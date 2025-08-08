VietCredit bứt phá lợi nhuận, mở rộng giải pháp vay và hệ sinh thái tài chính

Cú lội ngược dòng ngoạn mục nhờ số hóa các sản phẩm tài chính

Từ khoản lỗ kỷ lục trong quý II/2024, VietCredit (UPCoM: TIN) đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đạt lợi nhuận cao nhất lịch sử trong quý II/2025. Theo báo cáo tài chính mới nhất, thu nhập lãi thuần của Công ty đạt 641 tỷ đồng, gấp 3.8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý II, dư nợ cho vay đạt gần 5.000 tỷ đồng, mang về khoảng 800 tỷ đồng thu nhập lãi, minh chứng cho năng lực thích ứng và đón đầu xu hướng tài chính số tại Việt Nam.

Kết quả này phản ánh hiệu quả từ việc tái cấu trúc toàn diện mô hình kinh doanh, tập trung phát triển các sản phẩm cho vay số hóa (Digital Lending) của VietCredit.

Đa dạng hóa giải pháp vay cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với khách hàng cá nhân, sau một thời gian triển khai trên thị trường, thương hiệu vay tiêu dùng cá nhân Tin Vay của VietCredit đã trở thành một sản phẩm được đông đảo khách hàng đón nhận, đặc biệt là ở tốc độ giải ngân. Tin Vay cung cấp đa dạng khoản vay từ 5 triệu tới 100 triệu đồng, có mặt trên nhiều nền tảng lớn như MoMo, Zalo, Viettel Money, VNPT Money, TOPI, Grab Driver và mới đây nhất là MISA, KiotViet với các sản phẩm cho vay dành cho cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Bên cạnh việc đảm bảo thời gian từ lúc bắt đầu vay đến khi giải ngân luôn trong vòng 3-5 phút, Tin Vay cũng có các điều chỉnh lãi suất phù hợp, tăng hạn mức, cho phép vay lại sau khi tất toán. Bên trong quy trình vận hành sản phẩm, đội ngũ Tin Vay cũng thường xuyên tối ưu công nghệ định danh eKYC, thuật toán chấm điểm tín dụng dựa trên dữ liệu lớn và hành vi tiêu dùng, tận dụng sức mạnh của AI như cánh tay nối dài để tăng cường trải nghiệm của khách hàng.

Riêng với hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), VietCredit triển khai các gói vay dưới thương hiệu Tin Vay Biz, hợp tác sâu rộng với các nền tảng thuộc KiotViet và MISA (như Misa MeInvoice, CukCuk, AMIS Kế toán, AMIS Điều hành, SME 2023, MISA ASP, ….). Dòng sản phẩm Tin Vay Biz giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn mà không cần tài sản đảm bảo, giải ngân trong ngày.

Như vậy, riêng trên nền tảng MISA thì VietCredit đã cung cấp các gói vay dành cho cả Doanh nghiệp SME, hộ kinh doanh, cá nhân và trên nền tảng KiotViet là các gói vay dành cho hộ kinh doanh, cá nhân. Bằng sự ra mắt và mở rộng này, VietCredit đã cho thấy nỗ lực mạnh mẽ và mong muốn mang đến hỗ trợ tài chính, trở thành người bạn đồng hành với mọi đối tượng khách hàng.

Sản phẩm vay của VietCredit dành cho hộ kinh doanh

Phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính trong hệ sinh thái toàn diện

Với thế mạnh sẵn có là một trong những đơn vị chiếm thị phần hàng đầu về mảng thẻ tín dụng nội địa, VietCredit đang tiếp tục tập trung kích cầu tăng chi tiêu thẻ với các khách hàng hiện hữu. Dành riêng cho các khách hàng đạt điều kiện, sản phẩm Thẻ tín dụng Loyalty vừa được ra mắt với hạn mức cao, lãi suất thấp, nhiều ưu đãi hơn so với các sản phẩm thẻ trước đây của VietCredit. Đây vẫn là mảng mà VietCredit quan tâm phát triển. Đại diện doanh nghiệp còn cho biết sẽ chuẩn bị ra mắt các sản phẩm thẻ số trong thời gian sớm nhất để tận dụng thế mạnh công nghệ của đơn vị này.

Một bước tiến đáng chú ý khác là việc VietCredit vừa chính thức triển khai thêm mảng vay có tài sản đảm bảo thông qua hợp tác chiến lược với VinFast. Khi mua dòng xe ô tô điện VinFast, khách hàng có thể được hỗ trợ lên tới 100% giá trị xe với xe VF 3 và 80% giá trị xe với VF 5, hạn mức đến 1 tỷ đồng, với chính chiếc xe làm tài sản đảm bảo mà không cần giữ cà-vẹt xe bản gốc. Sự hợp tác này hứa hẹn thúc đẩy tiêu dùng bền vững và phổ cập ô tô điện đến đông đảo người dân Việt.

Chương trình vay mua xe ô tô điện VF 3, VF 5 của VietCredit hợp tác VinFast

Bên cạnh đó, là một công ty tài chính được cấp phép và quản lý bởi Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, VietCredit đang chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm đầu tư sinh lời cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp thông qua hình thức hợp đồng tiền gửi trên nền tảng trực tuyến 100% nhằm tận dụng thế mạnh về công nghệ của mình. Sản phẩm đầu tư mang đến lãi suất hấp dẫn lên đến 7.5%/ năm và có thể quản lý mọi lúc, mọi nơi, khá tiện lợi so với ngân hàng truyền thống. Đây được kỳ vọng là một hình thức đầu tư hiện đại, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và tối đa lợi nhuận, giúp khách hàng doanh nghiệp tối ưu nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.

Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm – ứng dụng công nghệ – mở rộng đối tác chiến lược, VietCredit đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện, hướng tới trở thành người bạn đồng hành tài chính đáng tin cậy cho người dân Việt Nam từ người tiêu dùng cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ đến các doanh nghiệp SME đang tìm kiếm giải pháp vốn linh hoạt và hiệu quả.

Thông tin chi tiết xem tại https://www.vietcredit.vn/ và https://tinvay.com.vn/