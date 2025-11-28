Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietcap (VCI) tiếp tục ký hợp đồng vay tín chấp 120 triệu USD, kèm quyền chọn nới hạn mức lên 250 triệu USD

28-11-2025 - 19:52 PM | Doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) vừa công bố ký kết hợp đồng vay vốn tín chấp trị giá 120 triệu USD với nhóm các định chế tài chính lớn, kèm điều khoản mở rộng hạn mức lên tới tối đa 250 triệu USD.

Theo thông báo chính thức ngày 27/11/2025, Vietcap đã ký hợp đồng vay hợp vốn tín chấp với giá trị 120 triệu USD (tương đương khoảng 3.165 tỷ đồng). Khoản vay này đi kèm quyền chọn (Greenshoe option) cho phép công ty tăng hạn mức vay lên tối đa 250 triệu USD (tương đương 6.595 tỷ đồng).

Nhóm thu xếp khoản vay bao gồm những tên tuổi quen thuộc trong các thương vụ vốn của Vietcap như Maybank Securities Pte. Ltd., CTBC Bank, Cathay United Bank, Taipei Fubon Commercial Bank....

Đây là đợt huy động vốn quốc tế thứ hai của Vietcap trong năm 2025, nối tiếp khoản vay 41,6 triệu USD đã thực hiện thành công vào tháng 7. Theo đại diện Vietcap, việc tiếp cận nguồn vốn ngoại ổn định với chi phí cạnh tranh sẽ giúp công ty có thêm nguồn lực để đẩy mạnh mảng kinh doanh cốt lõi.

Động thái ký kết khoản vay "khủng" này diễn ra ngay sau khi Vietcap chốt xong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được công bố trước đó.

Cụ thể, công ty đã thông qua việc chào bán 127,5 triệu cổ phiếu cho 69 nhà đầu tư (bao gồm cả quỹ ngoại như Pyn Elite Fund, Dragon Capital...) với giá 31.000 đồng/cp, dự kiến thu về gần 4.000 tỷ đồng.

Trường An

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
VCI, Vietcap

