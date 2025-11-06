Vietcombank và nhiều ngân hàng đồng loạt phát cảnh báo khẩn
Hàng loạt ngân hàng lớn, bao gồm Vietcombank, Agribank, KienlongBank, NCB, và SeaBank, vừa đồng loạt phát đi thông báo quan trọng.
Thời gian gần đây, các ngân hàng liên tục ghi nhận các hình thức lừa đảo tinh vi, được dàn dựng công phu nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi đang nhắm thẳng vào tài khoản người dùng với nguy cơ "bay sạch" tiền, đặc biệt là trong bối cảnh cuối năm đang đến gần.
Dưới đây là các thủ đoạn phổ biến nhất đang được cảnh báo.
Thủ đoạn 1: Giả danh Công an, gọi Video Call để đe dọa
Đây là chiêu thức mới, đáng sợ nhất được Agribank cảnh báo. Kẻ gian không chỉ gọi điện thoại mà còn thực hiện cuộc gọi video (Video Call) trong trang phục giả mạo Công an, Viện kiểm sát.
Kịch bản: Chúng đe dọa nạn nhân rằng bạn "liên quan đến một vụ án nghiêm trọng" (như rửa tiền, buôn bán ma túy) hoặc "con bạn bị bắt cóc".
Mục đích: Khi nạn nhân hoang mang, sợ hãi, chúng sẽ yêu cầu "hợp tác điều tra" bằng cách chuyển tiền vào một tài khoản do chúng chỉ định để "xác minh".
Thủ đoạn 2: Tin nhắn giả mạo "Hết hạn điểm thưởng" (Vietcombank)
Đây là hình thức lừa đảo qua SMS Brandname (tin nhắn giả mạo thương hiệu) cực kỳ phổ biến.
Kịch bản: Vietcombank cảnh báo kẻ gian gửi tin nhắn với nội dung "Điểm thưởng tích lũy của bạn sắp hết hạn, vui lòng đổi quà ngay".
Mục đích: Tin nhắn sẽ đính kèm một đường link giả mạo (ví dụ: https://j8sk.vip/doidiemVCB...). Khi bạn bấm vào, trang web sẽ có giao diện y hệt Vietcombank, yêu cầu bạn nhập tên đăng nhập, mật khẩu, và mã OTP. Ngay khi bạn nhập OTP, kẻ gian sẽ chiếm quyền và "bay sạch" tiền trong tài khoản.
Thủ đoạn 3: Giả mạo "Tuyển dụng", yêu cầu nộp phí
Lợi dụng nhu cầu tìm việc, kẻ gian lập các trang mạng xã hội giả mạo ngân hàng (như "Tuyển dụng Agribank") với logo, hình ảnh chuyên nghiệp.
Kịch bản: Chúng đăng tin "việc nhẹ lương cao", mời phỏng vấn trực tuyến.
Mục đích: Sau khi thông báo trúng tuyển, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển "phí đặt cọc", "phí hồ sơ" hoặc "phí tham gia dự án nội bộ" rồi chặn liên lạc.
Cảnh báo "sống còn" từ các ngân hàng
Vào dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm, thanh toán trực tuyến tăng mạnh khiến người dùng dễ mất cảnh giác. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng:
Tuyệt đối không cung cấp thông tin: Không bao giờ cung cấp thông tin thẻ (số thẻ, mã CVV/CVC), mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, qua bất kỳ kênh nào (tin nhắn, email, điện thoại).
Không truy cập đường link lạ: Cảnh giác tối đa với các đường link gửi qua SMS, email, Zalo... ngay cả khi chúng mang tên thương hiệu ngân hàng.
Đọc kỹ tin nhắn OTP: Vietcombank nhấn mạnh, tin nhắn OTP hợp lệ luôn hiển thị rõ mục đích giao dịch (ví dụ: thanh toán cho dịch vụ gì, chuyển tiền cho ai) và tên đơn vị thực hiện. Nếu nội dung không khớp, tuyệt đối không nhập OTP.
Chỉ dùng kênh chính thống: Chỉ tải ứng dụng từ CH Play (Android) hoặc App Store (iOS). Mọi thông tin tuyển dụng (như Agribank nhấn mạnh) đều chỉ được đăng qua website và kênh truyền thông chính thống, không qua mạng xã hội.
Khóa thẻ khẩn cấp: Nếu lỡ nhập thông tin vào trang giả mạo, cần lập tức khóa thẻ khẩn cấp qua Hotline hoặc ứng dụng (như VCB Digibank) và báo ngay cho ngân hàng.
