạnh. Hiện, VCI giao dịch tại mức giá 42.200 đồng/cp, tăng 20% chỉ từ đầu tháng 7, thanh khoản hàng triệu đơn vị mỗi phiên.

Vốn hoá Công ty đã hơn 30.457 tỷ đồng, tương đương 1,2 tỷ USD.

Trong khoảng thời gian tăng giá mạnh, giao dịch đáng chú ý vào cuối tháng 6/2025, ông Tô Hải – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - vừa hoàn tất mua vào 250.000 cổ phiếu VCI. Sau giao dịch, ông Tô Hải nắm giữ 129,1 triệu cổ phiếu VCI, tỷ lệ 17,87% cổ phần.

Đây là số cổ phiếu ông Tô Hải mua từ Vietcap trong đợt phát hành 4,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 12.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Ước tính, Tổng Giám đốc Vietcap đã chi khoảng 3 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên.