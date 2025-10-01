Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietcombank dự chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

01-10-2025 - 10:06 AM | Thị trường chứng khoán

Vietcombank dự chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Ngày 24/10/2025 là ngày Vietcombank tiến hành chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông, tỷ lệ 4,5%.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, MCK: VCB).

Theo đó, ngày 6/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông Vietcombank để nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/10/2025; ngày thanh toán là 24/10/2025.

Trước đó, ngày 26/4/2025, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Vietcombank đã thông qua việc giao ủy quyền cho HĐQT VCB thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 23/9/2025, VCB đã nhận được Công văn số 8305/NHNN-TCKT của Ngân hàng Nhà nước về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%/vốn điều lệ.

Ngày 24/9/2025, HĐQT VCB đã ban hành Nghị quyết số 565/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông của VCB.

Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 4,5%/mệnh giá; tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 450 đồng cổ tức.

Với gần 8,36 tỷ cổ phiếu VCB đã phát hành, dự kiến Vietcombank sẽ chi khoảng hơn 3.760 tỷ đồng để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 9/2025, VCB đã cập nhật thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Cụ thể, quỹ đầu tư T. Rowe Price Associates, Inc. đang trực tiếp nắm giữ hơn 12,5 triệu cổ phiếu VCB (tương đương 0,15% vốn). Ngoài ra, người có liên quan đến quỹ này cũng nắm hơn 78,1 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 0,953% vốn. 

Như vậy, tổng cộng nhóm này đang sở hữu gần 90,7 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1,1% vốn điều lệ Vietcombank.

Được biết, T. Rowe Price Associates là thành viên của T. Rowe Price Group, Inc. – tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Baltimore (Mỹ) được thành lập từ năm 1937.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng

Công ty chứng khoán điểm tên 30 cổ phiếu có thể được “săn đón” ngay khi chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng Nổi bật

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc

Chứng khoán Việt Nam “tạm nghỉ” sau 4 tháng liền leo dốc Nổi bật

Mẹ của Tổng giám đốc Gelex đăng kí mua 12 triệu cổ phiếu GEX

Mẹ của Tổng giám đốc Gelex đăng kí mua 12 triệu cổ phiếu GEX

08:53 , 01/10/2025
Khởi động hành trình đầu tư cùng “Metro Thịnh Vượng” của Chứng khoán Rồng Việt

Khởi động hành trình đầu tư cùng “Metro Thịnh Vượng” của Chứng khoán Rồng Việt

08:00 , 01/10/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/10/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/10/2025

05:00 , 01/10/2025
"Gã khổng lồ" bất động sản KCN vốn hóa gần 4.000 tỷ vừa được chấp thuận niêm yết HOSE

"Gã khổng lồ" bất động sản KCN vốn hóa gần 4.000 tỷ vừa được chấp thuận niêm yết HOSE

00:10 , 01/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên