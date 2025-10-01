Vietcombank dự chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, MCK: VCB).

Theo đó, ngày 6/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông Vietcombank để nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10/2025; ngày thanh toán là 24/10/2025.

Trước đó, ngày 26/4/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Vietcombank đã thông qua việc giao ủy quyền cho HĐQT VCB thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 23/9/2025, VCB đã nhận được Công văn số 8305/NHNN-TCKT của Ngân hàng Nhà nước về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%/vốn điều lệ.

Ngày 24/9/2025, HĐQT VCB đã ban hành Nghị quyết số 565/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông của VCB.

Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 4,5%/mệnh giá; tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 450 đồng cổ tức.

Với gần 8,36 tỷ cổ phiếu VCB đã phát hành, dự kiến Vietcombank sẽ chi khoảng hơn 3.760 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 9/2025, VCB đã cập nhật thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Cụ thể, quỹ đầu tư T. Rowe Price Associates, Inc. đang trực tiếp nắm giữ hơn 12,5 triệu cổ phiếu VCB (tương đương 0,15% vốn). Ngoài ra, người có liên quan đến quỹ này cũng nắm hơn 78,1 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 0,953% vốn.

Như vậy, tổng cộng nhóm này đang sở hữu gần 90,7 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1,1% vốn điều lệ Vietcombank.

Được biết, T. Rowe Price Associates là thành viên của T. Rowe Price Group, Inc. – tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Baltimore (Mỹ) được thành lập từ năm 1937.